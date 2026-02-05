Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 36
FT
U20
19 - 16
FT
U20
18 - 15
FT
48 - 7
FT
50 - 21
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Perth
Jeudi
14h00
Vendredi
12h00
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
13h15
U20
Vendredi
13h45
U20
Vendredi
14h00
Six Nations

Andy Farrell après la défaite de l'Irlande : « on ne veut pas être une équipe qui réagit »

Paris, France - 5 février 2026 ; Caelan Doris, à droite, et Jack Crowley (Irlande) après le match du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Irlande au Stade de France, à Paris. (Photo : Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)

L’Irlande n’a pas vécu une bonne soirée ce jeudi 5 février au Stade de France en ratant son entrée dans le Tournoi des Six Nations 2026. Défaite lourde : 36-14 face au XV de France avec un triste record : 22 points de retard à la pause (22-0). Ça faisait 20 ans que l’Irlande n’avait pas accusé un tel retard contre la France dans le Tournoi des Six Nations. La dernière fois, c’était en 2006 et déjà contre la France (3-29).

ADVERTISEMENT
Rencontre
Six Nations
France
36 - 14
Temps complet
Ireland
Toutes les stats et les données

Malgré tout, à la faveur de l’arrivée en bloc du cinq de devant français à la 49e minute, les Irlandais ont su relever la tête et marquer deux fois coup sur coup à l’heure de jeu. « Le banc a eu un bon impact », a estimé le capitaine Caelan Doris. « Il y a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps, mais on ne veut pas être une équipe qui court après le score. On s’est laissé une montagne trop grande à gravir. Ça vient d’un manque d’agressivité en défense, d’un manque de connexion et de présence par moments, en les laissant jouer et garder le ballon vivant. »

Menés d’un tel écart à la pause, les joueurs ont essuyé une belle soufflante de la part du coach Andy Farrell qui vivait là son premier Tournoi depuis 2024. « On ne veut pas être une équipe qui réagit », a-t-il expliqué. « Certains ballons ont mieux tourné pour les Français. Ils ont pris du rythme grâce à la mêlée et ils ont des joueurs puissants pour en profiter. Ils l’ont très bien fait.

« La déception ne sert à rien. Il faut être honnêtes entre nous, dire les choses telles qu’elles sont et en tirer quelque chose. »

« La déception ne sert à rien. Il faut être honnêtes entre nous, dire les choses telles qu’elles sont, se remettre au travail la semaine prochaine et en tirer quelque chose. Il faut s’en servir individuellement et collectivement pour mieux se montrer sur le reste de la compétition, à commencer par l’Italie la semaine prochaine. »

VIDEO

Affaiblie par les blessures et les sanctions, l’équipe d’Irlande n’a pas été aidée par le contexte en abordant ce Tournoi. « J’ai beaucoup appris sur l’équipe et sur les individus », a expliqué Farrell. « Ce genre d’expérience est une première pour plusieurs joueurs. Chaque match pour son pays, qu’on gagne largement ou qu’on perde difficilement, doit être une leçon. Il faut en tirer des enseignements et les utiliser pour avancer, individuellement et collectivement.

« On avait les bonnes intentions dans la préparation et la façon de jouer ce match, et j’espère que ça nous servira. Mais on ne peut pas jouer à ce niveau sans avoir la bonne intention. C’est essentiel, et c’est le premier point à cocher à chaque fois qu’on entre sur le terrain. »

Recommended

La France réussit son entrée dans le Tournoi : « il ne faut pas non plus s’enflammer » (Ramos)

INTERVIEW

Petit passage à vide des Bleus ? « On est sûrs de nos forces », assure Antoine Dupont

INTERVIEW

Six Nations 2026 : toutes les stats de la victoire de la France face à l'Irlande

ANALYSIS

Qui sont les vétérans français de la dernière défaite des Bleus contre l'Irlande au Stade de France

ANALYSIS

Six Nations picks

Anticipez le parcours de votre équipe vers le titre du Tournoi des Six Nations grâce à notre jeu de pronos !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Kalvin Gourgues pourra-t-il revenir avant la fin du Tournoi ?

2

Marco Riccioni mise tout sur le projet USAP

3

Italie : les mots justes de Quesada pour justifier l'absence de Brex contre l'Irlande

4

Temo Matiu : troisième-ligne rugueux, mais pas bourrin

5

Hollie Davidson, pionnière de l'arbitrage féminin, bientôt en Top 14 ?

6

Le système à deux ouvreurs a vocation à perdurer assure Arlettaz

7

Pete Samu : sa nouvelle vie après « l'expérience formidable » à l'UBB

8

Six Nations 2026 : la leçon française qui renverse le classement World Rugby

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

With a home World Cup appearing on the horizon, Australia's Super Rugby Pacific franchises know they will be under more scrutiny than ever.

1
LONG READ

Why thriving Mickael Guillard is viewed as a future France captain

Athletic forward who broke through as a back-row excelled in a player-of-the-match display at lock against Ireland

3
LONG READ

The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

As the importance of the kicking game grows, England and France look to be ahead of the curve while Ireland may fall stagnant.

182

Comments on RugbyPass

J
JW 20 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Yep, i’m only going off the two pairs form from Nov and the weekend.

376 Go to comments
J
JW 35 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Oh I feel you there, my team has had that sort of drab attack one out approach for near a decade. As I say, i was a bit of a fan of the contestable kicks in 2024 when it was introduced, but as sides have adapted to greater efficiency (relying less on their own skill in the air and more brute force) it’s got too negative for me and is ultimately flawed in the way it’s ruled a ‘contest’ (too onesided). It was so much fun though that we have been suggesting some ways to bring it back to that one on one contest, in Nicks article.

The article also describes how sides like Ireland have found more fun ways of breaking that one out style, and now France and South Africa are jumping on board with their own. Force the coachs to find another get rich quick stream and end theses lottories.



...

182 Go to comments
M
Max Imus 1 hour ago
'That will come to bite England... but they hide him well'

O’Gara was a terrible defender, so by that reckoning he is an O'Gara and Sexton didn't play international until he was 24, Prendergast is 22. He certainly didn’t “cost the victory” against France.

8 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Good post. 👍

182 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Jono Gibbes on what position Damian McKenzie will play in 2026

HAHAHA

So thats why you clicked on it! You thought he might have grown a pot belly over the new years?



...

13 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Just listened to The Good, The Bad & The Rugby.

They said the Irish were always up for a contrst and all that emotion, energy & desire appears to have gone from the team.



...

182 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I think the stats say kick it downfield 40 times away from the defenders. 🤣

182 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I think most Irish supporters would back that idea HH. 🤣

Scotland want to ban Ferrari’s from the scrum. 🤣



...

182 Go to comments
m
mm 1 hour ago
12-year wait ended as major World Ranking change lands

I can see Ireland falling down to below argies and Australia. With both those two in top 6

28 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

It would be more of a tactical battle based on the ebb & flow of the game if you could only make 5 changes, rather than the pre determined changes decided in the middle of the week and the coach had to decide which changes to implement during the game. That would make it more tactical in nature.

182 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

My comments weren’t to disadvantage a team but keep the spirit of the game as it should be HH.

The role of benches & kicking are changing the game as we know it and I am not convinced that is for the greater good at the moment.



...

182 Go to comments
J
JD Kiwi 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Not really, it's been pretty well publicised. I expect that we have shorter gaps between play though.

182 Go to comments
J
JD Kiwi 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Take your aggro elsewhere. Nobody is saying that “the T14 sucks.” And it's not “totally false” to say that it has the lowest ball in play time - your own figures prove it.

I was continuing the point I made to Nick elsewhere on this thread about more substitutions reducing the importance of endurance and leading to bigger athletes. In the post to you took exception to, I was replying to Nick's statement that the T14 has more substitutions than anyone else. Combine that with the fact that it has the lowest ball in play time and endurance becomes even less important.



...

182 Go to comments
t
tf 2 hours ago
'I’m severely worried': Ex-players sound alarm over looming Irish crisis

Hansen was down to his mother being Irish. Not residency. He's also only 27. I can see your point with the others but he doesn't fit.

Looking at the youth system if the lads in the article are right in 8 years they’ll be worse than now.



...

5 Go to comments
N
NB 2 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Yep but both lagging behind Prem and URC! Aren’t you surprised?

182 Go to comments
N
NB 2 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I think what they are trying to say is smaller benches will help teams with less depth but good qulaity over 15-19 players HH….

182 Go to comments
A
Alex 2 hours ago
Maro Itoje one of two changes for England for Calcutta Cup

Just gonna ignore all the negativity below, and offer something (hopefully) constructive.

I think it's great that Borthwick wants consistency, and it makes sense to have a Northampton feel to the centres. However, if one of the centres gets injured, things could get proper messy for England. Fin Smith hasn't played much at centre. Would they shift Pollock there or something? Now that would be complacent! I really hope we don't see any injuries to our centres.



...

13 Go to comments
E
Ed the Duck 2 hours ago
Ireland coach John Fogarty makes frank Tadhg Furlong admission

…and if they play well with Capuozzo back?

2 Go to comments
R
RugCs 2 hours ago
'I’m severely worried': Ex-players sound alarm over looming Irish crisis

The five year residency rule is hurting Ireland. It makes poaching players from the SH more difficult, and with Aki, Lowe, JGP and Hansen all old things are looking bleak talent wise. It will probably take between 4 to 8 years of rebuilding before Ireland make it back into the top 5 ranking position.

5 Go to comments
E
Ed the Duck 2 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Come on H, time to get off that fence and tell us what you really think…😂

182 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT