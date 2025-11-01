Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
23 - 8
FT
10 - 12
FT
68 - 10
FT
33 - 16
FT
53 - 22
FT
19 - 0
FT
50 - 21
FT
22 - 13
FT
41 - 10
FT
17 - 25
FT
39 - 14
FT
38 - 18
FT
26 - 19
FT
17 - 32
FT
Demain
9h10
TOP 14

Toulouse mise sur ses cadres étrangers pour le classique

L’entraîneur français de Toulouse, Ugo Mola, échange avec l’arrière italien Ange Capuozzo lors du match de Top 14 entre le Stade Toulousain et la Section Paloise, au stade Ernest-Wallon, à Toulouse, le 29 mars 2025. Crédit photo : Matthieu Rondel / AFP via Getty Images

Bien qu’avec un effectif rajeuni en l’absence de ses internationaux français, Toulouse pourra s’appuyer sur des cadres comme Blair Kinghorn, Ange Capuozzo, Juan Cruz Mallia ou Jack Willis pour un choc des leaders contre le Stade Français samedi 1er novembre lors de la neuvième journée du Top 14.

Sans neuf internationaux français (Ramos, Marchand, Ntamack, Meafou, Flament, Cramont, Aldegeheri, Barassi, Jelonch), le manager Ugo Mola doit composer sans une bonne partie de ses tauliers, et a construit son équipe autour du troisième ligne Jack Willis, capitaine pour cette confrontation entre les deux équipes ex æquo en tête du championnat.

Sont également alignés plusieurs joueurs absents en début de semaine car mobilisés lors d’un stage avec leur sélection de lundi à mercredi.

ADVERTISEMENT

L’international italien Ange Capuozzo est ainsi titularisé à l’aile, tout comme l’Écossais Blair Kinghorn, à l’arrière.

L’équipe est aussi organisée autour d’une ossature argentine absente en début de semaine, avec Juan Cruz Mallia à l’ouverture, aux côtés du demi de mêlée Paul Graou, le jeune Efrain Elias en deuxième ligne avec Clément Vergé et Santiago Chocobares au centre, en compagnie de Pita Ahki.

« Évidemment que ce n’est pas ultra confortable, ce n’est pas une semaine optimale en termes de préparation, mais encore une fois, on l’a déjà vécu, on s’en accommode plutôt pas trop mal », estime l’entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud.

« Je pense qu’évidemment, ça nous met tous en éveil et que ça nous demande encore plus de vigilance par rapport aux semaines un peu plus normales, ça réveille un peu un sentiment de solidarité entre nous », souligne Ange Capuozzo.

Cyril Baille prend place sur le banc, tout comme Kalvin Gourgues, appelé cette semaine à Marcoussis avec le XV de France pour préparer la tournée d’automne.

En face, Léo Barré, libéré par le sélectionneur Fabien Galthié, est titulaire à l’arrière, tandis que le jeu sera conduit par la paire Louis CarbonelTawera Kerr-Barlow à la charnière.

Related

Paul Gustard dévoile la clé de la réussite du Stade Français

Toulouse défie Paris sans ses Bleus face à un Stade Français métamorphosé par Paul Gustard et Louis Carbonel.

Read Now

Download the RugbyPass app now!

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

L'Australie crucifiée en Italie... par les siens

2

La Belgique bat la Namibie au tournoi final de qualification pour la RWC 2027

3

Résultat et stats du choc France vs. Afrique du Sud (08/11/2025)

4

France vs. Afrique du Sud : le match des champions entre Nord et Sud

5

Toulon vs. La Rochelle : le match qui pourrait bousculer le classement avant la trêve

6

Les scénarios qui pourraient affecter le classement mondial ce week-end

7

DIRECT - Résultats et stats de la 10e journée de Pro D2

8

Chiefs : le retour aux sources de Jono Gibbes

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Why history tells us Japan could be a fork in the road for an Ireland team in transition

Joe Schmidt's time as Ireland coach effectively ended against Japan while Andy Farrell's tenure got lift-off. The fixture matters.

7
LONG READ

How Siya Kolisi has emerged from the shadows to become South Africa's GOAT

A national icon, the Springboks captain deserves all the plaudits coming to him after a stellar career in the spotlight

6
LONG READ

Johnnie Beattie: How Scotland can beat the All Blacks - without their most important player

As Scotland search for a first victory over New Zealand, the former back-row breaks down the strategy required for a long-awaited win.

10

Comments on RugbyPass

J
JW 10 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

Of course you can. Rassie was forced to play with 14 and bossed his use of impact in the game.

All the factors you raise were made worse or more severe because of the lack of bench use.



...

14 Go to comments
N
Ninjin 19 minutes ago
'It was our World Cup and Springboks came and stole it off us': Lucu

You see now?

138 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 23 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

It's not even about stats. Sure, 2023 Barrett was a standout defensive mongrel who you wanted on the side apart from the penalties. He has regressed noticeably since getting the captain's armband. Maybe if he wasn't pressured with being captain he'd get back to that standout form but he hasn't.

14 Go to comments
J
JW 24 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Let the team run roughshod over him last week, maybe better this week?

14 Go to comments
J
JW 31 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Did they have something behind the ball in the first game?

14 Go to comments
J
JM 35 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Yup I agree. I mean none of the players deserve a score below 7 after they beat the strongest NH team in their back yard and, like you mentioned, with 14 men. Shocking ratings!

7 Go to comments
B
Benji7 41 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

These are incredibly low scores for a team that just beat France in Paris, by 15 points, playing with 14 men for 45 minutes.

Maybe the writer is French 🤷‍♂️



...

7 Go to comments
L
Loosehead 42 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

All razor says is we cud off done better for the last 25 tests.there is no consistency in this team.period.all ova the place like the coaching staff.bring bak Leon.🤣

14 Go to comments
L
Loosehead 53 minutes ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Backline still iffy.cam has alrite game.beaudy,nah mov on.off the bench.stop waiting for richie.get a yung fella in there.midfield,mmm wrk in progress I suppose.jordy to wing for Carter.the two big young locks look gd.big engines,not flashy but tough in close quarters too.still not convinced on razor,or assistant coaches.something missing.same excuses every test and there bn 25 so far.

19 Go to comments
P
PR 1 hour ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Nic Berry is great, however Rassie effectively destroyed his career with his mind bending video rant.

14 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
App comment - https://www.rugbypass.com/news/england-receive-double-injury-boost-ahead-of-best-in-the-world-all-blacks/

NZ the best in the world ??? Hardly, given their inability to keep 15 players on the field and surrendering a 17 point lead to an average Scottish team they should have put away by 30 +. Unless they show a radical improvement will present England with a glorious chance to cause an “ upset “.

1 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
Underperforming Wallabies suffer rankings blow after defeat to Italy

Fast-track what? There’s two games left this year. No one is calling for a new coach to come in for two games. What slop.

2 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
Schmidt calls on Wallabies to ‘demonstrate some character’

Australia just lack the talent and depth to execute Schmidt's brand of footy. As soon as certain players are injured or unavailable, the team turns to custard.

1 Go to comments
B
BleedRed&Black 1 hour ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Okay, so what am I missing here? South Africa beat France, in Paris, which has a recent record there second only to the rather surreal record the AB's have at Eden Park, by 15 points despite being down a man for a net of thirty minutes in the 2nd half. They play a game perfect in tactics and morale when under extreme duress, where they look better, both solider and more threatening, than when they had fifteen men. And their ratings average under 7?

More specifically, and without wanting to sound repetitive, South Africa win by 19 points to 3 in the 2nd half when down by a man for thirty of the forty minutes of that half against a team that has a genuinely great record on that ground. That's impossible. But they did it. Which is really annoying.



...

7 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

Its funny how many people refuse to look at the stats and espouse utter nonsense about Barrett's contributions.

14 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

What a silly take. You can’t use your bench if your players keep getting carded. Reduces options drastically. Scrums lacked punch with 7 forwards, attacking options were limited with one less back. Opened up defensive holes too, which Scotland happily exploited.

14 Go to comments
c
ck 1 hour ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Beauden = 5

Jordan = 5



...

19 Go to comments
M
Mark 1 hour ago
France player ratings vs South Africa | Quilter Nations Series 2025

Red card game strategy played to perfection Boks. France we had you in the W cup quarters we had you yesterday. No complaining. Time to suck the foie gras through a straw. Cabernet grape blend is better in SA. Best game of rugby ever. One analyst is a whisky drinker or from London. Oz 2027 try take it away from us. Try harder

9 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

He probably wouldn't have said a word to the refs about the Scottish line breaking early and offside, and that's what helped get the ABs some penalties later on. Ardie came back from the card motivated with some big tackles, Scott is as invisible as the rest of the team in so many of those 2nd half collapses. He hasn't made a proper standout defensive play in the black jersey since becoming captain

14 Go to comments
P
P O 1 hour ago
Wallabies player ratings vs Italy | Quilter Nations Series 2025

Wilson got chopped 3 times, never made it over the advantage line, gave away 3 penalties and can’t make dominate tackles. He really isn’t in our best back row.

1 Go to comments
Close

We've updated our Privacy Statement so you have more clarity and details regarding how and why we process your personal data.

We've also updated our Terms of Use. By continuing to use this website, you are accepting the updated Statement and Terms.