Neuf mois après, revoilà le « Grand Charles »

Le troisième ligne international de Toulon Charles Ollivon voit enfin le bout du tunnel. Le « Grand Charles » fera son retour à la compétition samedi contre Pau (16h35), comme remplaçant, neuf mois après sa rupture du ligament croisé d’un genou. Le joueur aux 46 sélections, qui a été capitaine du XV de France, s’était blessé début janvier et avait dû renoncer au Tournoi des Six Nations, remporté par les Bleus, ainsi qu’à la fin de saison des Rouge et Noir.

Il avait déjà été dans le groupe pour le match contre La Rochelle, finalement reporté en raison d’orages et de pluie tombant sur Toulon, puis à Bayonne mais sans figurer sur la feuille de match.

Dans la composition toulonnaise, le pilier Dany Priso, habituellement à gauche de la mêlée, est titularisé pour la première fois à droite, un changement important dans le jeu et les phases arrêtées. Il s’est formé spécialement pour pallier l’absence à ce poste de l’Anglais Kyle Sinckler en raison d’une blessure.

À noter enfin la titularisation du septiste Ryan Rebbadj sur une des ailes varoises.