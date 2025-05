Bordeaux, héroïque, bat Toulouse et fonce en finale

L’Union Bordeaux-Bègles a réalisé un match monumental pour battre le Stade Toulousain 35-18 en demi-finale de Champions Cup. Les Bordelais affronteront Northampton en finale, le 24 mai, à Cardiff.

Bordeaux Toulouse Toutes les stats et les données

« Pour prendre le Stade Toulousain, c’est en demi-finale », déclarait Omar Hasan dans les colonnes de RugbyPass, en décembre dernier. Ces paroles auront été prémonitoires.

Déterminés à mettre le feu chez eux, les Bordelais ont démarré le match tambour battant en mettant le Stade Toulousain sous pression dans son camp dès les deux premières minutes.

Les Bordelais ont ouvert le score sur une relance signature. Sur une perte de balle de Meafou dans les 22 de l’UBB, Jalibert a parfaitement exploité le turnover en mettant le feu côté droit, en feintant la passe pour transpercer le rideau des Rouge et Noir et remettre à Pete Samu qui est allé aplatir sous les perches.

Après cet essai, les locaux n’ont pas relâché l’étreinte, Damian Penaud s’offrant même un slalom dangereux en travers dans la défense toulousaine à la 7e minute. Sur un contest sanctionné contre Willis, Jalibert a passé une pénalité pour porter la marque à 10-0 dans la foulée.

Juan Cruz Mallia lui a répondu sur l’action suivante grâce à un grattage récompensé des Toulousains. Les Toulousains se sont bien remis dans le sens de la marche dans la foulée. À la suite d’une faute de Diaby (un déblayage non-maîtrisé), Ntamack a trouvé une bonne pénaltouche.

Les Rouge et Noir ont tenté de percer le rideau défensif en force en vain et ont donc écarté au large où Delibes a pu aplatir en coin, sur l’aile droite. Mallia a toutefois manqué la transformation et les Bordelais ont conservé leur avantage.

À la 19e minute, Lamothe a été pénalisé pour avoir posé les mains au grattage. Plutôt que de prendre les 3 points, les Toulousains ont tenté de la jouer sur l’aile de Capuozzo en vain, mais Bordeaux a une nouvelle fois été sanctionné pour un mauvais grattage, cette fois de la part de Samu.

Cette fois, Toulouse a décidé de sanctionner l’indiscipline. Mallia a passé la pénalité à la 20e minute pour permettre aux siens de prendre l’avantage (11-10).

Mais, dans la foulée, Bordeaux a repris ses quartiers dans le camp toulousain. Les locaux, à la suite d’une contre-attaque de Romain Buros, ont patienté et balayé près de la ligne pour finalement trouver Louis Bielle-Biarrey en bout de ligne.

La première demi-heure a clairement été à l’avantage de Bordeaux-Bègles, qui, malgré quelques maladresses et son indiscipline, a fait mal au Stade Toulousain, comme sur cette pénalité passée par Max Lucu au-delà de la ligne médiante pour donner sept points d’avance aux siens.

Chaque relance bordelaise mettait le feu dans les rangs toulousains. À la 30e minute de jeu, Damian Penaud a joué astucieusement dans le dos de la défense et pensait lancer Lucu à l’essai, le demi de mêlée commettant un en-avant.

Bordeaux a toutefois accusé la perte d’Adam Coleman, hyperactif en ce début de match, sur protocole commotion après qu’il s’est cogné sur la hanche de Julien Marchand sur un plaquage.

Plus agressifs en défense, incisifs sur chaque ballon, les hôtes ont bien contenu les tentatives de Toulousains principalement forcés à jouer dans leur camp.

Toulouse a, malgré cela, signé une belle relance à la 37e minute après un magnifique jeu dans le dos de Roumat. Les Toulousains ont ensuite obtenu deux mêlées sur lesquelles ils ont fait mal au pack bordelais, mais ils ont commis un en-avant sur la pénaltouche.

Sur la dernière action de la première mi-temps, les Toulousains ont réussi à percer via Barassi dans le couloir des cinq mètres mais Lamothe a bien gratté.

Bordeaux menait 18-11 au terme d’une première mi-temps où ils ont dominé.

Pierre-Louis Barassi, au micro de BeIn Sports, déclarait : « C’est un match serré, on le savait depuis le départ, on va éviter les approximations car ça les nourrit. Il faut qu’on aille de l’avant. »

Quant à Maxime Lamothe, il était satisfait du travail des siens : « On savait que Toulouse avait une attaque redoutable et qu’on défendrait beaucoup. On défend bien pour le moment. Pour le moment, notre stratégie paie. »

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +17 Temps passé en tête 76 Minutes passées en tête 2 95% % du match passés en tête 3% 62% Possession sur les 10 dernières minutes 38% 5 Points sur les 10 dernières minutes 0

À peine 20 secondes après le coup d’envoi de Romain Ntamack, les Toulousains ont concédé un nouvel essai. Louis Bielle-Biarrey a relancé et zigzagué pour servir Jalibert intérieur et finalement être retrouvé pour ensuite aplatir entre les perches (25-11).

L’UBB est repartie sur les mêmes bases et aurait pu prendre encore plus d’avance sans ses maladresses, comme cet en-avant de Lucu à la 46e minute. Plus agressifs, les Bordelais ont réussi à paralyser chaque ruck adverse, d’autant qu’ils ont réussi à stabiliser leur mêlée.

Les avants de Bordeaux, à l’image de Cazeaux sur Willis à la 50e minute, ont affiché plus d’envie que Toulouse, qui se retrouvait contraint de dégager son camp au pied, rendant des ballons de relance aux Bordelais.

Les Toulousains ont réussi à remettre la marche avant et à enfin rentrer dans le camp adverse à la 50e minute, où ils ont enchaîné les temps de jeu au point de permettre à Thibaud Flament de percer pour pousser Gazzotti à faire une faut cynique lui valant un carton jaune.

À la 54e minute, après deux mêlées dominantes, Pierre-Louis Barassi est allé à l’essai sur une course tranchante, trouvant bien l’intervalle pour franchir la ligne qui avait anticipé sur les extérieurs.

Dans la foulée, Damian Penaud, touché, a été contraint de sortir sur blessure, à l’instar de Poirot et Coleman avant lui. Les Bordelais, malgré leur temps faible, ont tenu bon, le temps que Gazzotti finisse de purger son carton jaune.

Le grattage de Depoortere a été salué comme un essai par le Matmut à la 63e minute, d’autant que Gazzotti est revenu à ce moment et que Jalibert a trouvé une superbe touche dans les 5 mètres toulousains.

Sur le maul suivant, en force, Bochaton a permis à l’UBB de reprendre le large au score et de mener 30-18. Sur le renvoi, les Bordelais ont validé leur effort grâce à un grattage de Ben Tameifuna alors que Capuozzo avait pourtant récupéré le coup de pied.

Chaque ballon de potentielle relance toulousaine a été annihilé par la défense Unioniste qui a, devant son public, brillamment défendu.

Pendant de longues minutes, Toulouse a tout fait pour percer le rideau bordelais. Les Rouge et Noir ont balayé le terrain, patiemment, mais se sont cassé les dents à chaque tentative au point de se faire gratter le ballon par Ben Tameifuna à la 73e minute.

Les Bordelais ont parachevé leur œuvre en fin de rencontre grâce au travail de leurs avants, qui ont pilonné la défense toulousaine pour la faire craquer à la 78e minute grâce, encore, à un Tameifuna qui aura été exceptionnel depuis sa rentrée.

Matthieu Jalibert a été désigné Joueur du Match, le public pouvait chanter : « On est en finale ! »

Bordeaux a fait tomber le tenant du titre pour aller jouer sa première finale européenne.

UBB 35-18 Toulouse, les réactions

Ange Capuozzo, sur BeIn Sports, saluait Bordeaux à l’issue du match : « Bravo à eux. Il a manqué un peu de réalisme en zone de marque car on a des occasions mais la saison n’est pas terminée. J’espère qu’il nous reste deux mois pour aller chercher quelque chose.

« Même à cinq minutes de la fin, on y croyait encore, on a un groupe extraordinaire. On a un mois et demi pour prouver qu’on peut faire des grandes choses. »

Quant à Maxime Lucu, il savourait : « C’est un grand jour, je suis content pour le président et les supporters. On progresse, étape par étape, pas grand monde nous voyait gagner. On a voulu les jouer sans être timides.

« On l’a gagné dans le cœur et dans la tête. Contre Toulouse, à chaque fois qu’on a péché, c’était dans l’agressivité. »