L’Uruguay s’offre une sixième Coupe du Monde de Rugby, en Australie

L’Uruguay s’est qualifiée pour la Coupe du Monde de Rugby masculine malgré sa défaite 21-18 samedi 6 septembre à domicile contre le Chili, qui a encore une chance d’obtenir son ticket pour l’Australie. A l’aller, le week-end dernier, l’Uruguay s’était imposée 28-16 à Santiago et passe donc à la différence de points, malgré la défaite : 46-35 de score cumulé sur les deux manches et un billet direct pour l’Australie.

ADVERTISEMENT

Cette performance confirme la régularité d’une sélection qui disputera sa sixième Coupe du monde (quatrième consécutive). L’Uruguay, qui compte notamment le demi de mêlée de Castres Santiago Arata, s’installe comme l’autre grande nation sud-américaine, derrière l’Argentine déjà qualifiée depuis 2023. Los Teros deviennent ainsi la 20e équipe officiellement en lice pour 2027.

Le tournoi continental sud-américain ne sacre pas seulement un champion régional, il ouvre aussi un passage direct vers le Mondial élargi à 24 équipes. Pour les Uruguayens, c’est une nouvelle preuve de constance au plus haut niveau. On se souvient encore de leur coup d’éclat contre les Fidji en 2019 : un rappel que ce pays sait bousculer la hiérarchie.

Classés 16e au classement mondial, les hommes d’Esteban Meneses attendent désormais le tirage au sort de décembre 2025 pour connaître leurs adversaires de poule.

Pour le Chili, qui a vécu en 2023 en France sa première expérience dans une Coupe du Monde de Rugby, l’histoire n’est pas encore close. Les Condores devront disputer un barrage intercontinental face au dernier du Pacific Nations Cup (Canada, Samoa ou États-Unis) les 20 et 27 septembre. Une ultime chance de décrocher leur billet pour l’Australie. Et si ça ne passe toujours pas, il lui restera encore le tournoi de repêchage à Dubaï, qui avait réussi il y a quatre ans au Portugal.

En plus de l’Uruguay, 19 autres nations sont qualifiées: la France, la Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Irlande, l’Afrique du Sud, l’Écosse, le pays de Galles, les Fidji, l’Australie, l’Angleterre, l’Argentine, le Japon, la Géorgie, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie, Hong-Kong, le Zimbabwe et les Tonga.