L’historique des dernières confrontations entre la France et l’Angleterre donne le vertige autant qu’il gargarise, selon que l’on se trouve d’un côté ou de l’autre de la Manche. La dernière victoire des Bleues face aux voisines anglaises remonte au Tournoi des 6 Nations 2018 (18-17 à Grenoble). Depuis, c’est pas moins de quinze défaites, parfois courtes, parfois moins, mais toujours des défaites qui se sont empilées, et autant de frustration de ne plus savoir battre cette équipe.

L’Angleterre, un “point-étape de la préparation physique”

De fait, était-il vraiment opportun de mettre les Red Roses au menu du seul test-match de l’été avant la Coupe du monde, et s’exposer ainsi au risque d’arriver à l’évènement roi du rugby mondial avec le moral dans les chaussettes ? Clairement oui, répond la co-sélectionneur Gaëlle Mignot, avec force arguments.

“On ne l’a pas décidé hier. La volonté est de s’évaluer contre les meilleures. Face à elles, comme face aux Neo-Zélandaises ou aux Canadiennes, vous payez cash la moindre erreur. Cela nous permettra aussi d’identifier et de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Si on veut devenir meilleures, il faut jouer contre les meilleures. Cela nous permettra enfin de faire un point-étape de notre préparation, en sachant que ce sera encore différent à la Coupe du monde.”

“Le choix de l’Angleterre est un bon choix et ne peut nous apporter que du positif”

Pour les partenaires de Manae Feleu, la montagne s’annonce haute. Parce que le poids des défaites qui s’accumulent est là, mais aussi parce que contrairement à l’Angleterre, qui a pu se dégourdir les jambes samedi dernier contre l’Espagne (97-7), les Bleues n’ont pas “matché” depuis le mois de mai. La remise en route s’annonce rude face aux championnes d’Europe mais elles y voient là encore une opportunité comme l’a répété jeudi au CNR de Marcoussis la vice-capitaine Marine Ménager.

“Je pense que c’était le meilleur choix. Sur l’aspect mental, on bute sur les équipes du top 3 dans nos entames de match, on est trop attentistes. On a beaucoup travaillé sur cet aspect-là et si on veut voir si on a bien travaillé, il faut jouer ces équipes-là. On est prêtes à faire à un gros match et ce sera pour nous un match de préparation mais en aucun cas un match amical. Le choix de l’Angleterre est donc un bon choix et ne peut nous apporter que du positif.”

S’il est entendu qu’un seizième revers de rang contre la bête noire anglaise, qui plus est avec un écart important, ne serait pas du meilleur effet avant de se lancer en quête du trophée mondial, il est aussi certain qu’une première victoire depuis 8 ans face aux favorites de la Coupe du monde apporterait un boost de confiance énorme avant la compétition. Et tout le monde s’accordera alors à dire que le jeu en valait la chandelle !

