Six Nations

Six Nations 2026 : toutes les stats de la victoire de la France face à l'Irlande

Paris, France - 5 février 2026 : Matthieu Jalibert inscrit le deuxième essai de la France malgré le plaquage tenté de Cian Prendergast pour l’Irlande, lors du match du Guinness Six Nations entre la France et l’Irlande au Stade de France, à Paris, France. (Photo Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)

La France a signé une entame presque parfaite contre l’Irlande, portée par un doublé de Louis Bielle-Biarrey et un essai de Matthieu Jalibert, pour mener 22-0 à la pause avant de s’imposer finalement 36-14 au Stade de France.

Bielle-Biarrey a inscrit son 10e essai en seulement 10 apparitions dans le Tournoi, égalant le record de précocité de l’Anglais Will Greenwood, tandis qu’Antoine Dupont, Thomas Ramos et le banc français ont accompagné une fin de match conclue par un cinquième essai de Théo Attissogbe malgré le sursaut de Nick Timoney et Michael Milne côté irlandais.

Rencontre
Six Nations
France
36 - 14
Temps complet
Ireland
Toutes les stats et les données

Graphique d'évolution des points

France gagne +22
Temps passé en tête
69
Minutes passées en tête
0
85%
% du match passés en tête
0%
67%
Possession sur les 10 dernières minutes
33%
7
Points sur les 10 dernières minutes
0

Entrées dans les 22 m

Moyenne des points marqués
2.7
13
Entrées
Moyenne des points marqués
1.7
8
Entrées

Synthèse du match

1
Coups de pied de pénalité
0
5
Essais
2
4
Transformations
2
0
Drops
0
139
Courses avec ballon
116
13
Franchissements
5
22
Turnovers perdus
22
8
Turnovers gagnés
7

Occupation

18%
24%
18%
40%
Team Logo
Team Logo
58%
Occupation
42%

Possession

Team Logo
9%
20%
49%
22%
Team Logo
11%
39%
29%
22%
Team Logo
Team Logo
67%
Possession sur les 10 dernières minutes
33%
55%
Possession
45%

Phases statiques

8
Mêlées
5
100%
% de mêlées gagnées
100%
15
Touche
17
100%
% de touches gagnées
94%
6
Renvois réussis
3
100%
% de renvois réussis
100%

Attaque

193
Passes
154
139
Courses avec ballon
116
392m
Mètres après contact
265m
13
Franchissements
5

Turnovers

8
Turnovers gagnés
7
22
Turnovers perdus
22

Pénalités

4
Pénalités concédées
6
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0

Défense

149
Tentatives de plaquages
145
21
Plaquages manqués
35
88%
% de plaquages réussis
81%

Coups de pied

39
Total coups de pied
39
1:4.9
Ratio coups de pied/passes
1:3.9

Vitesse de sortie de ruck

0-3 secs
52%
63%
3-6 secs
33%
21%
6+ secs
15%
16%
94
Rucks gagnés
87

Courses avec ballon par joueur

1
Mickael Guillard
16
2
Stuart McCloskey
14
3
Thomas Ramos
13

Franchissements par joueur

1
Theo Attissogbe
3
2
Louis Bielle-Biarrey
3
3
Thomas Ramos
2

Plaquages gagnés par joueur

1
Anthony Jelonch
16
2
Oscar Jegou
15
3
Caelan Doris
15

Ballons perdus par joueur

1
Tommy O'Brien
4
2
Caelan Doris
4
3
Nicolas Depoortere
3

Ballons récupérés par joueur

1
Tadhg Beirne
3
2
Mickael Guillard
2
3
Oscar Jegou
2

Plaquages dominants par joueur

1
Matthieu Jalibert
2
2
Oscar Jegou
2
3
Anthony Jelonch
2

Face à face

5 dernières rencontres

Victoires
3
Nuls
0
Victoires
2
Moyenne de points marqués
29
27
Le premier essai gagne
100%
L'équipe recevante gagne
60%

VIDEO

Related

Petit passage à vide des Bleus ? « On est sûrs de nos forces », assure Antoine Dupont

Seule petite ombre au tableau de cette victoire bonifiée, un passage à vide autour de l'heure de jeu.

Read Now

Six Nations picks

Anticipez le parcours de votre équipe vers le titre du Tournoi des Six Nations grâce à notre jeu de pronos !

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Italie : les mots justes de Quesada pour justifier l'absence de Brex contre l'Irlande

2

Hollie Davidson, pionnière de l'arbitrage féminin, bientôt en Top 14 ?

3

Le système à deux ouvreurs a vocation à perdurer assure Arlettaz

4

Pete Samu : sa nouvelle vie après « l'expérience formidable » à l'UBB

5

Classement mondial : l’Irlande retombe à son rang le plus bas depuis quatre ans

6

En Irlande aussi, le débat du numéro 10 fait rage

7

Pourquoi la victoire sur l'Écosse est historique pour l'Italie

8

Six Nations 2026 : la leçon française qui renverse le classement World Rugby

