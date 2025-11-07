Rees-Zammit fait son grand retour à XV sur le banc face à l'Argentine

La pépite galloise Louis Rees-Zammit, revenue au rugby à XV après une aventure ratée d’un an et demi dans le football américain après la Coupe du Monde de Rugby 2023, débutera sur le banc le test-match contre l’Argentine dimanche 9 novembre à Cardiff, a annoncé vendredi le nouveau sélectionneur Steve Tandy.

L’ailier de 24 ans n’a plus joué avec le XV du poireau depuis la défaite en quarts de finale du Mondial 2023 contre cette même Argentine. Les deux nations ne se sont d’ailleurs pas affrontées depuis cette victoire argentine.

Après un passage infructueux en NFL avec les Kansas City Chiefs puis les Jacksonville Jaguars (aucun match officiel joué), Rees-Zammit est revenu au rugby en août à Bristol (Angleterre).

Pour son premier match à la tête de la sélection galloise, Tandy a décidé d’aligner les trois mêmes arrières – Blair Murray, Tom Rogers et Josh Adams – que lors de la victoire au Japon en juillet dernier (31-22). Ils avaient alors mis un terme à une série de dix-huit défaites consécutives en test-matchs pour le pays de Galles.

«?Je veux voir vingt-trois joueurs entrer sur le terrain dimanche déterminés à s’exprimer et à profiter de chaque instant qu’ils représenteront leur pays avec ce maillot unique et si spécial sur les épaules?», a commenté Tandy.