Oui, Clermont peut encore finir dans le top 6 : voilà comment

En concédant la défaite face au Racing 92 (41-13) dimanche 31 mai lors de l’avant dernière journée de Top 14, dans ce match pouvant être considéré comme un pré-barrage, l’ASM Clermont a perdu le contrôle de son destin. Les Clermontois, qui concèdent une deuxième défaite consécutive après celle enregistrée le 16 mai à Pau (24-19), ont chuté de trois places et sont descendus au huitième rang. Ils semblent désormais hors course pour intégrer le Top 6.
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« Je ne sais comment on va pouvoir se remobiliser, je n’ai pas trouvé les clés ce soir, dans un moment important de notre projet », regrettait Christophe Urios, l’entraîneur de l’ASM. « On n’a pas été à la hauteur en souffrant face au physique du Racing. En seconde période on n’a pas trouvé cette énergie positive et le liant collectif pour renverser le match. Je ne comprends pas pourquoi on s’est comportés ainsi. »
Pour autant, si on peut lui donner des idées, plusieurs pistes mènent encore au top 6. Mais tout repose sur un préalable : un succès à Bordeaux le week-end prochain, puis sur le résultat d’un des deux concurrents directs.
Préalable : la victoire à tout prix à Chaban-Delmas
Aucun scénario de sauvetage n’est viable sans un succès face à l’Union Bordeaux-Bègles (6e) samedi 6 juin. À 67 points, l’ASM doit impérativement ramener quatre points minimum de Gironde pour atteindre 71 unités et dépasser l’UBB (69 pts, ou 70 en cas de bonus défensif). Sans ce succès, le top 6 devient mathématiquement inaccessible.
VIDEO
Scénario 1 : la victoire avec bonus offensif (72 pts)
C’est la feuille de route la plus rassurante. Avec ce point supplémentaire, Clermont se protège contre plusieurs coups du sort :
Le Racing 92 (5e, 70 points) chute contre Toulouse (1er, 86 points) : même avec un bonus défensif (71 pts) ou un match nul (71 pts), les Franciliens restent derrière l’ASM. La Rochelle peut alors gagner ou non, mais Clermont est qualifié.
La Rochelle (7e, 68 points) bat le Stade Français (3e, 78 points) sans bonus (72 pts) : égalité parfaite avec Clermont. La place se déciderait donc aux critères de départage (points terrain dans les confrontations directes, puis goal-average).
La Rochelle l’emporte avec bonus (73 pts) : les Maritimes passent devant. Clermont doit alors impérativement espérer que le Racing 92 ne gagne pas, afin de laisser Bordeaux et le Racing derrière lui.
Scénario 2 : la victoire sans bonus (71 pts)
C’est le cas de figure le plus probable, mais aussi le plus tendu. Clermont dépasse forcément Bordeaux, mais doit compter sur un faux pas supplémentaire :
Le Racing 92 perd sans bonus (70 pts) : l’ASM passe devant les Franciliens. Même si La Rochelle s’impose (72 pts), Clermont conserve la 6e place en laissant deux équipes (Bordeaux et le Racing) derrière lui.
La Rochelle ne bat pas le Stade Français (68 ou 69 pts) : les Rochelais restent distancés. Le Racing 92 peut l’emporter sans conséquence fatale : l’ASM reste dans le top 6 grâce à la défaite de Bordeaux et de La Rochelle.
Le Racing 92 perd avec bonus ou fait match nul (71 pts) : égalité parfaite avec l’ASM. La qualification se joue alors aux critères de départage.
Le Racing 92 et La Rochelle l’emportent tous les deux : Clermont est éliminé, sauf circonstance improbable impliquant d’autres équipes non citées dans le bilan immédiat.
En cas d’égalité, 9 critères
Si deux formations terminent à égalité de points, le règlement tranche dans cet ordre :
Les confrontations directes et les points terrains en premier critère
La différence de points générale (différence de points sur l’ensemble de la saison)
La différence de points particulière (points marqués – points encaissés) sur ces matchs spécifiques.
La différence du nombre d’essais particulière entre le nombre d’essais marqués et concédés sur l’ensemble des rencontres
La différence du nombre d’essais générale
Nombre de points marqués
Nombre d’essais marqués
Nombre de forfaits
Classement Championnat de France
Ces critères rendent certaines qualifications théoriquement calculables avant le coup d’envoi, selon les bilans directs déjà enregistrés entre Clermont, Racing 92 et La Rochelle.
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