Toulouse mise sur ses cadres étrangers pour le classique

Bien qu’avec un effectif rajeuni en l’absence de ses internationaux français, Toulouse pourra s’appuyer sur des cadres comme Blair Kinghorn, Ange Capuozzo, Juan Cruz Mallia ou Jack Willis pour un choc des leaders contre le Stade Français samedi 1er novembre lors de la neuvième journée du Top 14.

Sans neuf internationaux français (Ramos, Marchand, Ntamack, Meafou, Flament, Cramont, Aldegeheri, Barassi, Jelonch), le manager Ugo Mola doit composer sans une bonne partie de ses tauliers, et a construit son équipe autour du troisième ligne Jack Willis, capitaine pour cette confrontation entre les deux équipes ex æquo en tête du championnat.

Sont également alignés plusieurs joueurs absents en début de semaine car mobilisés lors d’un stage avec leur sélection de lundi à mercredi.

La compo du Classico ⚡️ 🔜 Coup d’envoi demain à 21h ! pic.twitter.com/1TTfvrj9pS — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 31, 2025

L’international italien Ange Capuozzo est ainsi titularisé à l’aile, tout comme l’Écossais Blair Kinghorn, à l’arrière.

L’équipe est aussi organisée autour d’une ossature argentine absente en début de semaine, avec Juan Cruz Mallia à l’ouverture, aux côtés du demi de mêlée Paul Graou, le jeune Efrain Elias en deuxième ligne avec Clément Vergé et Santiago Chocobares au centre, en compagnie de Pita Ahki.

« Évidemment que ce n’est pas ultra confortable, ce n’est pas une semaine optimale en termes de préparation, mais encore une fois, on l’a déjà vécu, on s’en accommode plutôt pas trop mal », estime l’entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud.

La ????? 🌸 Découvrez les 23 Parisiens alignés pour la neuvième journée de Top 14 face à Toulouse, demain à 21:05 💥 pic.twitter.com/meRndVEvNb — Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 31, 2025

« Je pense qu’évidemment, ça nous met tous en éveil et que ça nous demande encore plus de vigilance par rapport aux semaines un peu plus normales, ça réveille un peu un sentiment de solidarité entre nous », souligne Ange Capuozzo.

Cyril Baille prend place sur le banc, tout comme Kalvin Gourgues, appelé cette semaine à Marcoussis avec le XV de France pour préparer la tournée d’automne.

En face, Léo Barré, libéré par le sélectionneur Fabien Galthié, est titulaire à l’arrière, tandis que le jeu sera conduit par la paire Louis Carbonel – Tawera Kerr-Barlow à la charnière.