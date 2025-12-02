Édition du Nord
Rugby World Cup

Tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Rugby 2027 : le mode d'emploi en 3 points

RWC 2027

La Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie s’annonce monumental, ambitieuse et spectaculaire, avec un format élargi à 24 équipes (au lieu de 20), 52 matchs (au lieu de 48) dans sept villes hôtes d’exception (Sydney, Melbourne, Perth, Townsville, Brisbane, Adelaide et Newcastle).

Le mercredi 3 décembre 2025, RugbyPass TV retransmet en direct, gratuitement et en exclusivité, le tirage au sort des poules depuis Sydney, à partir de 10h, heure française.

Comment sont réparties les équipes ?

Le tirage au sort va répartir les 24 équipes qualifiés en six groupes de quatre selon le classement World Rugby arrêté au 30 novembre, soit juste après la tournée d’automne. Les équipes seront tirées au hasard dans les poules A, B, C, D, E et F en commençant par le chapeau 4.

Il n’y a qu’une seule exception à tout cela : l’Australie sait déjà qu’elle sera dans la poule A, car elle est le pays hôte et disputera donc le match d’ouverture le 1er octobre 2027. Les Wallabies sont actuellement dans le deuxième chapeau, ce qui signifie qu’une équipe du premier chapeau sera tirée au sort et placée dans la poule A, et qu’elle sera automatiquement rejointe par l’Australie.

  • Chapeau 1: Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, France, Argentine
  • Chapeau 2: Australie, Fidji, Ecosse, Italie, Pays de Galles, Japon
  • Chapeau 3: Géorgie, Uruguay, Espagne, Etats-Unis, Chili, Tonga
  • Chapeau 4: Samoa, Portugal, Roumanie, Hong Kong, Zimbabwe, Canada

RWC 2027 Draw

Comment va se passer la phase de poules et au-delà ?

Durant la phase de poule, chaque équipe affrontera les trois adversaires de sa poule. Les deux premières de chaque poule iront en huitièmes de finale, rejointes par les quatre meilleurs troisièmes, départagées d’abord aux points, puis à la différence de points et d’essais en cas d’égalité.

Grande nouveauté : la compétition comportera pour la première fois des huitièmes de finale. Les vainqueurs des poules A, B, C et D affronteront les quatre meilleures équipes classées troisièmes, les vainqueurs des poules E et F rencontreront les deuxièmes des poules B et D, et les deuxièmes des poules A et C s’opposeront aux deuxièmes des poules E et F.

Les quarts, demi-finales et la finale, prévue le 13 novembre à Sydney, compléteront cette montée en tension vers le trophée Webb Ellis.

Combien de temps va durer le tournoi ?

Six semaines en tout. L’Australie donnera le coup d’envoi du tournoi lors du match d’ouverture à Perth le 1er octobre 2027. La finale aura lieu le 13 novembre 2027 à Sydney. Entre les deux, c’est encore la grande inconnue, mais au moins connait-on le cadre ville par ville :

  • Sydney : 5 matchs de poule, 2 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, 2 demi-finales, le match pour la 3e place et la finale
  • Brisbane : 6 matchs de poule, 2 huitièmes de finale et 2 quarts de finale
  • Melbourne : 7 matchs de poule et 2 huitièmes de finale
  • Adelaide : 5 matchs de poule
  • Newcastle : 4 matchs de poule
  • Townsville : 4 matchs de poule

Dans un calendrier serré, il faudra donc caser 52 matchs (au lieu des 48 de la dernière Coupe du Monde de Rugby masculine), sans pour autant compromettre la santé des joueurs. Cinq jours de repos minimum devront être observés entre les matchs en Australie. De plus, le fait d’avoir un nombre pair d’équipes dans chaque poule signifie qu’aucune équipe ne devra rester sur la touche pendant que les autres s’affrontent.

Ainsi, malgré l’ajout de quatre équipes supplémentaires, la phase de poules est en fait plus courte. Alors que la Coupe du Monde de Rugby 2023 a duré 50 jours au total, la Coupe du Monde de Rugby 2027 se déroulera sur 43 jours. Le tournoi sera donc plus condensé et plus passionnant, sans alourdir la charge de travail des joueurs.

Pas moins d’un milliard de dollars de retombées économiques sont attendus et plus de 250 000 visiteurs étrangers. Le calendrier sera dévoilé le 3 février 2026. Deux millions et demi de billets seront mis en vente à partir du 18 février.

Coupe du monde 2027 : voici à quoi ressemblerait le plus mauvais tirage pour la France

L'équipe de France connaîtra le 3 décembre prochain la composition de sa poule à la Coupe du monde 2027 en Australie.

Read Now


Vous souhaitez être parmi les premiers à vous procurer des billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie ? Inscrivez-vous ici.




