RWC 2027 : ce qu'ont fait les adversaires de la France dans les précédentes Coupes du Monde de Rugby

Le XV de France affrontera le Japon, les Etats-Unis et les Samoa lors de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, dans la poule E. Ainsi en a décidé le tirage au sort de la 11e Coupe du Monde de Rugby masculine effectué mercredi 3 décembre depuis Sydney.

Les Bleus, toujours en quête d’un premier titre mondial, pourraient ensuite retrouver l’Écosse dans un huitième possible avant de jouer le Pays de Galles ou les Fidji en quarts de finale, puis le vainqueur du quart de finale Afrique du Sud – Nouvelle-Zélande.

Quel a été le parcours des futurs adversaires de la France en Coupe du Monde de Rugby ?

Contre le Japon ce sera la troisième fois

Le Japon est classé 12e au classement mondial World Rugby. Sa première participation à la Coupe du Monde de Rugby remonte au 24 mai 1987 face aux États-Unis, équipe que les Brave Blossoms retrouveront 40 ans plus tard en Australie. Depuis, ils n’ont jamais manqué une seule édition, avec un total de 37 matchs joués pour 10 victoires, 2 matchs nuls et 25 défaites. Leur meilleur résultat est un quart de finale atteint lors de l’édition 2019 chez eux.

Par deux fois le Japon a croisé la route de la France en Coupe du Monde : en 2003 en Australie (Fabien Galthié était capitaine de l’équipe !) et en 2011 en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, la France a remporté son duel : 51-29 à Townsville en 2003 et 47-21 à North Harbour en 2011.

Pour info, le Japon a disputé deux des quatre matchs nuls de l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby masculine, tous les deux contre le Canada en 2007 et 2011. Les Brave Blossoms ont attendu 24 ans entre leur première victoire en Coupe du monde, obtenue en 1991 contre le Zimbabwe, et leur deuxième en 2015 contre l’Afrique du Sud.

Le Japon détient aussi le record du plus grand nombre de points encaissés lors d’un match de Coupe du monde, avec une défaite 145-17 face à la Nouvelle-Zélande en 1995.

Concernant les phases de poules précédentes, le Japon a terminé en tête de sa poule à domicile lors de la Coupe du Monde 2019, après avoir battu l’Écosse et l’Irlande. C’est également la seule équipe à avoir remporté trois matchs dans un même tournoi sans se qualifier pour les phases finales, performance réalisée en 2015 après des victoires contre l’Afrique du Sud, les États-Unis et les Samoa.

Les États-Unis n’ont plus gagné en Coupe du Monde depuis 2011

Les États-Unis, les Men's Eagles, sont classés 16e au classement mondial et comptent huit participations au tournoi mondial, entre 1987 et 1991 puis de 1999 à 2019. Sur 29 matchs joués, ils ne totalisent que trois victoires, aucun match nul et 26 défaites. Ils n'ont en fait jamais dépassé la phase de poules. Ils ont inscrit 402 points et en ont encaissé 1 048, avec 44 essais marqués pour 143 encaissés. Comme pour le Japon, la France a déjà joué par deux fois les Américains en Coupe du Monde de Rugby : victoire 41-14 à Wollongong en 2003, puis la dernière fois au Japon en 2019, une autre victoire 33-9. « La dernière fois qu'on a affronté les États-Unis, c'était au Japon, en 2019 », se rappelle Fabien Galthié. « Il y a quelques joueurs qui jouent en France. Ils ont une compétition, un championnat d'Amérique, qui les oppose souvent à l'Uruguay, au Chili, à l'Argentine. Ils sont dans un environnement qui les amène rarement à jouer face aux nations majeures du rugby européen, notamment sur les tournées de novembre. « Parfois, ils accueillent des équipes, comme cet été, des nations de l'hémisphère nord qui passent par là. Donc c'est vrai que, pour le rugby mondial, c'est quand même une belle chose de pouvoir affronter des nations potentiellement, pas aujourd'hui encore de grandes nations, mais je crois que la mission de World Rugby, c'est notamment d'aller chercher de nouvelles terres de développement, et ça motive potentiellement. » Ce sera le cas en 2031 et 2022 où les Coupes du monde de rugby masculine et féminine y seront organisées. Les États-Unis restent cependant sur dix défaites consécutives en Coupe du monde depuis leur victoire 13-6 contre la Russie en 2011. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2023 après un match nul 16-16 contre le Portugal lors du match décisif du tournoi de qualification final, ce qui a privé pour la première fois l'Amérique du Nord de représentation à la Coupe du Monde de Rugby.

Lorsque Fabien Galthié dit « les Samoa, c’est une équipe qu’on a affrontée par moments, mais pas énormément », il n’a pas tort. Quatre fois seulement les deux équipes se sont affrontées (la dernière fois c’était en 2016). Des trois adversaires, les Samoa, c’est ceux que les Bleus connaissent le moins. 19e au classement mondial, les Français n’ont jamais été inquiétés, sauf lors de leur première rencontre à Apia (22-22 à l’heure de jeu ; victoire 39-22 pour finir). En Coupe du Monde de Rugby, ce sera la première fois que les deux équipes s’affronteront.

Cette équipe, dirigée pour l’instant par Lemalu Tusiata Pisi a déjà participé à neuf Coupes du Monde de Rugby depuis 1991 : 36 matchs joués, 14 victoires, 0 match nul, 22 défaites. Dès leurs premières participations, ils se sont imposés comme une force prometteuse, atteignant les quarts de finale en 1991 et 1995. Ils avaient même battu le Pays de Galles 16-13 au Cardiff Arms Park lors de leur tout premier match ! La légende samoane Brian Lima a été le premier joueur à participer à cinq Coupes du monde de rugby, de 1991 à 2007.

Mais du temps a passé et leur qualification pour Australie 2027 s’est faire au forceps, plutôt à la différence de points malgré leur match nul face à la Belgique 13-13 lors du tournoi de qualification final à Dubaï le 18 novembre. De là à dire que la Belgique aurait pu se retrouver dans la Poule E des Bleus…