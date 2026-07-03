Trois victoires en 34 matchs : la statistique qui obsède les Bleus en Nouvelle-Zélande

On s’en souvient très bien, l’an passé à même époque, la Nouvelle-Zélande était entrée dans l’histoire en devenant la première équipe de rugby au monde à remporter 500 tests. C’était lors de la victoire 31-27 contre les Bleus à Dunedin, premier match de la tournée (deux autres défaites ont suivi). Pour les un an de l’évènement et pour ce 68e duel entre les deux équipes, la France n’a pas prévu de faire de cadeau.
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Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données
Car la France a du retard dans ce bilan. Depuis 1906 que les tout noirs et les tout bleus se rencontrent, les tricolores n’ont gagné que 15 fois, soit un petit 23%. Et sur les dix dernières fois, la France a vécu une période dorée de trois années sans défaite (2021, 2023 et 2024) ; jamais il n’y a eu quatre victoires consécutives. Mais avant et après ça, ce sont les All Blacks qui ont largement gagné. La plus longue série de victoires des Néo-Zélandais contre les Français est de 14 (entre 2009 et 2018). Là, ils n’ont que trois victoires de suite… toutes lors de la tournée d’été 2025.
Gagner en Nouvelle-Zélande : l’exploit qui a si rarement souri aux Bleus
Mais rien n’est impossible. En Nouvelle-Zélande, la France n’a remporté que trois victoires en 34 matchs contre les All Blacks : à Eden Park en 1979 (c’était un 14 juillet !) et 1994, puis à Dunedin en 2009, lors du premier test de la tournée d’été. Depuis les Bleus ont perdu 12 fois en Nouvelle-Zélande, dix fois en test-match et deux fois en Coupe du monde.
Galthié, Robertson, Rennie : le taux de réussite des coachs
Les All Blacks, qui affichaient un taux de victoires de 76,9% sous Scott Robertson après deux ans de mandat, débutent le nouveau cycle de Dave Rennie entamé en mars dernier. Lorsqu’il était sélectionneur de l’Australie, il n’avait remporté que 13 des 34 tests entre 2019 et 2023 avant de quitter son poste avec un triste 38% de réussite.
VIDEO
À l’inverse, Fabien Galthié jouit d’un taux flatteur de 75% de victoires depuis février 2020, date à laquelle il a vécu son premier match officiellement à la tête des Bleus. Il est également le seul à avoir mené la France à la première place du classement mondial World Rugby, un exploit qu’il a réalisé pendant une seule semaine en juillet 2022.
Sur les 23 joueurs sur la feuille de match samedi 4 juillet à Christchurch, seuls cinq ont déjà joué en Nouvelle-Zélande, le pilier droit Demba Bamba (une fois), le deuxième ligne Hugo Auradou (deux fois), le flanker Pierre Bochaton (deux fois) l’ailier Théo Attissogbe (trois fois), et le centre remplaçant Nicolas Depoortere (deux fois). Des défaites à chaque fois.
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