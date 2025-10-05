Montauban paralysé par Clermont : « ils avaient les grands yeux », dit Urios

Seize essais en tout, 105 points marqués, l’ASM Clermont a battu le record du nombre de points inscrits dans un match de Top 14 contre l’US Montauban samedi 5 octobre, lors de la cinquième journée. Le record était détenu depuis le 14 juin 2008 par les Auvergnats qui avait battu à l’époque Dax 95-7. Cette fois-là Clermont avait passé 14 essais – un record toujours en cours.

ADVERTISEMENT

Les Montalbanais, 13e après leur match nul contre Montpellier lors du week-end précédent, ont été une fois de plus en grande difficulté à l’extérieur, inférieurs dans tous les compartiments du jeu. Ils le reconnaissaient : la marche était bien trop haute. Après avoir pris 47 points contre le Stade Français et 71 contre Bordeaux, l’apprentissage est rude.

Peu après la demi-heure de jeu, les Clermontois avaient déjà inscrit six essais et marqué 42 points. La démonstration a continué après la pause, pour un score final de 84-31, douze essais (tous transformés) à quatre. Clermont, qui n’avait que cinq points au classement avant ce match, se donne de l’air (11e, 10 points). Montauban sauve les meubles et conserve sa 13e place.

Clermont US Montauban Toutes les stats et les données

Après avoir pris deux essais dans les cinq premières minutes, on sentait bien que la soirée allait être longue pour les promus, d’autant qu’ils ont joué à 14 pendant 20 minutes, puis à 13 pendant 10 minutes. En infériorité numérique pendant plus d’un tiers de la rencontre contre un tel adversaire, il ne fallait pas espérer de miracle. « Tout est allé trop vite. C’est le très haut niveau ! On est des compétiteurs et des pros, on n’a pas le droit de prendre déjà 40 points en une mi-temps. C’est compliqué et on va avoir besoin de mental pour se relever de cela. C’est vraiment inadmissible », regrettait le trois-quarts centre de Sapiac, Maxime Mathy.

Interrogé sur son adversaire, l’entraîneur chef de Clermont, Christophe Urios, confirmait ces impressions. « Ils ont été un peu spectateurs au départ. Pas parce qu’ils n’étaient pas là, mais parce que venir au Michelin, c’est pas facile », confiait-il en pensant aux 16 920 spectateurs rassemblés cet après-midi là. « Je le sentais un peu venir, ce début de match. Ils avaient les grands yeux, ils regardaient le stade, ils regardaient autour… Ils ont mis du temps à rentrer dedans, je trouve.

« Je suis vraiment content, avec une équipe sérieuse et qui n’a pas fait de conneries pour une fois ! »

« À l’échauffement déjà, je les ai trouvés très observateurs, ils nous regardaient beaucoup. Il fallait insister là-dessus, évidemment. Donc voilà, l’entame de match était logique, on a pris le dessus tout de suite. Physiquement aussi, on a été plus rapides qu’eux, on se déplaçait mieux, on était les premiers partout. Et puis l’entraînement de la semaine avait été bon, ça s’est vu pendant une bonne demi-heure.

« Ça ne m’arrive pas souvent mais ce soir je suis vraiment content, avec une équipe sérieuse et qui n’a pas fait de conneries pour une fois ! »

ADVERTISEMENT