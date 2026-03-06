Résultats et stats de la 23e journée de Pro D2

La 23e journée de Pro D2 s’annonce capitale avec un RC Vannes solide leader en déplacement à Valence-Romans pour un vrai test des ambitions drômoises, tandis que la victoire de Brive à Colomiers rebat les cartes : elle sécurise un peu plus la place des Corréziens dans le top 6, fragilise le statut de dauphin de Colomiers et laisse la porte ouverte à Provence Rugby, Agen ou encore Oyonnax pour se rapprocher des premières places, dans un contexte où chaque faux pas en haut comme en bas (Biarritz, Mont-de-Marsan, Carcassonne) peut peser lourd dans la course à la montée et au maintien.

Valence Romans Vannes

Agen Carcassonne

Mont de Marsan Beziers

Aurillac USON Nevers

Oyonnax Dax

Grenoble Soyaux Angouleme

Biarritz Provence Rugby

Colomiers Brive

