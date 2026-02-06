Édition du Nord
Six Nations

Six Nations : pourquoi l’Angleterre et l’Écosse n’ont pas le droit à l’erreur ce week-end

Itoje and Borthwick

Après la victoire bonifiée du XV de France face à l’Irlande (36-14) jeudi 5 février, pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations 2026, l’Angleterre et l’Ecosse vont tenter de suivre le rythme imprimé par les Bleus, respectivement à Londres contre les Gallois et à Rome contre l’Italie.

Et si le duel paraît déséquilibré à Twickenham entre un XV de la Rose sur une série de 11 victoires et des Dragons bien inoffensifs, avec deux succès seulement au compteur sur leurs 23 derniers matchs (contre le Japon…), le déplacement pourrait être un peu plus compliqué pour les Ecossais face à une Nazionale ambitieuse.

Twickenham : un choc déséquilibré entre l’Angleterre et le Pays de Galles

En pleine confiance avec 11 victoires consécutives, dont un succès de prestige contre les All Blacks néo-zélandais à l’automne (33-19), les hommes de Steve Borthwick ne devraient faire qu’une bouchée d’un XV du Poireau très affaibli, privé de son capitaine Jac Morgan et de son vieux grognard Taulupe Faletau en troisième ligne.

Au complet ou presque, le XV d’Angleterre voudra débuter en fanfare, devant son public de Twickenham (17h40), avec en ligne de mire une éventuelle “finale” en mars au Stade de France, pour une première victoire dans le Tournoi depuis 2020.

VIDEO
Rencontre
Six Nations
England
48 - 7
Temps complet
Wales
Toutes les stats et les données

« Le 14 mars à Paris, nous voulons être en position, au coup d’envoi, de réussir ce que nous visons tous », a affirmé Steve Borthwick mardi en annonçant son XV de départ, sans prononcer le mot de Grand Chelem, une performance après laquelle les Anglais courent depuis 2016.

Louis Rees-Zammit, l’arme galloise

Face à l’armada anglaise, boostée par les bons résultats des clubs de Premiership en Champions Cup, avec sept qualifiés sur huit, les hommes de Steve Tandy compteront sur leur facteur X, Louis Rees-Zammit, pour jouer les trouble-fête et tenter de signer une première victoire dans le Tournoi depuis un déplacement en Italie en 2023, et une première victoire en Angleterre dans le Tournoi depuis 2012.

Après une tentative ratée en football américain en NFL pendant un an et demi, l’ailier gallois est revenu au XV cette saison avec le club anglais des Bristol Bears, rejoignant dans la foulée la sélection du Poireau. Et il n’a rien perdu, à 25 ans, de ses qualités de vitesse, avec huit essais en 14 rencontres.

Rome : l’Écosse en danger face à une Italie ambitieuse

Sur le papier, l’Ecosse est grande favorite face à l’équipe de Gonzalo Quesada samedi 7 février au stadio Olimpico (15h10), avec une seule victoire de la Nazionale lors des 15 derniers affrontements entre les deux équipes. Mais c’était il y a deux ans seulement, avec un succès 31-29 de l’Italie.

Gare donc à un excès de confiance pour le XV du Chardon, qui arrivera gonflé à bloc dans le sillage du 20 sur 20 signé en Champions Cup par Glasgow, également en tête du United Rugby Championship.

Rencontre
Six Nations
Italy
18 - 15
Temps complet
Scotland
Toutes les stats et les données

Au sein d’un XV de départ largement bâti sur les Warriors (9 sur 15), le sélectionneur Gregor Townsend a fait des choix forts, écartant les deux meilleurs marqueurs d’essais du rugby écossais, Duhan van der Merwe (32) et Darcy Graham (31), et l’arrière du Stade toulousain Blair Kinghorn.

L’Italie amoindrie mais expérimentée

Côté italien, les Azurri seront privés d’Ange Capuozzo, leur dynamiteur toulousain, de leurs deux demi-de-mêlée habituels, Martin Page-Relo et Stephen Varney, et de l’ouvreur perpignanais Tommaso Allan, blessés. Mais Gonzalo Quesada comptera sur l’expérience de ses joueurs, et notamment de son capitaine Michele Lamaro et des Toulonnais Ignacio Brex et Paolo Garbisi, qui atteindront tous le cap des 50 sélections samedi.

Habitués aux exploits d’un jour mais incapables de confirmer sur la durée, les Ecossais veulent montrer qu’ils sont capables de jouer la victoire dans le Tournoi, alors qu’ils n’ont jamais fait mieux que 3e depuis l’arrivée de l’Italie dans l’épreuve en 2000, après un dernier trophée en 1999.

 

Comments on RugbyPass

B
Blackmania 9 minutes ago
Everyone knows Robertson is not supposed to be doing the coaching

This article shows that NZ rugby has been completely off the mark for 10 years… sorry, since when does the head coach have to be incompetent to actually do the coaching?

This is nonsense, and that’s why NZ rugby is doing so badly… totally off the mark.



...

43 Go to comments
L
Lou Cifer 15 minutes ago
Scotland scrum coach Pieter de Villiers: We can still win Six Nations

Just lost to Italy and “can still win the 6Ns” is the thought that leaves his brain??😂

8 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Apparently it’s already a law in the NRL/league someone said.

265 Go to comments
J
JW 23 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Well lets see if @Ed the Duck likes this one, if there is a knock on in an aerial contest like that, it’s play on. No scrums.

265 Go to comments
J
JW 28 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

BIP is exactly that, just a TV metric, it’s meaningless to a game of rugby. What fans really want is the ref not stopping the clock.

265 Go to comments
J
JW 30 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Haha Saffas are so precious!

265 Go to comments
G
GoTahs 32 minutes ago
Scotland scrum coach Pieter de Villiers: We can still win Six Nations

All talk and no trousers.

8 Go to comments
C
Chris929 48 minutes ago
Full Pacific Four Series 2026 schedule unveiled

would it not be better to make canada v NZ the finale to the tournament so it has a big climax with those 2 sides likely deciding the title? it has worked quite well in the 6 nations with england v france being the last match as its normally the decider.

1 Go to comments
P
PMcD 51 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I have to say the Premiership transfers are starting to look quite interesting for next season.

NRB have nearly signed an entirely new starting XV for next season, so will be a raft of exits notified shortly.



...

265 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

History will only remember Rassie as a double RWC winner, or maybe potentially treble . . . . and if they do win RWC 2027, I really don’t see anyone ever beating that achievement which will make Rassie a rugby immortal.

265 Go to comments
M
Mark 2 hours ago
Injuries rack up for France in one area of the field

They’re playing Wales…They could pick Emmanuel macron, and his missus in the centre and still win!!

8 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
Wales brace themselves for French invasion knowing they simply have to do better

Ireland made France look good and Wales failed to fire against England.

In Cardiff Wales will do better with the ref and France will do worse. That’s important



...

2 Go to comments
b
benny_pea 4 hours ago
Wales brace themselves for French invasion knowing they simply have to do better

It’s the system put in place that’s keeping them down. Gatland didn’t appreciate young talent and wales pay for it now

2 Go to comments
R
RugCs 4 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Yeah their double sub rules is a bit weird I must say. Almost NFL style.

265 Go to comments
M
Matt Perry 4 hours ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

I think it's more a reference to physicality and go-forward ability than literal weight.

7 Go to comments
b
benny_pea 4 hours ago
Three Ireland players with huge World Cup questions to answer after Paris pummelling

They’re too old, wont be able to compete after the 2027 World Cup, not quite as bad as the collapse wales has has (the system in place is too secure) but they are certainly in trouble

20 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

Really good post, if you were to look at the reasons for the lows, it’s a poor scrum (at this level), less post contact carry metres that other teams and they also have a less used bench (confirmed by the helpful BBC graphic this week).

If you were to look at Gregor’s skill sets, these are the areas that are not his strengths and is where different voices and approaches may be required.



...

7 Go to comments
B
Bjs 5 hours ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

The Welsh pack was heavier aswel and look how that turned out….

7 Go to comments
G
Guest 6 hours ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

All good sir, I’ve been checking it more often than I probably should 😅

12 Go to comments
c
cm 6 hours ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

There’s always talk about how big the English are. The Scottish pack last weekend was heavier than the English pack that played Wales. Sadly they were also cack, but, still, we shouldn’t keep repeating the fallacies.

7 Go to comments
