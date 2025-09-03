Top 14 : Montpellier entre dans « l’an II » de son projet

Montpellier Hérault Rugby : fiche club

Création : 1986

Stade : Septeo Stadium (moyenne de spectateurs 2024-2025 : 9 358)

Président : Mohed Altrad

Staff technique

Bernard Laporte (directeur du rugby)

Joan Caudullo (entraîneur principal)

Benoît Paillaugue (attaque)

Geoffrey Doumayrou (défense)

Jérémy Valls (jeu au pied)

Antoine Battut (conquête et touche)

Didier Bès (mêlée)

Benson Stanley (NZL, rucks)

Budget : 32 millions d’euros

Palmarès : Champion de France 2022 ; Challenge européen 2016, 2021 ; Bouclier européen 2004 ; Champion de Pro D2 2003

Saison 2024-2025

Top 14 : 9e de la saison régulière

: 9e de la saison régulière Challenge Cup : éliminé en huitièmes de finale par Gloucester (24-17)

Contexte

Joan Caudullo, promu manager l’été dernier, parle de « l’an II du projet ». Autour de jeunes techniciens comme Paillaugue ou Doumayrou, il a mené Montpellier à la 9e place. Pour franchir un cap, le club veut étoffer son jeu offensif, tout en restant solide en conquête et en défense. Six trois-quarts ont été recrutés pour diversifier les options. Le MHR devra patienter jusqu’en janvier pour le retour de Stuart Hogg, blessé, et mise en attendant sur Hugo Reus.

Le joueur à suivre

Hugo Reus (21 ans). Arrivé en février depuis La Rochelle, il a une opportunité rare à l’ouverture. Les blessures de Hogg et les limites de Miotti ou Vincent ouvrent une fenêtre au champion du monde U20 2023, déjà fort de 34 matchs professionnels.

L’objectif

Mohed Altrad a fixé la barre haut : viser le Top 4. « On a tout ce qu’il faut cette année », a-t-il lancé, convaincu que l’énergie du staff et de l’effectif doit porter Montpellier vers les phases finales. Caudullo nuance mais assume un recrutement ciblé pour retrouver une place parmi les meilleurs.

Le chiffre

9 358 spectateurs de moyenne. Alors que la tendance générale du Top 14 est à la hausse, le MHR peine à remplir son stade (14 392 places). La reconquête du public est l’un des défis du duo Laporte-Caudullo, persuadé que seule la victoire ramènera les foules.

Arrivées

Lennox Anyanwu (ENG/Harlequins), Tom Banks (AUS/Mie Honda Heat), Adam Beard (WAL/Ospreys), Langi Gleeson (AUS/Waratahs), Karl Martin (IRL/Aurillac/Pro D2), Alexander Masibaka (AUS/Soyaux-Angoulême/Pro D2), Justo Piccardo (ARG/Pampas XV), Ali Price (SCO/Édimbourg), Ricky Riccitelli (RSA/Blues), Donovan Taofifenua (Racing 92), Matthieu Uhila (Vannes/Pro D2), Valentin Welsch (Aurillac/Pro D2).

Départs

Anthony Bouthier (Vannes/Pro D2), George Bridge (NZL/Western Force), Vano Karkadze (GEO/Oyonnax/Pro D2), Ryan Louwrens (RSA), Pierre Lucas (Provence Rugby/Pro D2), Nicolas Martins (Colomiers/Pro D2), Joshua Moorby (NZL/Waikato), Cobus Reinach (RSA/Stormers), Jan Serfontein (RSA/Bulls), Sam Simmonds (ENG/Lyon), Julien Tisseron (Biarritz/Pro D2), Nicolas van Rensburg (RSA/Bulls), Paul Willemse (arrêt).

Effectif

Arrières-ailiers : Tom Banks (AUS), Stuart Hogg (SCO), Maël Moustin, Gabriel Ngandebe, Madosh Tambwe (RDC), Donovan Taofifenua

Centres : Lennox Anyanwu (ENG), Auguste Cadot, Thomas Darmon, Karl Martin (IRL), Justo Piccardo (ARG), Arthur Vincent

Demis d’ouverture : Domingo Miotti (ARG), Hugo Reus, Thomas Vincent

Demis de mêlée : Alexis Bernadet, Léo Coly, Ali Price (SCO)

Troisièmes lignes : Alex Bécognée, Yacouba Camara, Langi Gleeson (AUS), Alex Masibaka (AUS), Lenni Nouchi, Marco Tauleigne, Billy Vunipola (ENG)

Deuxièmes lignes : Adam Beard (WAL), Bastien Chalureau, Tyler Duguid (CAN), Youssouf Soucouna, Matthieu Uhila, Florian Verhaeghe

Piliers : Nika Abuladze (GEO), Baptiste Erdocio, Enzo Forletta, Mohamed Haouas, Wilfrid Hounkpatin, Luka Japaridze (GEO), Valentin Welsch

Talonneurs : Lyam Akrab, Ricky Riccitelli (RSA), Christopher Tolofua, Jordan Uelese (AUS)

L’équipe-type

Banks – Moustin, A. Vincent, Anyanwu, Taofifenua – Reus (o), Price (m) – Nouchi, Vunipola, Bécognée – Duguid, Beard – Hounkpatin, Uelese, Erdocio