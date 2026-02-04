Édition du Nord
Six Nations

Un nouveau trophée pour célébrer l'amitié franco-irlandaise : « Il scelle l'union entre les deux pays »

Le nouveau Solidarity trophy entouré entre autres du président de la FFR Florian Grill et d'un de ses plus fidèles soutiens Abdelatif Benazzi.

À J-1 d’être soulevé pour la première fois par Antoine Dupont ou Caelan Doris au Stade de France, pour le match inaugural du Tournoi des Six Nations 2026, le Solidarity trophy s’est exposé mercredi à l’ambassade d’Irlande à Paris.

Le cossu hôtel particulier situé dans la prestigieuse avenue Foch, à moins de 100 mètres de l’Arc de Triomphe, a été le temps d’une soirée l’écrin de ce tout nouveau trophée qui récompensera désormais le vainqueur entre le XV de France et le XV du Trèfle, sur le sol français comme à l’Aviva Stadium de Dublin.

Après une entrée en matière de l’hôte des lieux, son excellence Niall Burgess, qui a tenu à avoir une pensée émue pour Uini Atonio, c’est le président de la Fédération française de rugby Florian Grill qui a pris le micro pour s’adresser aux 150 convives en français comme dans un anglais impeccable.

VIDEO

« Je suis incroyablement ému de la création de ce trophée. Il est d’autant plus important pour moi que nous l’avons voulu avec mon homologue irlandais, avec qui nous partageons la conviction qu’il ne peut y avoir de rugby professionnel fort sans un rugby amateur fort. »

La légende O’Driscoll en guest star

Rappelant son attachement pour le Six Nations « qu’il ne faut pas toucher », le patron de la FFR s’est aussi réjoui que ce trophée soit « pour les hommes et aussi pour les femmes », le développement du rugby féminin étant un de ses chevaux de bataille.

Il a ensuite donné la parole à deux acteurs bien connus de ce jeu de rugby ayant écrit à leur manière un pan de la légende des France – Irlande. L’icône Brian O’Driscoll tout d’abord, qui, en 2000, avait martyrisé les Bleus au Stade de France avec un terrible triplé. « Il y a deux essais qu’on m’a servi sur un plateau et l’autre où j’y suis quand même un peu pour quelque chose ! » s’est amusé l’ancien trois quarts-centre du Leinster.

Pour lui, le match de jeudi, où le XV de France d’Antoine Dupont est annoncé favori, n’est pas écrit à l’avance, mettant en avant le « fighting spirit » des hommes d’Andy Farrell contre l’Afrique du Sud en novembre malgré la défaite (13-24).

« Il y a tellement de bonnes relations entre la France et l’Irlande »

Abdelatif Benazzi, qui lui a succédé, avait un peu moins d’essais personnels à raconter que BOD, mais n’avait que du positif à faire ressortir de ses souvenirs d’Irlande.

« Il me tardait qu’on fasse ce Solidarity trophy, a assuré l’ancien deuxième ligne. Il y a tellement de bonnes relations entre la France et l’Irlande. C’est un trophée qui scelle l’union entre les deux pays. De ces matchs, je garde des souvenirs forts sur le terrain, de cette vague verte qu’il fallait essayer à tout prix de contenir et j’ai aussi gardé des liens forts avec les Irlandais avec qui j’ai joué, même 25 ans après la fin de ma carrière. » 

Des liens que Français et Irlandais continueront de tisser encore bien des années avec désormais pour chacun des deux camps amis le souhait, comme le veut le dicton, de ramener cette bien jolie coupe à la maison.

