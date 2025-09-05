Pourquoi l'objectif de « battre Montauban » est si important pour le Stade français

C’est l’objectif qu’a rappelé l’entraîneur du Stade Français Paul Gustard à plusieurs reprises lors de la conférence de presse jeudi 4 septembre : battre Montauban, promu de Pro D2, nouveau venu dans le Top 14 cette année. Un peu faible comme ambition pour un club qui a un passé tel que celui du Stade Français ?

Pas si on se réfère à la saison passée où les Stadistes ont terminé à la 12e place après avoir longtemps flirté avec le danger de la relégation : 10 victoires, 16 défaites, à un point de l’access.

« On y va avec humilité et envie », insiste Louis Carbonel, l’ancien enfant prodige du RC Toulon, passé ensuite par Montpellier et arrivé à l’été 2024 à Paris. « On a raté notre saison l’année dernière, mais maintenant c’est du passé. On est focalisé sur l’avenir et on a beaucoup d’envie de faire taire les pronostics et d’essayer d’être le plus haut possible dans le classement cette année. »

Et donc ça passe par une victoire dès la première journée de Top 14 samedi 6 septembre sur leur terrain de Jean-Bouin, même si le premier adversaire est le promu. « Personnellement, c’est une équipe de Top 14, donc que ce soit Montauban ou même Toulouse… », assure Carbonel.

« Nous on essaie surtout d’améliorer notre jeu, d’améliorer notre identité par rapport à l’année dernière. Et c’est vrai qu’on a vraiment envie de commencer par une victoire, parce que l’année dernière on a un peu loupé notre début. Et on sait que quand tu loupes le début, la saison est beaucoup plus longue, parce que tu perds un peu en confiance. On essaie vraiment de se rassurer sur notre système, sur notre identité, pour essayer de performer cette année. »

La saison passée, le Stade Français avait en effet chuté dès la première rencontre, 46-26, il est vrai contre Bordeaux, futur champion d’Europe et finaliste du Top 14.

« On sait que la saison est très longue. On va commencer par le match de ce week-end. On a envie de bien commencer et ensuite, le premier bloc, qui dure dix matchs jusqu’en novembre, ce sera à nous d’être consistants », affirme de son côté le troisième-ligne aile Mathieu Hirigoyen.

« Pour moi, la saison dernière c’est fini, c’est terminé », tranche Paul Gustard qui aimerait tellement passer à autre chose. « Nous avons eu une très bonne pré-saison, nous sommes préparés, nous sommes contents, nous sommes excités pour le match contre Montauban. Et après ça, c’est jeu par jeu, match après match et mois par mois. Et ça, c’est notre saison. »

L’impatience de tourner la page est prégnante auprès de tous au sein du club et l’envie de performer à nouveau après trois mois d’attente est la plus forte. « On sait que l’année dernière on a loupé notre saison et qu’on a envie d’être le plus haut possible », rappelle Carbonel.

« Dans une saison ratée, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais ce qu’on a essayé de travailler déjà en pré-saison, c’est de toucher plus de ballons, avoir une équipe plus soudée, vraiment travailler en équipe pour essayer de faire face à l’adversité qui est très dure en Top 14. Je pense que c’est surtout l’unité qui a été travaillée en ce début de saison, parce qu’on va pas tout dire, mais il y a beaucoup de facteurs l’année dernière qui ont péché. Donc cette année, on a beaucoup d’envie de se rattraper. »

Et ça commence par le premier objectif : battre Montauban.