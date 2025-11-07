Toulon vs. La Rochelle : le match qui pourrait bousculer le classement avant la trêve

Chose rare ce week-end, deux clubs de Top 14 vont faire du rab. Le RCT et le Stade Rochelais joueront samedi après-midi le match en retard de la troisième journée, annulé en septembre dernier à cause d’un orage qui s’était abattu rapidement sur Mayol.

Résultat, les deux clubs auront une semaine de repos en moins par rapport aux douze autres du championnat. Une situation qui n’enchantait guère Ronan O’Gara, manager de La Rochelle, qui menaçait de déclarer forfait pour cette rencontre. Interrogé sur ce coup de bluff, son homologue de Toulon, Pierre Mignoni, a rétorqué froidement?: «?J’y pense rien du tout?», visiblement agacé déjà par ce match décalé, encore plus par l’attitude d’O’Gara.

Car même si le RCT bénéficie du retour de Charles Ollivon et Gaël Dréan, libérés par le XV de France, cette rencontre, comme la précédente en recevant Lyon (victoire 54-21), permet de faire rentrer du sang neuf dans un groupe privé de cadres pour cause de service national ou de blessures.

« Comme la semaine d’avant, on a intégré pas mal de jeunes », a confirmé Mignoni en conférence de presse. « On en a qui jouent déjà régulièrement, et d’autres qui sont plutôt avec les Espoirs. C’était important de bien préparer ces deux matchs, Lyon et celui-là, avant la coupure. Il fallait qu’on reste concentrés sur l’entraînement, qu’on puisse s’entraîner avec le bon nombre. Les jeunes ont apporté de la fraîcheur, et j’en suis satisfait. »

« Physiquement, le groupe se porte bien. C’est le dernier match du bloc, donc c’est le moment de bien terminer. On sait très bien qui vient à Mayol samedi. C’est une grosse opposition, une équipe en pleine confiance. Il faut aller chercher les ressources, au fond de nous, avec notre public. Il faut bien finir pour aller chercher une place dans le top 2. Ça va être intéressant. »

Seul match de Top 14 du week-end, la rencontre se jouera à guichets fermés pour la première fois de la saison. De quoi rajouter de la pression alors que le club, actuellement 7e avec 24 points, a une chance de grimper sur le podium avant la trêve ? « La pression, on l’a tous les week-ends », affirme Mignoni. « Il faut se concentrer, pas sur le résultat ni sur le top 2, mais sur ce qu’on a à faire sur le terrain. Il va y avoir du boulot parce qu’en face, c’est une équipe très solide, qui a beaucoup alterné son jeu cette année, dangereuse dans tous les secteurs, surtout au sol. C’est un gros match pour finir le bloc. »

Pour le Stade Rochelais, une 4e victoire à aller chercher

Malgré trois joueurs retenus pour affronter les Boks – Paul Boudehent, Nolann Le Garrec et Oscar Jegou – le Stade Rochelais (6e avec 25 points) espère repartir avec une victoire qui lui permettrait, au pire de revenir à hauteur de Toulouse (29 points) en tête du classement, au mieux de devenir leader, ce qui ne lui est plus arrivé depuis septembre 2022.

« Ça fait six semaines qu’on savait qu’il y aurait un report de match, après l’annulation du match à Toulon. Donc il n’y a pas de surprise. Dès qu’on a eu la date, on savait qu’on aurait ce match-là à rattraper juste après la journée. C’est pareil pour eux, donc y a rien d’étonnant », explique le talonneur Quentin Lespiaucq.

« Nous, la différence, c’est que la semaine est beaucoup plus courte. On a joué dimanche soir, donc on a un jour et demi de moins que tout le monde pour préparer. On reste sur trois victoires consécutives. Aller chercher une quatrième, en plus à Toulon, ce serait quelque chose de beau. Mais on sait tous où on met les pieds. Vu leur dernière prestation à domicile contre Lyon, ça va être un gros match. Et je pense qu’ils ont à cœur de bien finir ce bloc. Celui qui gagne passe vraiment en tête du Top 14, donc ça va être un match important sur le plan comptable. »

