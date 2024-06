Scott Barrett et Codie Taylor prolongent avec New Zealand Rugby jusqu'en 2027

New Zealand Rugby a annoncé que les deux joueurs des Crusaders ont prolongé leur contrat avec la fédération jusqu’à la fin de la Coupe du Monde de Rugby 2027.

La prolongation de trois ans des vétérans All Blacks, Scott Barrett (30 ans, 69 sélections) et Codie Taylor (33 ans, 85 sélections), constitue un renforcement majeur pour le pack d’avants dirigé par Scott Robertson.

Après un congé sabbatique, le talonneur Codie Taylor a fait un retour impressionnant avec les Crusaders. À 33 ans, il continuera d’apporter son expérience précieuse aux Crusaders et aux All Blacks, malgré des spéculations sur un possible transfert au Japon, où il a été aperçu pendant son congé.

« Participer à un nouveau cycle de la Coupe du Monde et porter le maillot que j’affectionne encore pendant quelques années est une opportunité formidable », a déclaré Taylor dans un communiqué.

« Je suis reconnaissant envers New Zealand Rugby de m’avoir permis de faire une pause cette année dans le cadre de mon dernier contrat. Je me sens revigoré et motivé pour ce qui vient.

« Ma femme Lucy et moi sommes bien établis à Christchurch avec notre petite famille, et la décision de rester en Nouvelle-Zélande a été facile à prendre. »

Barrett prochain capitaine des All Blacks ?

Le deuxième-ligne Scott Barrett est, avec Ardie Savea, l’un des deux principaux candidats pour devenir le prochain capitaine des All Blacks sous la direction de Robertson. Leur relation entraîneur-capitaine chez les Crusaders renforce cette possibilité.

Barrett, déjà une figure clé des All Blacks, est considéré comme un choix incontournable en deuxième ligne après les départs de Sam Whitelock et de Brodie Retallick. Par conséquent, sa re-signature souligne clairement son importance pour l’équipe.

Il a encore le temps d’atteindre le cap des 100 sélections avec les All Blacks. Sous son leadership, les Crusaders ont remporté quatre titres de Super Rugby.

« C’est toujours un privilège de représenter mon club et mon pays, et avoir la chance de participer à un nouveau cycle de la Coupe du Monde est une motivation considérable », a ajouté Scott Barrett à propos de sa prolongation de contrat.

« C’est rassurant d’avoir cette stabilité pour moi, Hannah et notre jeune fils, et nous sommes impatients de commencer ce nouveau chapitre. »

Son nouveau contrat inclut une clause sabbatique, qu’il s’agisse de ne pas jouer ou de jouer ailleurs, au Japon par exemple. Une clause que Scott Barrett pourrait bien mettre à profit l’année prochaine ou en 2026. En tout cas, pas dans l’immédiat.

Robertson soigne sa colonne vertébrale

Scott « Razor » Robertson, le nouvel entraîneur des All Blacks qui devrait bientôt dévoilé la liste des joueurs qu’il mobilisera pour les prochains mois, s’est exprimé avec satisfaction sur la conservation des deux leaders pour le prochain cycle de la Coupe du Monde.

« Scott et Codie apportent du leadership, du talent et de l’énergie aux équipes qu’ils représentent, mais leur impact positif va bien au-delà du terrain. Leur rigueur quotidienne et leur exemple inspirent ceux qui les côtoient.

« Scott est reconnu comme l’un des joueurs les plus tactiques du rugby, bénéficiant du respect et de l’estime de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. Quant à Codie, son dévouement envers son métier est manifeste à chaque apparition sur le terrain.

« Leur engagement jusqu’en 2027 est une excellente nouvelle pour le rugby néo-zélandais. »

Cet article publié à l’origine en anglais sur RugbyPass.com a été adapté par Willy Billiard.