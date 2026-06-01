Top 14 : le piège se referme sur le top 6

Quatre équipes qualifiées avant la dernière journée, l’UBB encore en vie grâce à son bonus défensif à Toulon, le Racing 92 de retour dans le top 6 et Wainiqolo en mode bulldozer : la 25e journée du Top 14 (30-31 mai 2026) en bref.
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Les chiffres
1. Comme le nombre de points décroché dimanche par l’UBB lors de sa défaite 27-22 à Toulon (9e), soit un bonus défensif. Un point qui lui permet de reprendre la 6e place aux Rochelais, derrière le Racing 92. Et surtout qui lui redonne la main. Avec une victoire bonifiée lors de l’ultime journée à domicile contre Clermont, les doubles champions d’Europe seront certains de se qualifier pour la phase finale.
4. Comme le nombre d’équipes déjà qualifiées – Toulouse, Montpellier, le Stade français et Pau – avant la dernière journée. Derrière Toulouse, assuré de finir leader et qualifié directement en demie, le MHR (2e) et les Soldats roses (3e) se disputeront la place de dauphin, pour une demi-finale directe, avec la certitude au pire de jouer un barrage à domicile. Un barrage à la maison aussi promis aux Palois (4e), qui devraient croquer la lanterne rouge Montauban pour la dernière au Hameau.
5. La place désormais occupée par le Racing 92, 8e avant le coup d’envoi de la rencontre contre Clermont dimanche soir. Avec leur victoire 41-13 sur la pelouse des « Jaunards », six essais à un, les ciel et blanc ont frappé un grand coup et ont eux aussi leur sort entre leurs mains, avec une qualification assurée s’ils s’imposent sur leur terrain de l’Arena lors de la dernière journée, face à un leader toulousain qui voudra surtout éviter le moindre blessé. Désormais 8e, avec en ligne de mire un déplacement à l’UBB, Clermont est par contre pratiquement éliminé.
1 278. Le nombre total de points encaissés par Montauban, après sa défaite samedi 15-71 sur sa pelouse de Sapiac face à La Rochelle. Soit 51 points en moyenne. Avec une différence de points marqués et encaissés de -818, l’USM a pulvérisé le triste record agenais (-786) en 2020-2021, avant même de se déplacer lors de la dernière journée à Pau (4e), seule équipe invaincue à domicile cette saison. Consolation : le SUA avait aligné 26 défaites, quand Montauban a décroché une victoire et un nul.
2000. C’est le nombre de minutes jouées cette saison par… l’ouvreur néo-zélandais de Clermont, Harry Plummer. Un sacré changement pour celui qui, avec les Blues la saison passée, n’avait disputé que… 472 minutes sur les 14 feuilles de match qu’il avait disputées !
Les hommes
Tani Vili. Habituel centre, le n°12 parisien a été pour la première fois titularisé au poste de flanker samedi 30 mai lors de la victoire contre Bayonne (38-21). Avec succès, en témoigne son essai en force à la 49e minute et ses sept défenseurs battus pour six sur six au plaquage. Avec cette victoire, les Soldats roses ont infligé leur cinquième défaite d’affilée à l’Aviron (12e), pour 226 points au total dans la musette des Basques.
Stuart Hogg. Blessé, l’ex arrière international écossais n’avait pas joué avec Montpellier depuis fin janvier, lors d’une victoire contre le Stade français. Et là encore il a marqué un essai, à la 76e minute, pour son retour comme remplaçant, face à la Section paloise, assurant au MHR les quatre points d’un succès 26-18 long à se dessiner.
Jiuta Wainiqolo.Avec son 18e essai samedi, sur la pelouse du leader toulousain, l’ailier lyonnais a montré qu’il n’était pas qu’un simple sprinter. En mode bulldozer d’abord, lancé depuis ses 22 m, il s’est débarrassé de Mathis Lebel et Thomas Ramos comme s’ils n’étaient que des fétus de paille. Puis il a cadré Romain Ntamack pour servir son centre Millet, avant d’être au relais pour conclure, résistant aux jambes de Kalvin Gourgues. Un exploit insuffisant au LOU pour éviter la défaite (39-31).
VIDEO
Les déclarations
« La dernière fois que j’ai marqué un triplé ? En moins de 12 ans je pense, quand j’étais dans mon club de Morteau », a réagi avec le sourire l’ailier rochelais Jules Favreaprès sa participation au festival sur la pelouse de Montauban (15-71), le promu et lanterne rouge condamné depuis longtemps déjà de retrouver la Pro D2. Un succès qui permet aux Maritimes de revenir à la 7e place, à une longueur de l’UBB et du top 6.
« Je suis très fier d’avoir porté ce maillot. Je suis venu pour sept mois. Mais je suis 100% sûr de ma décision d’arrêter », a assuré l’ouvreur de Perpignan Benjamin Urdapilleta, après la victoire à la dernière seconde de l’Usap 29-27 contre Castres (11e). Avec neuf nouveaux points à son compteur, l’Argentin de 40 ans est désormais à une longueur de l’ancien Castrais Romain « Robocop » Teulet (2.612 pts) pour devenir le meilleur marqueur du championnat de France élite, depuis l’instauration du Top 16 en 2001 puis du Top 14 en 2005.
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