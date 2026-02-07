Édition du Nord
Six Nations

Tournoi des Six Nations : pourquoi l’Italie peut créer la surprise en 2026

Le sélectionneur de l’Italie, Gonzalo Quesada, avant le match du Tournoi des Six Nations Guinness entre l’Italie et l’Irlande au Stadio Olimpico, à Rome. (Photo : Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)

L’Italie aborde le Tournoi des Six Nations 2026 avec un capital confiance retrouvé, sous les ordres de Gonzalo Quesada et le capitanat de Michele Lamaro, après une édition 2025 terminée à la 5e place avec une victoire (sur le Pays de Galles). Portée par une génération ambitieuse et quelques révélations, la Nazionale vise au moins deux succès dans une compétition où son calendrier reste redoutable.

Une Nazionale regonflée

Sélectionneur depuis janvier 2024, l’Argentin Gonzalo Quesada a insufflé une nouvelle dynamique à la sélection italienne, bâtie sur une identité de jeu ambitieuse et une cohésion renforcée autour d’un noyau de joueurs issus du Benetton Trévise. Sous le capitanat du troisième ligne Michele Lamaro (à 27 ans ce sera sa 50e sélection face à l’Ecosse), le XV italien arrive au Tournoi des Six Nations fort d’une campagne de tests d’automne rassurante.

En novembre dernier, l’Italie a signé la deuxième victoire de son histoire face à l’Australie (26-19) et un succès maîtrisé contre le Chili, ne s’inclinant qu’une seule fois face aux Springboks (32-14), invaincus lors de leur tournée européenne. Le palmarès de la Squadra Azzurra reste certes vierge dans le Tournoi, mais la dynamique est positive après le Tournoi 2025 conclu à la 5e place, avec un bilan d’une victoire pour quatre défaites.

Rencontre
Six Nations
Italy
18 - 15
Temps complet
Scotland
Toutes les stats et les données

Le sélectionneur devra néanmoins composer sans plusieurs cadres au moins en début de compétition : l’arrière ou ailier toulousain Ange Capuozzo, l’ouvreur de Perpignan Tommaso Allan et le flanker très expérimenté Sebastian Negri. En revanche, il pourra s’appuyer sur d’autres armes offensives majeures, à l’image du futur centre toulousain Tommaso Menoncello et du jeune ailier prodige des Northampton Saints Edoardo Todaro.

Louis Lynagh, l’atout vitesse de Trévise

Fils de l’ancien ouvreur champion du monde australien Michael Lynagh, Louis Lynagh incarne parfaitement cette Italie nouvelle génération, connectée au rugby de haut niveau et à la Champions Cup via ses clubs. Né à Trévise, Italien par sa mère, l’ailier de 25 ans a choisi la Nazionale, quand son jeune frère Tom a opté pour les Wallabies, illustrant la double culture rugby de la famille Lynagh. Un partenariat avec les Queensland Reds a permis de favoriser ces passerelles.

VIDEO
Louis Lynagh
ROME, ITALIE – 28 octobre 2024 : Louis Lynagh à l’Itacportivo Giulio Onesti, à Rome, en Italie. (Photo : Federugby/Federugby via Getty Images)

Explosif et rapide, l’ailier du Benetton Trévise a encore montré l’étendue de ses qualités offensives en United Rugby Championship, signant en octobre le premier quadruplé de sa carrière face aux Lions sud-africains. Sous le maillot italien, il affiche déjà trois essais en neuf sélections, des statistiques prometteuses pour un finisseur appelé à devenir l’un des joueurs clés de l’attaque italienne dans le Tournoi des Six Nations.

Objectif : faire aussi bien qu’en 2025, rêver à un exploit

Officiellement, l’objectif est clair : faire au moins aussi bien qu’en 2025, où l’Italie avait décroché une victoire et évité la dernière place du classement. Le calendrier 2026 reste toutefois particulièrement exigeant, avec trois déplacements, dont deux quasiment impossibles sur le papier en Irlande et en France, et seulement deux réceptions à Rome, contre l’Écosse en ouverture puis l’Angleterre. En cas de victoire contre l’Écosse, ce serait la 10e de l’Italie contre le XV du Chardon en trente ans de confrontations.

Comme souvent ces dernières années, la « finale » de l’Italie devrait se jouer face au Pays de Galles, seule nation battue par la Nazionale l’an passé mais cette fois à Cardiff, au Principality Stadium. Dans ce contexte, décrocher deux victoires, comme lors du Tournoi 2024, serait déjà une performance majeure, tandis que signer trois succès – ce qui constituerait une première en 26 ans de participation au Tournoi – relèverait du véritable exploit pour la sélection de Quesada.

Close
