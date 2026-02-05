Édition du Nord
Six Nations

Louis Rees-Zammit à l'arrière avec le pays de Galles contre l'Angleterre

Louis Rees-Zammit est entré en jeu contre l'Argentine à Cardiff, deux ans après sa dernière sélection. (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

Pour tenter de signer un exploit contre l’Angleterre samedi à Twickenham pour son entrée dans le Tournoi des Six Nations, le pays de Galles a choisi d’aligner son principal atout offensif, Louis Rees-Zammit, à l’arrière, au sein d’un XV de départ privé de son capitaine habituel Jac Morgan, blessé.

Habituellement ailier, le joueur du club anglais des Bristol Bears jouera cette fois au poste de 15, pour sa 36e sélection et sa première apparition dans le Tournoi sous le maillot des Dragons gallois depuis 2023, après une tentative ratée de reconversion dans le football américain en NFL.

« Zammo sera menaçant si le jeu au pied adverse est trop long. Tant qu’il est aussi rapide, il est un gros, gros atout » a commenté le sélectionneur gallois Steve Tandy.

Ce ne sera que la quatrième apparition de Rees-Zammit à l’arrière sous le maillot rouge, pour lequel il a déjà marqué 16 essais.

« On ne se fit pas au bruit de l’extérieur »

Pour composer le reste du triangle arrière du XV du Poireau, le sélectionneur Steve Tandy a associé la jeunesse et l’expérience aux ailes, avec Ellis Mee (22 ans, 4 sélections) d’un côté et Josh Adams (30 ans, 65 sélections) de l’autre.

Le XV de départ gallois, conduit par le talonneur et capitaine Dewi Lake, comptera un joueur du Top 14, le deuxième ligne de Montpellier Adam Beard. Sur le banc des remplaçants, le pilier Tomas Francis (77 sélections), absent du XV gallois depuis la Coupe du monde 2023 en France, représentera la Pro D2, lui qui porte les couleurs de Provence Rugby.

Josh Macleod, au poste de flanker, fera lui ses grands débuts dans le tournoi, à côté de l’expérimenté Aaron Wainwright en N.8.

« À l’intérieur du groupe, les garçons croient en ce que nous essayons de faire, assure Tandy. À l’extérieur, pourquoi les gens nous donneraient-ils une chance de gagner ? Mais on ne se fit pas au bruit de l’extérieur. Bien plus sur comment devenir meilleur et ce que nous voulons être. »

Le XV de départ gallois : L. Rees-Zammit – E. Mee, E. James, B. Thomas, J. Adams – (o) D. Edwards, (m) T. Williams – J. Mcleod, A. Wainwright, A. Mann – A. Beard, D. Jenkins – A. Griffin, D. Lake (cap), N. Smith

Les remplaçants : L. Belcher, R. Carre, T. Francis, B. Carter, T. Plumtree, H. Deaves, K. Hardy, M. Grady.

