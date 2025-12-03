RWC 2027 : Manu Tuilagi jouera-t-il avec les Samoa contre la France ? Son coach répond

Pour la première fois de leur histoire, les Samoa affronteront la France en match de poule de la Coupe du Monde de Rugby 2027. Avec le Japon et les États-Unis, France et Samoa partageront la même Poule E lors du mondial en Australie.

« Les équipes de notre poule ont toutes une vraie histoire dans le rugby comme en Coupe du monde, et on est simplement très reconnaissants d’en faire partie », a réagi sobrement l’entraîneur-chef des Manu Samoa, Lemalu Tusiata Pisi qui fixe un objectif à ses joueurs : « la phase à élimination directe, au minimum. Et une fois que tu y es, tout peut arriver, donc c’est l’objectif ».

Pour y parvenir, les Samoa pourraient bien avoir dans leurs rangs un atout de poids avec le Bayonnais Manu Tuilagi qui rêve, comme il l’a confié il y a quelques jours, de disputer une troisième Coupe du Monde de Rugby, non plus avec le maillot de l’Angleterre (60 sélections), mais avec celui des Samoa, son pays natal.

« Pour moi, il y a une différence entre être intéressé et être capable de rivaliser. C’est une Coupe du monde, pas une compétition de club. Si tu veux y aller, il faut être sûr d’y aller pour rivaliser, pas juste pour y être. L’intérêt, c’est une chose. Être réaliste sur son niveau, c’en est une autre. On verra bien », avait confié le trois-quarts centre qui aura 36 ans lors de la Coupe du Monde de Rugby en Australie.

En ce sens, Manu Tuilagi semble être sur la même longueur d’ondes que l’entraîneur des Samoa qui a confirmé : « Ça va surtout dépendre des joueurs qui seront en forme au bon moment, ce n’est pas seulement une question de grands noms. Ensuite, il faudra voir qui est disponible pour s’entraîner tous les jours, parce que c’est la seule manière de créer des automatismes. »

Ce qui relance la question : où sera Manu Tuilagi en 2027 ? Arrivé à l’Aviron Bayonnais en 2024 en provenance des Sharks de Sale, le centre international (1,85m et 111kg) s’est vu prolonger courant octobre son contrat pour une saison de plus, soit jusqu’en juillet 2027. Une promesse de convocation avec les Samoa pour la Coupe du Monde de Rugby bousculera-t-il ce deal ?

Lemalu Tusiata Pisi ne s’étend pas pour l’instant sur le sujet. « Tout va se jouer sur la préparation, en s’assurant que nos meilleurs joueurs soient disponibles, non seulement pour la montée en puissance vers la Coupe du monde mais aussi pour ces campagnes cruciales qui la précèdent, où l’on peut créer des automatismes. C’est ça qui sera déterminant pour nous », affirme-t-il.

Les Samoa, 24e équipe qualifiée à la différence de points (après son nul 13-13 face à la Belgique) dans le tournoi de qualification finale, pourraient réserver quelques surprises…