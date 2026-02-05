Andy Farrell après la défaite de l'Irlande : « on ne veut pas être une équipe qui réagit »

L’Irlande n’a pas vécu une bonne soirée ce jeudi 5 février au Stade de France en ratant son entrée dans le Tournoi des Six Nations 2026. Défaite lourde : 36-14 face au XV de France avec un triste record : 22 points de retard à la pause (22-0). Ça faisait 20 ans que l’Irlande n’avait pas accusé un tel retard contre la France dans le Tournoi des Six Nations. La dernière fois, c’était en 2006 et déjà contre la France (3-29).

ADVERTISEMENT

France Ireland Toutes les stats et les données

Malgré tout, à la faveur de l’arrivée en bloc du cinq de devant français à la 49e minute, les Irlandais ont su relever la tête et marquer deux fois coup sur coup à l’heure de jeu. « Le banc a eu un bon impact », a estimé le capitaine Caelan Doris. « Il y a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps, mais on ne veut pas être une équipe qui court après le score. On s’est laissé une montagne trop grande à gravir. Ça vient d’un manque d’agressivité en défense, d’un manque de connexion et de présence par moments, en les laissant jouer et garder le ballon vivant. »

Menés d’un tel écart à la pause, les joueurs ont essuyé une belle soufflante de la part du coach Andy Farrell qui vivait là son premier Tournoi depuis 2024. « On ne veut pas être une équipe qui réagit », a-t-il expliqué. « Certains ballons ont mieux tourné pour les Français. Ils ont pris du rythme grâce à la mêlée et ils ont des joueurs puissants pour en profiter. Ils l’ont très bien fait.

« La déception ne sert à rien. Il faut être honnêtes entre nous, dire les choses telles qu’elles sont et en tirer quelque chose. »

« La déception ne sert à rien. Il faut être honnêtes entre nous, dire les choses telles qu’elles sont, se remettre au travail la semaine prochaine et en tirer quelque chose. Il faut s’en servir individuellement et collectivement pour mieux se montrer sur le reste de la compétition, à commencer par l’Italie la semaine prochaine. »

VIDEO

Affaiblie par les blessures et les sanctions, l’équipe d’Irlande n’a pas été aidée par le contexte en abordant ce Tournoi. « J’ai beaucoup appris sur l’équipe et sur les individus », a expliqué Farrell. « Ce genre d’expérience est une première pour plusieurs joueurs. Chaque match pour son pays, qu’on gagne largement ou qu’on perde difficilement, doit être une leçon. Il faut en tirer des enseignements et les utiliser pour avancer, individuellement et collectivement.

« On avait les bonnes intentions dans la préparation et la façon de jouer ce match, et j’espère que ça nous servira. Mais on ne peut pas jouer à ce niveau sans avoir la bonne intention. C’est essentiel, et c’est le premier point à cocher à chaque fois qu’on entre sur le terrain. »