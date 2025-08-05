Un quart de débutants avec les Pumas pour le Rugby Championship

Le sélectionneur de l’Argentine, Felipe Contepomi, a dévoilé un groupe de 34 joueurs pour le Rugby Championship, marqué par une vraie volonté de renouvellement des effectifs. Le sélectionneur mise sur une nouvelle vague prometteuse, déjà entrevue en partie lors des tests de juillet.

Neuf joueurs novices au niveau international figurent dans cette liste, dont deux encore non capés : le pilier gauche Boris Wenger (23 ans) et le demi d’ouverture du Racing 92 Gerónimo Prisciantelli (25 ans). Tous deux espèrent connaître leurs premières minutes sous le maillot des Pumas lors du Rugby Championship qui débutera par la réception de la Nouvelle-Zélande le 16 août à Córdoba (Estadio Mario Kempes).

Ils sont sept débutants à rejoindre ces deux novices pour leur première année internationale : Bautista Bernasconi (3 sélections), Francisco Coria Marchetti (pilier à Brive, 3 sélections), Nicolás D’Amorim (1 sélection), Simón Benítez Cruz (3 sélections), Agustín Moyano (2 sélections), Benjamín Elizalde (3 sélections) et Justo Piccardo (trois-quarts centre de Montpellier, 4 sélections).

Cinq éléments appelés pour le Rugby Championship n’ont pas encore joué cette année avec les Pumas. Et tous évoluent en Top 14 : Ignacio Ruiz (USAP), Marcos Kremer (ASM Clermont), Santiago Chocobares (Stade Toulousain), Bautista Delguy (ASM Clermont) et Juan Cruz Mallía (Stade Toulousain).

Certains noms marquants manquent à l’appel comme Matías Moroni (la saison dernière à Brive), présent sans interruption depuis plus de trois ans. Il avait pourtant été un pilier de la première saison de Contepomi en 2024. Même sort pour les deuxièmes lignes Matías Alemanno et Tomás Lavanini (tout juste libéré du LOU), absents de la sélection depuis plusieurs mois. Alemanno n’a plus joué depuis novembre contre l’Italie, Lavanini, depuis le Rugby Championship 2024.

Facundo Isa (Section Paloise) et Rodrigo Bruni (Bayonne), qui avaient fait l’impasse sur 2024, ne figurent pas non plus dans la liste, malgré un retour d’Isa contre l’Angleterre en juillet. Joaquín Moro, lui aussi troisième-ligne, est également écarté. Pas de place non plus pour le demi de mêlée Gonzalo Bertranou, ni pour les centres Jerónimo de la Fuente (USAP) et Matías Orlando. Contepomi a préféré miser sur d’autres profils.

La liste des blessés a également pesé dans la sélection. Benjamín Grondona, lancé en juillet, est déjà à l’arrêt. Thomas Gallo, en retrait ces derniers mois, est lui aussi absent, tout comme Emiliano Boffelli, tout juste remis de blessure.

Parmi les autres indisponibles figurent le pilier gauche de Bayonne Ignacio Calles, le pilier droit Eduardo Bello (touché face à l’Australie en 2024) et le deuxième-ligne de Toulouse Efraín Elías, en convalescence après une fracture. Ce dernier avait pourtant participé à un stage avec l’équipe en début d’année.

En juin, l’Argentine avait frappé un grand coup en battant les Lions britanniques et irlandais à Dublin. La tournée de juillet s’est soldée par deux défaites contre l’Angleterre à La Plata et San Juan, avant une victoire face à l’Uruguay à Salta.

Les 34 joueurs convoqués par Felipe Contepomi pour le Rugby Championship 2025

AVANTS

Bautista Bernasconi

Francisco Coria Marchetti

Nicolás D’Amorim *

Pedro Delgado

Juan Martín González

Santiago Grondona

Marcos Kremer

Pablo Matera

Franco Molina

Julián Montoya

Joaquín Oviedo

Lucas Paulos

Guido Petti

Pedro Rubiolo

Ignacio Ruiz

Joel Sclavi

Nahuel Tetaz Chaparro

Mayco Vivas

Boris Wenger *

* Joueurs sans sélection

TROIS-QUARTS

Tomás Albornoz

Simón Benítez Cruz

Mateo Carreras

Santiago Carreras

Santiago Chocobares

Lucio Cinti

Bautista Delguy

Benjamín Elizalde

Gonzalo García

Rodrigo Isgró

Juan Cruz Mallía

Ignacio Mendy

Agustín Moyano

Justo Piccardo

Gerónimo Prisciantelli

Calendrier des Pumas – Rugby Championship 2025

16 août – Argentine vs Nouvelle-Zélande

Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba – Coup d’envoi à 18h10 (heure argentine)

23 août – Argentine vs Nouvelle-Zélande

Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires – Coup d’envoi à 18h10 (heure argentine)

6 septembre – Australie vs Argentine

Queensland Country Bank Stadium, Townsville (Australie) – Coup d’envoi à 1h30 (heure argentine)

13 septembre – Australie vs Argentine

Allianz Stadium, Sydney (Australie) – Coup d’envoi à 1h00 (heure argentine)

27 septembre – Afrique du Sud vs Argentine

Hollywoodbets Kings Park, Durban (Afrique du Sud) – Coup d’envoi à 12h10 (heure argentine)

4 octobre – Argentine vs Afrique du Sud

Allianz Stadium, Twickenham (Londres, Angleterre) – Coup d’envoi à 11h00 (heure argentine)