Crise à Perpignan : Marty et Bastide quittent le staff

Le club de rugby de Perpignan, dernier du Top 14 avec zéro point en cinq journées, s’est séparé lundi 6 octobre de deux des adjoints de Franck Azéma, David Marty et Gérald Bastide, a annoncé lundi l’Usap dans un communiqué.

Ancien international ayant fait toute sa carrière de joueur à l’Usap, Marty occupait les fonctions d’entraîneur principal ; Bastide était chargé de la défense et de la technique individuelle.

Après des consultations dimanche entre le président Jean-François Rivière et le staff, puis les joueurs cadres, « il a été décidé d’acter, d’un commun accord et à leur demande confirmée, la fin de la collaboration entre le club, David Marty et Gérald Bastide, qui ont souhaité se mettre en retrait pour le bien de l’équipe », précise le communiqué.

« Ces décisions n’ont pas vocation à pointer du doigt des boucs émissaires, mais bien à créer les conditions d’une prise de conscience collective et d’une réaction indispensable pour redresser la situation »

« Ces décisions n’ont pas vocation à pointer du doigt des boucs émissaires, mais bien à créer les conditions d’une prise de conscience collective et d’une réaction indispensable pour redresser la situation », poursuit le club, indiquant que le président a renouvelé sa confiance à Franck Azéma.

Le changement dans le staff du manager général survient deux jours après la lourde défaite du club catalan à domicile contre le Stade français (11-28), la cinquième en cinq journées de Top 14. Des supporters ont quitté prématurément le stade après une première période où les Catalans ont péché dans tous les secteurs (3-21 à la mi-temps). La situation sur le terrain ne s’est guère arrangée ensuite.

Gérald Bastide était dans le staff catalan depuis 2019. Joueur emblématique de Perpignan, David Marty avait rejoint l’encadrement du club sang et or en 2021, à la demande de Patrick Arlettaz, désormais dans le staff du XV de France.

Franck Azéma vit sa troisième saison au club. Lors de sa première saison, l’Usap avait terminé à la 10e place avant d’arracher son maintien en barrage en juin dernier, pour sa deuxième saison.