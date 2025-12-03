DIRECT - Suivez le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027

Le XV de France attend avec impatience son tirage pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie qui innove avec 24 équipes et l’arrivée de huitièmes de finale. Protégés dans le top 6 mondial, Antoine Dupont et les Bleus éviteront d’emblée les Springboks, les All Blacks ou l’Angleterre, mais pourraient tomber sur les Wallabies ou des équipes piégeuses dès la phase de groupes. Six poules de quatre équipes seront formées, avec qualification pour les deux premiers et les quatre meilleurs troisièmes.

La compétition dure six semaines et traversera sept villes australiennes, avec une finale le 13 novembre à Sydney. Pour effacer l’amertume de l’édition 2023, les Bleus misent sur ce nouveau format dynamique, espérant tirer un groupe à leur portée pour mieux aborder les phases finales et viser un premier titre mondial. Vivez en direct le tirage au sort des poules gratuitement, en intégralité et en exclusivité sur RugbyPass TV.

