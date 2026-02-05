Petit passage à vide des Bleus ? « On est sûrs de nos forces », assure Antoine Dupont

La concurrence est prévenue, les Bleus ne lâcheront pas leur couronne du Tournoi des Six Nations sans combattre : victorieux 36-14 d’une Irlande vieillissante et empruntée jeudi 5 février au Stade de France, le XV de France a signé une démonstration de force, avec un Matthieu Jalibert omniprésent.

Victorieux 5 essais à 2, dont un doublé de l’inévitable Louis Bielle-Biarrey, ses 21e et 22e réalisations en 23 sélections, les joueurs de Fabien Galthié ont décroché au passage un point de bonus offensif, tout en privant leurs adversaires du bonus défensif, un paramètre qui pourrait compter dans le décompte final, s’ils ne signent pas le Grand Chelem.

« Aujourd’hui on fait un match plein avec des conditions difficiles, mais on a été très sérieux sur les fondamentaux et on a pu quand même jouer aussi. On a pu joindre l’utile à l’agréable et rendre le public heureux aussi, je pense », confiait le capitaine Antoine Dupont au micro de France 2.

Seule petite ombre au tableau, un passage à vide autour de l’heure de jeu qui a permis aux Irlandais de revenir et de marquer deux essais coup sur coup par ses avants remplaçants.

« On est sûrs de nos forces, mais c’est vrai que c’est des moments qui peuvent nous coûter cher sur une fin de match. On a su se ressaisir, heureusement avec l’apport du banc aussi. Ça sera quelque chose qu’il faudra étudier, ça peut nous coûter cher par la suite, mais sur la globalité c’est quand même très positif », a rassuré le capitaine qui a reconnu « un match avec beaucoup d’intensité en première période. On a dû tous se piocher un peu, mais on a réussi à marquer beaucoup de points, à prendre le score, donc c’est qu’on était quand même bien. On va prendre le rythme pour la suite ».