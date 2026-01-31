Singapour : les filles de France 7 affronteront les Fidji pour la 5e place

Après une première journée décevante avec une seule victoire (Grande-Bretagne) contre deux défaites (Canada et Nouvelle-Zélande), les Françaises, éliminées de la course au titre, devaient vite se remettre la tête à l’endroit pour tenter de décrocher le meilleur classement possible lors de la deuxième journée du tournoi de Singapour, dimanche 1er février.

Face au Japon, un adversaire qu’elles avaient battu quatre fois au cours des cinq derniers matchs, les Bleues ont montré un visage plus conquérant avec pas moins de quatre essais inscrits (dont un triplé d’Alycia Christiaens) lors d’une première période à sens unique (22-0).

« Il n’y a rien qui est fait », prévenait le coach Romain Huet pendant le cours break, comptant sur « l’énergie qui va venir du banc ».

Brutales dans leur défense, les Françaises n’en ont pas moins été efficaces en attaque. Lili Dezou et Lou Noël-Rivier (qui avait envoyé son équipe en prolongation face au Canada la veille) s’occupaient de creuser l’écart tandis que les Japonaises se faisaient plus menaçantes.

Mais un ballon échappé des mains de Minako Taniyama alors qu’elle passait sous les poteaux ruinait tout espoir de marquer le moindre point à 42 secondes de la fin. Ce qui n’empêcha pas la joueuse d’afficher un large sourire malgré ce terrible coup du sort…

Faciles vainqueur du Japon 32-0, les Bleues s’apprêtaient à jouer les Fidji dans le match pour la 5e place.

« C’est tout le deal du Sevens : une première mauvaise journée ne veut pas dire une mauvaise deuxième journée, même si c’est difficile pour le mental », réagissait Lou Noël-Rivier avant de penser au match suivant face aux Fidjiennes : « Je pense qu’on doit avoir une très bonne défense parce qu’elles sont très fortes en attaque ; il faudra que l’on ait une défense solide. »

