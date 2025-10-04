Rugby Championship : l'Afrique du Sud fait plier l'Argentine et conserve son titre

Le champion reste champion. En ce samedi de conclusion du Rugby Championship 2025, l’Afrique du Sud devait battre l’Argentine dans l’ultime rencontre délocalisée à Twickenham pour s’assurer le titre, tandis que la Nouvelle-Zélande lui avait mis la pression un peu plus tôt dans la journée en matant l’Australie (14-28). La mission a été remplie par les Springboks dans un drôle de match (27-29).

It’s all over in London. The #Springboks have retained the Castle Lager Rugby Championship 🇿🇦

Thanks for two tough games @lospumas and good luck for the rest of the year 🤝#ForeverGreenForeverGold #ARGvRSA pic.twitter.com/GcvF56nStY — Springboks (@Springboks) October 4, 2025

ADVERTISEMENT

Plombés par une entame ratée, marquée par un carton jaune contre le centre Canan Moodie pour un plaquage à l’épaule (2e) et un essai du Clermontois Bautista Delguy, à la conclusion d’un très beau mouvement argentin, les hommes de Rassie Erasmus ont longtemps couru après le score. Malgré une grosse domination territoriale et une récompense en fin de premier acte avec un essai de Cobus Reinach (38e), ils étaient en effet en retard au tableau d’affichage à la pause (13-10). La faute aussi à une défense acharnée, presque héroïque des Pumas, coincés dans leurs 22 mètres pendant près de 10 minutes.

Reinach dans tous les bons coups

Le travail de sape des Springboks a toutefois payé au retour des vestiaires, avec 20 minutes très à leur avantage. Clairement le tournant du match, durant lequel les champions du monde ont capitalisé, grâce notamment à l’ancien Montpelliérain, nommé homme du match, qui, en plus de s’être offert un doublé (53e), a aidé son talonneur Malcolm Marx à inscrire le premier de ses deux essais de la partie (43e) en l’empêchant de sortir en touche.

Malgré un dernier quart d’heure argentin, ponctué par une deuxième réalisation personnelle opportuniste de Bautista Delguy (66e) et un ultime essai de Rodrigo Isgro (80e+1), l’Afrique du Sud a su tenir ce précieux gain qui lui permet de se succéder à elle-même, montrant l’étendue de sa force à un mois du choc tant attendu face au XV de France le 8 novembre à Saint-Denis. On a déjà hâte d’y être !