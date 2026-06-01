Emmenée par Big Ben, finalement, l'UBB n'avait pas trop la gueule de bois...

C’était tout l’enjeu de la semaine passée : suite à son deuxième sacre européen, comment allait rebondir l’Union Bordeaux-Bègles dans le Top 14 et surtout, dans quel état ? Parce que, après avoir passé au moins trois jours à faire la fête non-stop, on se demandait bien si l’équipe allait être assez fraîche pour sa reprise face à Toulon.
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Bon, le résultat est une défaite, (27-22). Mais une petite défaite seulement, avec un point bonus défensif à la clé qui leur permet de finir le week-end à la 6e place. « Ce point peut être important pour la suite, mais on est un peu frustrés car on aurait pu repartir avec quatre points », expliquait quand même Christophe Laussucq, entraîneur-adjoint de l’UBB.
« Ça aurait été mieux de revenir avec quatre points, mais l’essentiel est là, on avait vraiment besoin de ce point et il faut féliciter les joueurs. »
« C’est sûr qu’on n’a pas eu la meilleure des préparations… »
« C’est sûr qu’on n’a pas eu la meilleure des préparations, mais on sait ce qu’il y a à chercher et tout le monde était concerné et a la même envie », ajoutait le talonneur Maxime Lamothe.
VIDEO
Pour l’occasion, les Girondins avaient fait le déplacement sans Mathieu Jalibert, ni Damien Penaud, ni Louis Bielle-Biarrey. Pourtant, le demi de mêlée Maxime Lucu, désigné homme du match à Bilbao, est entré en jeu plus tôt que prévu, à la 26e à la place de Martin Page-Relo, touché à l’aine (il vient d’être opéré d’une plubalgie).
Quatre titulaires de la finale de Champions Cup ont également enchaîné : l’ailier Pablo Uberti, l’habituel deuxième ligne Boris Palu (positionné en troisième ligne à Mayol), le pilier gauche Jefferson Poirot et le centre Yoram Moefana. « Il fallait vite basculer car on n’est pas bien placés et on avait besoin d’un gros match », a confirmé ce dernier après la rencontre.
Big Ben continue son show
Présent sur le banc, le pilier droit tongien Ben Tameifuna a été celui qui a déclenché la remontada des UBBistes alors menés 21-7 à la pause. Alors que c’est sans doute celui qui a le plus fêté le titre européen, que ce soit sur son vélo cargo, à la terrasse des cafés ou dans la piscine, alors qu’il n’avait plus rien porté d’autre pendant quatre jours que son maillot du match de la finale, Big Ben, après un maul de 20 mètres, a aplati l’essai qui a relancé la machine à la 43e. Et plus tard, il a gratté un précieux ballon qui a remis son équipe dans l’avancée.
Son secret ? « Mon dernier verre remonte à mercredi soir. Ou jeudi matin. L’un des deux. Tout était flou. Après, j’ai englouti des litres d’eau. J’ai passé beaucoup de temps dans le sauna », a-t-il raconté à nos confrères de L’Équipe. Résistant et endurant, le Ben.
À partir de ce moment, les hommes de Yannick Bru ont montré une belle solidité défensive en résistant pendant de longues minutes aux assauts du RCT. Ils n’ont encaissé aucun point malgré un certain temps passé sous pression devant leur en-but et sont parvenus à inverser la tendance grâce à Romain Buros après l’heure de jeu.
Avant le match éliminatoire
En tête 22-21 pendant quelques minutes en fin de rencontre, les Girondins ont même rêvé à la victoire avant que Melvyn Jaminet sauve l’honneur de son équipe grâce à deux pénalités lointaines. Malgré tout, l’UBB a sauvé les meubles.
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« Le match de la semaine prochaine (à Bordeaux contre Clermont, ndlr) est éliminatoire pour nous et on espère qu’il y en aura d’autres derrière », confiait Christophe Laussucq. « On n’a pas su se mettre à l’abri plus tôt cette saison, donc on va lutter jusqu’à la dernière minute car Clermont ne va pas nous faire de cadeau. Clermont est déjà un match de phase finale pour nous ».
Pour ce match, les effluves de la fête seront définitivement évaporées et l’UBB sera de nouveau conquérante.
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