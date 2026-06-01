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TOP 14

Oui, Clermont peut encore finir dans le top 6 : voilà comment


Christophe Urios avant le match entre Clermont et la Section Paloise au stade Marcel-Michelin, à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2025. (Photo : Alex Martin / AFP)
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En concédant la défaite face au Racing 92 (41-13) dimanche 31 mai lors de l’avant dernière journée de Top 14, dans ce match pouvant être considéré comme un pré-barrage, l’ASM Clermont a perdu le contrôle de son destin. Les Clermontois, qui concèdent une deuxième défaite consécutive après celle enregistrée le 16 mai à Pau (24-19), ont chuté de trois places et sont descendus au huitième rang. Ils semblent désormais hors course pour intégrer le Top 6.

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« Je ne sais comment on va pouvoir se remobiliser, je n’ai pas trouvé les clés ce soir, dans un moment important de notre projet », regrettait Christophe Urios, l’entraîneur de l’ASM. « On n’a pas été à la hauteur en souffrant face au physique du Racing. En seconde période on n’a pas trouvé cette énergie positive et le liant collectif pour renverser le match. Je ne comprends pas pourquoi on s’est comportés ainsi. »

Pour autant, si on peut lui donner des idées, plusieurs pistes mènent encore au top 6. Mais tout repose sur un préalable : un succès à Bordeaux le week-end prochain, puis sur le résultat d’un des deux concurrents directs.

Préalable : la victoire à tout prix à Chaban-Delmas

Aucun scénario de sauvetage n’est viable sans un succès face à l’Union Bordeaux-Bègles (6e) samedi 6 juin. À 67 points, l’ASM doit impérativement ramener quatre points minimum de Gironde pour atteindre 71 unités et dépasser l’UBB (69 pts, ou 70 en cas de bonus défensif). Sans ce succès, le top 6 devient mathématiquement inaccessible.

VIDEO

Scénario 1 : la victoire avec bonus offensif (72 pts)

C’est la feuille de route la plus rassurante. Avec ce point supplémentaire, Clermont se protège contre plusieurs coups du sort :

  • Le Racing 92 (5e, 70 points) chute contre Toulouse (1er, 86 points) : même avec un bonus défensif (71 pts) ou un match nul (71 pts), les Franciliens restent derrière l’ASM. La Rochelle peut alors gagner ou non, mais Clermont est qualifié.
  • La Rochelle (7e, 68 points) bat le Stade Français (3e, 78 points) sans bonus (72 pts) : égalité parfaite avec Clermont. La place se déciderait donc aux critères de départage (points terrain dans les confrontations directes, puis goal-average).
  • La Rochelle l’emporte avec bonus (73 pts) : les Maritimes passent devant. Clermont doit alors impérativement espérer que le Racing 92 ne gagne pas, afin de laisser Bordeaux et le Racing derrière lui.

Scénario 2 : la victoire sans bonus (71 pts)

C’est le cas de figure le plus probable, mais aussi le plus tendu. Clermont dépasse forcément Bordeaux, mais doit compter sur un faux pas supplémentaire :

  • Le Racing 92 perd sans bonus (70 pts) : l’ASM passe devant les Franciliens. Même si La Rochelle s’impose (72 pts), Clermont conserve la 6e place en laissant deux équipes (Bordeaux et le Racing) derrière lui.
  • La Rochelle ne bat pas le Stade Français (68 ou 69 pts) : les Rochelais restent distancés. Le Racing 92 peut l’emporter sans conséquence fatale : l’ASM reste dans le top 6 grâce à la défaite de Bordeaux et de La Rochelle.
  • Le Racing 92 perd avec bonus ou fait match nul (71 pts) : égalité parfaite avec l’ASM. La qualification se joue alors aux critères de départage.
  • Le Racing 92 et La Rochelle l’emportent tous les deux : Clermont est éliminé, sauf circonstance improbable impliquant d’autres équipes non citées dans le bilan immédiat.

En cas d’égalité, 9 critères

Si deux formations terminent à égalité de points, le règlement tranche dans cet ordre :

  1. Les confrontations directes et les points terrains en premier critère
  2. La différence de points générale (différence de points sur l’ensemble de la saison)
  3. La différence de points particulière (points marqués – points encaissés) sur ces matchs spécifiques.
  4. La différence du nombre d’essais particulière entre le nombre d’essais marqués et concédés sur l’ensemble des rencontres
  5. La différence du nombre d’essais générale
  6. Nombre de points marqués
  7. Nombre d’essais marqués
  8. Nombre de forfaits
  9. Classement Championnat de France

Ces critères rendent certaines qualifications théoriquement calculables avant le coup d’envoi, selon les bilans directs déjà enregistrés entre Clermont, Racing 92 et La Rochelle.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

c
cnw 22 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 24 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 27 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 32 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 35 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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