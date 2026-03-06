Édition du Nord
Six Nations : la chance de l'Italie, le danger pour l'Irlande

Par AFP
Juan Ignacio Brex de l’équipe d’Italie arrive au stade avant le match de la Quilter Nations Series 2025 entre l’Italie et l’Afrique du Sud à l’Allianz Stadium, le 15 novembre 2025 à Turin, en Italie. (Photo par Federugby/Federugby via Getty Images)

Pour l’Irlande, ce sera victoire obligatoire ce vendredi soir contre les Gallois à Dublin, si le XV du Trèfle veut entretenir l’espoir de remporter le Tournoi des Six Nations, alors que l’Italie visera l’exploit le lendemain, la première victoire de son histoire contre l’Angleterre.

En attendant le déplacement de la France (15 pts) en Ecosse (11 pts) samedi en début d’après-midi, les hommes d’Andy Farrell (9 pts) auront l’occasion de revenir à une longueur des Bleus, en cas de victoire bonifiée contre un Pays de Galles très fragile sur leur pelouse de l’Aviva Stadium.

Rencontre
Six Nations
Ireland
27 - 17
Temps complet
Wales
Il ne leur resterait alors plus qu’à espérer une victoire écossaise samedi contre le XV de France pour pouvoir toujours espérer remporter ce Tournoi 2026 lors de la dernière journée, le 14 mars, en accueillant le XV du Chardon.

Avant ça il leur faudra donc éviter de trébucher contre de très faibles Gallois, après avoir signé une victoire record contre l’Angleterre à Twickenham (21-42). Mais on imagine difficilement le XV du Poireau, déjà battu trois fois cette année, et cuillère de bois lors des deux derniers tournois, venir s’imposer à Dublin, où leur dernière victoire remonte à 2015, en test match, et même à 2012 dans le Tournoi.

Privés certes de leur ailier James Lowe, blessé jusqu’à la fin du Tournoi, les Irlandais semblent trop forts pour les hommes de Steve Tandy, à la recherche de leur première victoire dans le Tournoi depuis 2023. Lors de leurs 26 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ceux-ci se sont imposés deux fois seulement, contre le Japon à chaque fois.

Si une victoire galloise à Dublin serait une grosse cote pour les parieurs, un succès de l’Italie contre l’Angleterre samedi serait un exploit et même une première pour la Nazionale, après 32 défaites d’affilée contre le XV de Rose.

L’Angleterre semble prenable

Mais toute série a une fin et l’Angleterre semble prenable cette année, après deux cuisantes défaites en Ecosse (31-20) puis à domicile contre l’Irlande. C’est en tout cas un XV anglais très remanié qui se présentera à Rome, avec un bouleversement de la totalité de sa ligne arrière et notamment une charnière Ben Spencer – Fin Smith en remplacement d’Alex Mitchell, blessé, et de l’ouvreur George Ford, complètement à côté de ses crampons contre les Irlandais.

Rencontre
Six Nations
Italy
23 - 18
Temps complet
England
Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière contre le XV du Trèfle, le troisième ligne Henry Pollock va lui retrouver le banc, alors que Jamie George revient au coeur de la première ligne, à la place de Luke Cowan-Dickie.

Côté italien, le sélectionneur argentin Gonzalo Quesada sera lui privé d’Ange Capuozzo, son détonateur, blessé contre la France et absent jusqu’à la fin du Tournoi. Le Toulousain sera remplacé par Lorenzo Pani au poste de 15, alors que le Toulonnais Ignacio Brex retrouvera sa place au centre, après avoir raté les matches en Irlande et en France pour raisons personnelles.

Fort d’une belle victoire contre l’Ecosse (18-15) en ouverture du Tournoi et après avoir bien résisté en Irlande (20-13) et en France (33-8, mais seulement 19-8 à la 72e minute), le XV italien entrerait dans l’histoire en s’imposant contre l’Angleterre, la seule équipe qu’il n’a toujours pas battue depuis son entrée dans le Tournoi en 2000.

Il n’était pas passé loin il y a deux ans à Rome, lors de la première journée du Tournoi 2024, en s’inclinant 24-27, sa plus courte défaite face à l’Angleterre, après avoir pourtant marqué trois essais contre deux seulement pour les hommes de Steve Borthwick. Ford avait marqué cinq pénalités, mais il ne sera pas sur la pelouse samedi.

 

Comments on RugbyPass

j
je 8 minutes ago
‘England could learn a great deal from French connection with fan base’

I totally agree, did you see any of the content Dupont put out on his year off? It was class, now I appreciate one can argue he had the time to do it but at least get some of the current england bunch doing the grid walk at silverstone to cross pollenate fan bases. Ref TV rights to start with 6N can ban sunday games and take inspiration from the Thursday night success France had, how different would thurs/fri/sat rugby be? More mid game ads too.. like you say we’re not in a position of abundance so bring more money in when and where you can!

21 Go to comments
H
Hammer Head 17 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Agreed.

However, perhaps you’re missing the point about engaging new fans?



...

15 Go to comments
B
Bazzallina 19 minutes ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Either way I stand by my statement hopefully Caleb Clarke stays fit next 2 years his speed and agility at that size is rare and every time he has been in black has caused problems for anyone and everyone, Tangitau is looking more real deal all the time too and has legit speed was up with all the flyers on the 7s circuit looks faster and obviously bigger now

10 Go to comments
H
Hammer Head 25 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Fair

15 Go to comments
H
Hammer Head 26 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

At the very least 12 weeks. Three times longer.

15 Go to comments
H
Hammer Head 27 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

“Good disciplinary record”

15 Go to comments
D
DS 29 minutes ago
Wales' Six Nations campaign should have looked very different says LRZ

I only watched the highlights but it was great to see Wales hopefully on their way back upwards. Long may it last. It's also great to see most of the other teams, namely France, Ireland and Scotland, playing such fantastic rugby and shutting up (we hope) the Antipodeans - including that useless WR chairman, the Wally, Robinson, - with their continuous BS about trying to change union into an ersatz version of incredibly boring ‘five tackles, kick’ league. With the sort of rugby we saw on Saturday maybe a few of the thick Wallies might come over to union!

1 Go to comments
O
Otagoman II 58 minutes ago
Tomás Lavanini set for Highlanders debut against Crusaders

No, I don't argue when in ignorance.

6 Go to comments
D
DS 59 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

I bet Eben Etzebeth is really happy that this oke got off so lightly. Talk about one rule for the Boks and nobody else.

15 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White has the solution to fix 'sleeping giant' England's problems

Agreed. That would nullify England as a threat for a while.

10 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
'I’m pretty clear on what needs to be addressed and how we need to address it': Borthwick

Tidying up my cv as I write this.

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Ireland admit to 'a little bit of nerves' ahead of Scotland clash

Ah, but 2024 SB. They beat the Boks in 2024! Their crowning achievement.

The world rankings tell us all we need to know, logically, if we want to track inclines or declines…



...

9 Go to comments
S
SB 1 hour ago
What stood out to Western Force coach Simon Cron about Zac Lomax

Let’s see how quickly he makes his debut.

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
Ex-U20 star to debut as Blues rotate squad for Moana Pasifika

Blues by 30+. Moana sans Savea the whipping boys of the competition now.

1 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Plus he has no international experience?

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Welcome back Finn, glad you have recovered well to get straight back into it. It was just yesterday for you when Rennie was announced as AB coach, yeah?

I wouldn’t say Tana is part of Rennie’s coaching group. I think he is rather a NZR selection for what they think the teams needs after the interviews they did with them last year.



...

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Oh right. I thought it was just typical South African fanboi’n of Will Jordan, you know, he is the only one they’ve seen who’s any good, you know? So he must be the only good 15 we got.

10 Go to comments
B
B 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Tana Umanga has played alongside some AB’s legends and as Captain in 21 tests Won 18, Lost 3…his 85.71% rating wasn't for playing “tiddlywinks”!!??..

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
'Breakdown brutality and counterattacking verve' - What Dave Rennie brings to the All Blacks

As I just replied to Derek Murray when he raised the question

1. Were the Crusaders playing the same sort of rugby that the ABs were asked to? And, if so, was it AB cattle or simply opponent quality that meant it didn’t work as well in the level up? And, if so again, what were the people who appointed him expecting?



...

189 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Well they need to improve there willingness alright, that is the sole reason Razor got sacked. Nothing to do with winning percentage, but just not looking good on or off (especially when it came to public relations/interviews) the field.

Certainly if the want to hit their peak again though, there are a lot of areas they need to increase knowledge.



...

10 Go to comments
