Rugby Championship : l’Afrique du Sud en quête d’un doublé historique

Large vainqueur de l’Argentine lors de l’avant-dernière journée, l’Afrique du Sud a son destin en mains pour remporter une deuxième fois consécutivement le Rugby Championship samedi 4 octobre, mais la Nouvelle-Zélande, qui joue plus tôt, pourrait mettre la pression.

Lors du coup d’envoi de la rencontre entre Argentins et Sud-Africains (15 h 00, heure française), délocalisée à Londres, les hommes du sélectionneur Rassie Erasmus connaîtront leur mission à remplir pour remporter la compétition.

Malgré deux défaites en cinq matchs, les doubles champions du monde en titre comptent en effet un point d’avance sur la Nouvelle-Zélande et quatre sur l’Australie. Les deux équipes s’affrontent un peu plus tôt (11 h 45).

Ce premier duel sera scruté aussi parce que les All Blacks n’ont guère rassuré pendant cette édition. Défaits en Argentine pour la première fois lors de la deuxième journée (29-23), ils ont aussi subi contre les Springboks la pire défaite de leur histoire (43-10) et se sont montrés fébriles lors de la première manche contre l’Australie (33-24) pour leur 10e victoire consécutive contre cet adversaire.

« Nous avons parlé de notre régularité, l’un de nos objectifs est de réussir à enchaîner », a déclaré le sélectionneur Scott Robertson jeudi. « Se motiver pour chaque match, peu importe contre qui nous jouons, ni où nous jouons », a-t-il continué, pouvant compter pour cela sur le retour de son capitaine Scott Barrett.

En cas d’égalité au classement, l’Afrique du Sud dispose d’un atout supplémentaire avec une différence entre points marqués et encaissés bien plus favorable (+55) que la Nouvelle-Zélande (-6) et l’Australie (+1) avant cette ultime journée. C’est notamment grâce à ses deux derniers larges succès contre la Nouvelle-Zélande (43-10) et l’Argentine (67-30).

« Je pense que le score final est un peu flatteur. À la 65e minute, c’était encore un match très serré », se méfie Rassie Erasmus, en référence au match aller contre l’Argentine.

En cas de sacre, ce serait la première fois que l’Afrique du Sud parvient à gagner deux fois de suite la compétition, créée en 1996.

« Pour nous, l’objectif est de nous focaliser sur ce que nous devons faire (…) ce sera probablement un peu stressant car nous devons gagner ce match pour remporter le Rugby Championship », a-t-il souligné.