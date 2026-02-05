Six Nations 2026 : toutes les stats de la victoire de la France face à l'Irlande

La France a signé une entame presque parfaite contre l’Irlande, portée par un doublé de Louis Bielle-Biarrey et un essai de Matthieu Jalibert, pour mener 22-0 à la pause avant de s’imposer finalement 36-14 au Stade de France.
Bielle-Biarrey a inscrit son 10e essai en seulement 10 apparitions dans le Tournoi, égalant le record de précocité de l’Anglais Will Greenwood, tandis qu’Antoine Dupont, Thomas Ramos et le banc français ont accompagné une fin de match conclue par un cinquième essai de Théo Attissogbe malgré le sursaut de Nick Timoney et Michael Milne côté irlandais.
France
Ireland
Toutes les stats et les données
Graphique d'évolution des points
France gagne +22
69
Minutes passées en tête
0
85%
% du match passés en tête
0%
67%
Possession sur les 10 dernières minutes
33%
7
Points sur les 10 dernières minutes
0
Moyenne des points marqués
2.7
Moyenne des points marqués
1.7
Synthèse du match
1
Coups de pied de pénalité
0
139
Courses avec ballon
116
Possession
67%
Possession sur les 10 dernières minutes
33%
Phases statiques
100%
% de mêlées gagnées
100%
100%
% de touches gagnées
94%
100%
% de renvois réussis
100%
Attaque
139
Courses avec ballon
116
392m
Mètres après contact
265m
Turnovers
Pénalités
Défense
149
Tentatives de plaquages
145
88%
% de plaquages réussis
81%
Coups de pied
39
Total coups de pied
39
1:4.9
Ratio coups de pied/passes
1:3.9
Vitesse de sortie de ruck
Courses avec ballon par joueur
Franchissements par joueur
Plaquages gagnés par joueur
Ballons perdus par joueur
Ballons récupérés par joueur
Plaquages dominants par joueur
5 dernières rencontres
Moyenne de points marqués
Le premier essai gagne
100%
L'équipe recevante gagne
60%