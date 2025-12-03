Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
41 - 17
FT
27 - 35
FT
56 - 19
FT
34 - 14
FT
24 - 21
FT
33 - 20
FT
42 - 12
FT
Aujourd'hui
14h00
Demain
12h00
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
14h00
Demain
14h00
Demain
14h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
9h15
Samedi
9h15
Samedi
9h15
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Dimanche
7h00
Dimanche
7h00
Dimanche
7h00
Dimanche
9h15
Dimanche
9h15
Dimanche
9h15
Dimanche
11h30
Rugby World Cup

DIRECT - Suivez le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027

Watch-The-Draw-16×9

Le XV de France attend avec impatience son tirage pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie qui innove avec 24 équipes et l’arrivée de huitièmes de finale. Protégés dans le top 6 mondial, Antoine Dupont et les Bleus éviteront d’emblée les Springboks, les All Blacks ou l’Angleterre, mais pourraient tomber sur les Wallabies ou des équipes piégeuses dès la phase de groupes. Six poules de quatre équipes seront formées, avec qualification pour les deux premiers et les quatre meilleurs troisièmes.

La compétition dure six semaines et traversera sept villes australiennes, avec une finale le 13 novembre à Sydney. Pour effacer l’amertume de l’édition 2023, les Bleus misent sur ce nouveau format dynamique, espérant tirer un groupe à leur portée pour mieux aborder les phases finales et viser un premier titre mondial. Vivez en direct le tirage au sort des poules gratuitement, en intégralité et en exclusivité sur RugbyPass TV.

Related

Coupe du monde 2027 : voici à quoi ressemblerait le plus mauvais tirage pour la France

L'équipe de France connaîtra le 3 décembre prochain la composition de sa poule à la Coupe du monde 2027 en Australie.

Read Now
ADVERTISEMENT


Vous souhaitez être parmi les premiers à vous procurer des billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie ? Inscrivez-vous ici.




ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Un coup de maître sous condition : Sevu Reece sera perpignanais en cas de maintien de l'USAP

2

Reece avant une autre bonne nouvelle pour l'USAP ? « Petaia risque de rester »

3

Melvyn Jaminet se blesse tout seul sur une transformation à Edimbourg

4

Une retraite internationale express : Nic White déjà rappelé avec l'Australie

5

Pro D2 : Transfert avorté pour Fender, Grenoble vise Piñeiro

6

La future Nations Cup, tremplin du Zimbabwe vers 2027

7

Chiefs : le retour aux sources de Jono Gibbes

8

8 œufs chaque matin : pourquoi le trois-quarts Tavatavanawai est passé de 70 à 106 kg

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Mick Cleary: 'We should applaud to the rafters the news that rugby on ITV is back with a bang.'

Top-level rugby wants to grow and putting the Nations Championship on free-to-air with ITV in a bumper deal is a fillip for the sport

LONG READ

Ross Byrne: 'I've played Munster many times away. I have a very good record there'

Munster away in the Champions Cup can be daunting but Ross Byrne will lean into his Leinster experience to rally Gloucester.

LONG READ

Ellie Kildunne: Why the Women's World Cup was like a wedding and a divorce

Kildunne is one of the biggest names in the women’s game, and she has in part earned that through proving herself to be not only a consistent player but also a big-game player.

Comments on RugbyPass

D
DP 4 minutes ago
Racing 92 hooker banned for 'brutality' after shocking headbutt

Just the 5? Riiiiiight….

1 Go to comments
S
Stuart Lee 30 minutes ago
'Beatable' Boks not the most dominant team ever: Jeremy Guscott

100% agree with Guscott. The Boks will be the most dominant team only when they show that they are truly the best. This will be achieved at the next RWC. 3 peat on the cards. Imagine Rassie using the pool games like training runs. No point in winning or being 2nd in the pool just to face either of the only 2 other competent teams (All Blacks and England) early in the RWC2027. Boks to finish 3rd in Pool B then play Ireland or Scotland with a fresh pack of forwards who have been rested for 2 weeks. Bokbefok.

95 Go to comments
u
unknown 36 minutes ago
Henry Pollock beats Bok legend in Top 100 and SA fans respond in force

Kolisi, I feel, is overrated and has always been given more exposure, purely because of who he is.

With regards to Pollock - he has come in at such pace and made immediate impacts such that he, in all reality, should be given the spot he was.



...

31 Go to comments
T
TM 1 hour ago
'Beatable' Boks not the most dominant team ever: Jeremy Guscott

Keep on living in the past !…..see you in 2027 boet !

95 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

Painful

280 Go to comments
J
J Marc 1 hour ago
'It’s a bittersweet time': Crusaders confirm Sevu Reece's departure

If a few balls arrive to them….

4 Go to comments
S
SJ 1 hour ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Absolutely!

46 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

It is pretty obvious you have to be right all the time, and you cannot bear it when things do not go your way.

You start attacking the man not the ball.



...

280 Go to comments
T
TR0011 2 hours ago
Top 100 Men's Rugby Players 2025 | Best Rugby Player in the World | RugbyPass

This is good stuff, appreciate RP building this out, spent hours on it already! - also how’d you get a stat for every player?

25 Go to comments
N
Nickers 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Remember the time Sexton came down from the stands in a game he was not playing in to abuse the referee? - he was conveniently given a 3 week suspension so that he would be available for all of Ireland’s World Cup fixtures when the maximum is 52 weeks. I wonder how they decided 3 matches was enough?

Remember Owen Farrell receiving his SECOND head to shoulder ban of 2023 in August, and 5th of his career, and 6 Nations rescinding the clear and obvious red card so that it didn’t interfere with poor Owen’s world cup prep, and only after a legal challenge form World Rugby was it even acknowledged that he has once again clattered someone in the head? And they then made up a new rule so they could reduce his ban to only 4 weeks when he should have been looking at 12 weeks, so that he would be available for the world cup? And that doesn’t include multiple shoulders to the head he was only penalised for where any other player would get an immediate yellow or red. There was 2 in 2 weeks against NZ and SA one year.



...

46 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I’m very close to upgrading it to a 1620 word apology out of sheer boredom.

46 Go to comments
W
Wayneo 2 hours ago
The five players who can swing the Springboks tour in the All Blacks' favour

So far for the Lions in the URC, he has got 10 mins vs Zebre and 6 vs the Bulls.

36 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Aside from Eben’s case. You said there was no excuse for eye gouging. WR has set a precedent that retaliation is fine for grabbing testicles. I assume eye gouging must be okay in that case too?

46 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Sexton and Farrell have received bans foe their (relatively minor) infractions. Not sure what you are implying with them.

46 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I didn’t see him claim that and no evidence of it exists. Etzebeth claimed he was in danger of being “rag dolled”.

No excuse for eye gouging under any circumstances including retaliation.



...

46 Go to comments
N
Nickers 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

It is so obvious from every video and image that he repeatedly and deliberately went for his eyes.

Translation:



...

46 Go to comments
K
Koro Teeps 2 hours ago
Jason Holland confirms Super Rugby move after All Blacks exit

And NDAs

10 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I don’t buy it for one minute. He’s a failure in my eyes. He can’t even dislodge an eyeball with his thumb. So much for being strong.

46 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

What if someone grabs your testicles? Can you eye gouge then?

46 Go to comments
f
fl 2 hours ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

You didn’t defend Earl’s selection against all comers. You didn’t defend it in conversation with me. I don’t need to ask PMcD because I have read your comments.

I wasn’t campaigning for Fin Smith at the start of the 6N. You’re lying! But Fin Smith did deserve the shirt by the end of the 6N. Marcus Smith never did.



...

280 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT