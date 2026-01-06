TF1 diffusera neuf matchs du Tournoi des Six Nations dont deux des Bleus

C’est une petite révolution dans le secteur des droits télés. Dans l’air depuis plusieurs semaines, le Tournoi des Six Nations 2026 ne sera pas exclusivement diffusé par France Télévisions. Le groupe d’audiovisuel public français, en proie à de grosses difficultés financières et même récemment auditionné à l’Assemblée Nationale, entre autres pour son déficit, a revendu une partie de ses droits à TF1.

Dans le détail, la première chaîne privée a ainsi récupéré la diffusion de neuf matchs sur quinze de l’édition 2026. Parmi eux, les deux matchs du XV de France à l’extérieur : le 15 février au pays de Galles et le 7 mars en Écosse. TF1 assurera aussi la diffusion de l’affiche Angleterre – Irlande le 21 février à Twickenham.

TF1 confirme sa montée en puissance sur le rugby

Une belle prise de plus pour TF1 qui avait déjà raflé la tournée de novembre et diffusera également la Coupe des Nations, nouvelle compétition qui démarre cet été, ainsi que la Coupe du monde 2027.

Le rugby, un excellent filon pour la première chaîne, qui avait attiré 6,2 millions de téléspectateurs le 8 novembre dernier pour France – Afrique du Sud, soit plus d’un million de plus que les Bleus du foot cinq jours plus tard pour un match qualificatif pour la Coupe du monde contre l’Ukraine.

