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TOP 14

Top 14 : le piège se referme sur le top 6


Stuart Hogg, l'arrière écossais de Montpellier, célèbre son essai lors du match de Top 14 entre le Montpellier Hérault Rugby et la Section Paloise Béarn-Pyrénées (Pau), disputé au GGL Stadium de Montpellier, dans le sud de la France, le 30 mai 2026. (Photo de Sylvain THOMAS / AFP via Getty Images)
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Quatre équipes qualifiées avant la dernière journée, l’UBB encore en vie grâce à son bonus défensif à Toulon, le Racing 92 de retour dans le top 6 et Wainiqolo en mode bulldozer : la 25e journée du Top 14 (30-31 mai 2026) en bref.

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Les chiffres

1. Comme le nombre de points décroché dimanche par l’UBB lors de sa défaite 27-22 à Toulon (9e), soit un bonus défensif. Un point qui lui permet de reprendre la 6e place aux Rochelais, derrière le Racing 92. Et surtout qui lui redonne la main. Avec une victoire bonifiée lors de l’ultime journée à domicile contre Clermont, les doubles champions d’Europe seront certains de se qualifier pour la phase finale.

4. Comme le nombre d’équipes déjà qualifiées – Toulouse, Montpellier, le Stade français et Pau – avant la dernière journée. Derrière Toulouse, assuré de finir leader et qualifié directement en demie, le MHR (2e) et les Soldats roses (3e) se disputeront la place de dauphin, pour une demi-finale directe, avec la certitude au pire de jouer un barrage à domicile. Un barrage à la maison aussi promis aux Palois (4e), qui devraient croquer la lanterne rouge Montauban pour la dernière au Hameau.

4, c’est aussi le nombre d’équipes qui ont franchi la barre des 100 essais depuis le début de la saison. Après le Stade Toulousain (130), le Stade Français (110) et Bordeaux-Bègles, le Midol a repéré que le Stade Rochelais était la quatrième équipe à passer le cap avec 103 essais à ce jour, dont 11 contre Montauban lors de la victoire 71-15 à Sapiac.

5. La place désormais occupée par le Racing 92, 8e avant le coup d’envoi de la rencontre contre Clermont dimanche soir. Avec leur victoire 41-13 sur la pelouse des « Jaunards », six essais à un, les ciel et blanc ont frappé un grand coup et ont eux aussi leur sort entre leurs mains, avec une qualification assurée s’ils s’imposent sur leur terrain de l’Arena lors de la dernière journée, face à un leader toulousain qui voudra surtout éviter le moindre blessé. Désormais 8e, avec en ligne de mire un déplacement à l’UBB, Clermont est par contre pratiquement éliminé.

1 278. Le nombre total de points encaissés par Montauban, après sa défaite samedi 15-71 sur sa pelouse de Sapiac face à La Rochelle. Soit 51 points en moyenne. Avec une différence de points marqués et encaissés de -818, l’USM a pulvérisé le triste record agenais (-786) en 2020-2021, avant même de se déplacer lors de la dernière journée à Pau (4e), seule équipe invaincue à domicile cette saison. Consolation : le SUA avait aligné 26 défaites, quand Montauban a décroché une victoire et un nul.

2000. C’est le nombre de minutes jouées cette saison par… l’ouvreur néo-zélandais de Clermont, Harry Plummer. Un sacré changement pour celui qui, avec les Blues la saison passée, n’avait disputé que… 472 minutes sur les 14 feuilles de match qu’il avait disputées !

Les hommes

Tani Vili. Habituel centre, le n°12 parisien a été pour la première fois titularisé au poste de flanker samedi 30 mai lors de la victoire contre Bayonne (38-21). Avec succès, en témoigne son essai en force à la 49e minute et ses sept défenseurs battus pour six sur six au plaquage. Avec cette victoire, les Soldats roses ont infligé leur cinquième défaite d’affilée à l’Aviron (12e), pour 226 points au total dans la musette des Basques.

Stuart Hogg. Blessé, l’ex arrière international écossais n’avait pas joué avec Montpellier depuis fin janvier, lors d’une victoire contre le Stade français. Et là encore il a marqué un essai, à la 76e minute, pour son retour comme remplaçant, face à la Section paloise, assurant au MHR les quatre points d’un succès 26-18 long à se dessiner.

Jiuta Wainiqolo. Avec son 18e essai samedi, sur la pelouse du leader toulousain, l’ailier lyonnais a montré qu’il n’était pas qu’un simple sprinter. En mode bulldozer d’abord, lancé depuis ses 22 m, il s’est débarrassé de Mathis Lebel et Thomas Ramos comme s’ils n’étaient que des fétus de paille. Puis il a cadré Romain Ntamack pour servir son centre Millet, avant d’être au relais pour conclure, résistant aux jambes de Kalvin Gourgues. Un exploit insuffisant au LOU pour éviter la défaite (39-31).

VIDEO

Les déclarations

« La dernière fois que j’ai marqué un triplé ? En moins de 12 ans je pense, quand j’étais dans mon club de Morteau », a réagi avec le sourire l’ailier rochelais Jules Favre après sa participation au festival sur la pelouse de Montauban (15-71), le promu et lanterne rouge condamné depuis longtemps déjà de retrouver la Pro D2. Un succès qui permet aux Maritimes de revenir à la 7e place, à une longueur de l’UBB et du top 6.

« Je suis très fier d’avoir porté ce maillot. Je suis venu pour sept mois. Mais je suis 100% sûr de ma décision d’arrêter », a assuré l’ouvreur de Perpignan Benjamin Urdapilleta, après la victoire à la dernière seconde de l’Usap 29-27 contre Castres (11e). Avec neuf nouveaux points à son compteur, l’Argentin de 40 ans est désormais à une longueur de l’ancien Castrais Romain « Robocop » Teulet (2.612 pts) pour devenir le meilleur marqueur du championnat de France élite, depuis l’instauration du Top 16 en 2001 puis du Top 14 en 2005.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 25 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 26 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 35 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 37 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

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B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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