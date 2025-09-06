Carbonel (Stade Français) : « Ce n’était pas un match facile face au promu »

Le Stade Français Paris a réussi le premier objectif de la saison annoncé clairement par l’entraîneur Paul Gustard tout au long de la semaine : « battre Montauban », le petit Poucet du Top 14 (un tiers du budget de son adversaire du jour), nouveau promu après 15 ans hors de l’élite : 47-24.

En passant 7 essais sur sa nouvelle pelouse synthétique de Jean-Bouin, sous le soleil et devant plus de 11 400 spectateurs, grâce notamment à un Louis Carbonel dans tous les bons coups, le Stade Français occupait, au soir de la première partie de la première journée, la deuxième place (derrière Lyon) avec 5 points.

« Ce n’était pas un match facile face au promu. On doit s’améliorer encore dans la zone de marque. Il y a l’essentiel avec les cinq points. Aujourd’hui, on a essayé de plus jouer que les années précédentes. J’espère qu’on va tendre vers ce jeu pour se régaler », confiait le jeune demi d’ouverture très en forme, à l’issue de la rencontre.

« L’année dernière, c’était difficile pour beaucoup de mecs. Mais cette saison, c’est une nouvelle chance pour toute l’équipe. On a un nouveau staff, avec maintenant six entraîneurs. L’année dernière, c’était trois, on n’a pas eu d’entraîneur de la mêlée pendant trois mois », expliquait Paul Gustard qui veut poursuivre sur cette lancée.

L’histoire retiendra néanmoins que Montauban a joué sans complexe, revenant même à deux points du Stade à la demi-heure de jeu. Une belle entrée en matière, plus puissante que Vannes la saison dernière. Il est vrai que les Bretons jouaient contre les champions toulousains et n’avaient pas eu la tâche facile, ne parvenant à marquer que deux pénalités en première période, pui passant le premier de leurs deux essais à la 52e minute.

Les Montalbanais, eux, n’ont pas attendu pour transpercer la défense parisienne grâce à Josua Vici (auteur de 13 essais la saison passée) à la 11e minute ; essai de première main en sortie de mêlée dans les 22 adverses. Ça ne vaudra pas l’essai de l’ailier néo-zélandais d’Oyonnax Gavin Stark lors du premier match du promu de la saison 2023-2024 contre Clermont au bout de deux minutes seulement. Record à battre !

