Singapour : France 7 en finale face aux Fidji

L’équipe de France masculine de rugby à 7 s’est qualifiée pour la finale du tournoi de Singapour face aux Fidji, dimanche 1er février. C’est la première fois de la saison que France 7 se hisse jusqu’en finale.

Avant le coup d’envoi, la rencontre pouvait paraître un peu déséquilibrée à la vue du passif des deux équipes en demi-finales : 36% de victoires pour la France (12 sur 33 participations) contre 58% pour les Blitzboks (76 victoires sur 132 qualifications. Autre stat qui n’annonçaient rien de bon : l’Afrique du Sud avaient remporté 7 des 8 derniers matchs contre la France. Mais celui-ci allait être différent…

En totale maîtrise du ballon pendant la première période, le capitaine des Bleus Paulin Riva (2e) a ouvert la voie après un beau offload de Jordan Sepho qui avait fixé deux défenseurs (7-0). Simon Désert aggravait le score (6e) grâce à une même combinaison (Timo qui fixe deux défenseurs) avec Paulin Riva au relais. Pour Désert, c’était la routine : un match, un essai minimum (12-0).

Solide en défense (100% de plaquages réussis), la France mettait en difficulté son adversaire pour avancer (56% de réussite dans les plaquages). Un ballon perdu sur la ligne empêchait d’aplatir un troisième essai. À la pause, la France était sur une bonne dynamique, tandis que l’Afrique du Sud enchaînait les pénalités jusqu’à se priver d’un joueur pendant deux minutes (Duarttee).

« La finale, ça ressemble à un souvenir de Jeux olympiques… »

Mais c’est infériorité, les Blitzboks ont su la contenir. En seconde période, ils reprenaient de la vigueur avec une réponse de Christie Grobbelaar (8e) (12-5). La confrontation se faisait plus dure, les contre-rucks français plus féroces. Mais un ballon perdu par les Sud-Africains les privaient d’une belle opportunité à plus d’une minute du terme. La France parvenait à empêcher les derniers assauts et à conserver son avance.

« Le match était très serré et je suis très fier des garçons. C’était vraiment très serré et aujourd’hui on voulait monter le niveau. Maintenant, le dernier match sera important. Ça ressemble à un souvenir de Jeux olympiques… », souriait le capitaine Paulin Riva.