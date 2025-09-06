Un impressionnant sans-faute pour l'Angleterre, qui croisera l'Écosse en quart

Elles sont tout simplement au-dessus du lot. Après avoir broyé les États-Unis (69-7) et pulvérisé les Samoa (92-3), les Anglaises, grandes favorites de la Coupe du monde 2025 chez elles, ont passé un troisième très gros score en conclusion de leur phase de poules.

Leur victime, l’Australie, avait pourtant frappé la première avec la talonneuse Adiana Talakai (6e) mais n’a plus inscrit le moindre point après la transformation et n’a pu éviter que le score gonfle en seconde période après s’être accrochée dans le premier acte (19-7).

Victory in Brighton over the Wallaroos 🌹 The #RedRoses top Pool A to face Scotland in their #RWC2025 quarter-final next Sunday!#ENGvAUS pic.twitter.com/zpwC0qBllc — Red Roses (@RedRosesRugby) September 6, 2025

Angleterre – Ecosse et Canada – Australie en quarts de finale

Au final, les Red Roses ont passé 7 essais et terminent la phase de poules avec un total impressionnant de 208 points marqués en trois matchs, pour seulement 17 encaissés. Premières incontestables du groupe A, elles rencontreront l’Écosse en quart de finale. Des Écossaises battues plus tôt dans la journée par le Canada (40-19), qui a aussi aligné trois victoires bonifiées et rencontrera de son côté l’Australie.

On connaîtra ce dimanche les affiches des deux autres quarts de finale. La France défiera l’Afrique du Sud à Northampton et le vainqueur de cette rencontre croisera la route du perdant de Nouvelle-Zélande – Irlande.