Six Nations 2026 : toutes les stats de la victoire de la France face à l'Irlande

La France a signé une entame presque parfaite contre l’Irlande, portée par un doublé de Louis Bielle-Biarrey et un essai de Matthieu Jalibert, pour mener 22-0 à la pause avant de s’imposer finalement 36-14 au Stade de France.

Bielle-Biarrey a inscrit son 10e essai en seulement 10 apparitions dans le Tournoi, égalant le record de précocité de l’Anglais Will Greenwood, tandis qu’Antoine Dupont, Thomas Ramos et le banc français ont accompagné une fin de match conclue par un cinquième essai de Théo Attissogbe malgré le sursaut de Nick Timoney et Michael Milne côté irlandais.

Graphique d'évolution des points France gagne +22 Temps passé en tête 69 Minutes passées en tête 0 85% % du match passés en tête 0% 67% Possession sur les 10 dernières minutes 33% 7 Points sur les 10 dernières minutes 0

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2.7 13 Entrées Moyenne des points marqués 1.7 8 Entrées

Synthèse du match 1 Coups de pied de pénalité 0 5 Essais 2 4 Transformations 2 0 Drops 0 139 Courses avec ballon 116 13 Franchissements 5 22 Turnovers perdus 22 8 Turnovers gagnés 7

Occupation 18% 24% 18% 40% 58% Occupation 42%

Possession 9% 20% 49% 22% 11% 39% 29% 22% 67% Possession sur les 10 dernières minutes 33% 55% Possession 45%

Phases statiques 8 Mêlées 5 100% % de mêlées gagnées 100% 15 Touche 17 100% % de touches gagnées 94% 6 Renvois réussis 3 100% % de renvois réussis 100%

Attaque 193 Passes 154 139 Courses avec ballon 116 392m Mètres après contact 265m 13 Franchissements 5

Turnovers 8 Turnovers gagnés 7 22 Turnovers perdus 22

Pénalités 4 Pénalités concédées 6 0 Cartons jaunes 0 0 Cartons rouges 0

Défense 149 Tentatives de plaquages 145 21 Plaquages manqués 35 88% % de plaquages réussis 81%

Coups de pied 39 Total coups de pied 39 1:4.9 Ratio coups de pied/passes 1:3.9

Vitesse de sortie de ruck 52% 63% 0-3 secs 33% 21% 3-6 secs 15% 16% 6+ secs 94 94 Rucks gagnés 87

Courses avec ballon par joueur 1 Mickael Guillard 16 2 Stuart McCloskey 14 3 Thomas Ramos 13

Franchissements par joueur 1 Theo Attissogbe 3 2 Louis Bielle-Biarrey 3 3 Thomas Ramos 2

Plaquages gagnés par joueur 1 Anthony Jelonch 16 2 Oscar Jegou 15 3 Caelan Doris 15

Ballons perdus par joueur 1 Tommy O'Brien 4 2 Caelan Doris 4 3 Nicolas Depoortere 3

Ballons récupérés par joueur 1 Tadhg Beirne 3 2 Mickael Guillard 2 3 Oscar Jegou 2

Plaquages dominants par joueur 1 Matthieu Jalibert 2 2 Oscar Jegou 2 3 Anthony Jelonch 2

Face à face 5 dernières rencontres 3 Victoires 0 Nuls 2 Victoires Moyenne de points marqués 29 27 Le premier essai gagne 100% L'équipe recevante gagne 60%