La Rochelle pourrait boycotter Toulon : « c’est nous qui sommes punis », dit O'Gara
Ronan O’Gara, manager de La Rochelle, vainqueur dimanche 2 novembre du Racing 92 (33-6), a indiqué envisager un forfait de son équipe lors du match en retard prévu samedi prochain à Toulon, estimant son club puni par ce report.
« Je vais demander au vestiaire si c’est mieux de prendre des vacances ou d’aller à Mayol. Peut-être que c’est mieux de prendre deux semaines de vacances comme les autres équipes », a déclaré O’Gara.
Interrogé sur un éventuel forfait de son équipe, le technicien irlandais a répondu : « C’est une option. »
Comme l’indiquait RugbyPass fin septembre, alors que tous les clubs de Top 14 ne vivront que deux doublons au cours de la saison 2025-2026, le RC Toulon et le Stade Rochelais en auront exceptionnellement un troisième. C’est ce qui ressort des négociations menées avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) qui a conduit au report au 8 novembre de cette rencontre de la troisième journée, annulée en raison des fortes intempéries dans le Var dimanche 21 septembre au soir.
« C’est une catastrophe », a admis O’Gara dimanche soir. « On doit aller à Toulon encore une fois, c’est nous qui sommes punis. Pourquoi il n’y avait pas eu un terrain disponible pour jouer le lendemain ? Ce n’est pas de notre responsabilité. »
« Je ne sais pas pourquoi on doit y aller, ce ne sont pas les mêmes règles, on est punis car on a une semaine en moins de vacances. Ce n’est pas égal. »
« Je vais demander aux joueurs, quand je vais rentrer au vestiaire, ce que l’on va faire. Lyon en a pris 50 (des points à Toulon), le Racing 45. Est-ce qu’on prend nos vacances demain ? Je vais demander aux vestiaires de répondre. C’est un match difficile (qui nous attend), je ne sais pas pourquoi on doit y aller, ce ne sont pas les mêmes règles, on est punis car on a une semaine en moins de vacances. Ce n’est pas égal. On va voir si on va à Toulon. »
« Ce sont les joueurs qui vont décider, car tu ne peux pas y aller sans soldats », a-t-il conclu, précisant qu’il n’avait pas encore évoqué la question avec ses dirigeants.
