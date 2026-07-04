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Nations Championship

Remplacé contre les All Blacks, inquiétudes autour de Damian Penaud

CHRISTCHURCH, NOUVELLE-ZÉLANDE - 4 JUILLET : Le Français Damian Penaud marque le premier essai de son équipe lors du match du Nations Championship opposant les All Blacks néo-zélandais à la France au One New Zealand Stadium, le 4 juillet 2026 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. (Photo de Kai Schwoerer - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
1 Comment

Si le match contre la Nouvelle-Zélande a cogné fort des deux côtés, l’inquiétude est quand même montée d’un cran pendant la rencontre, quand on n’a pas vu deux joueurs revenir après la pause. Déjà, il y a eu Pierre Bochaton, troisième-ligne, qui est sorti à la 33e et qui a été remplacé par Mickael Guillard. D’après le staff, Bochaton aurait été touché aux cervicales.

Ensuite, il y a eu Damian Penaud, sorti à la mi-temps. Lui, il a été remplacé par Antoine Hastoy, qui a été repositionné à l’arrière pour laisser l’aile à Max Spring. Penaud, du coup, n’a pas pu inscrire un 42e essai, après celui – le tout premier de l’histoire du Championnat des Nations – qu’il a marqué à la 81e seconde de jeu ce samedi 4 juillet à Christchurch.

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Une tension au mollet

Fabien Galthié a expliqué après le match : « Il a préféré arrêter parce qu’il sentait une tension au mollet, avant de se déchirer, c’est ce qu’il nous a dit. »

Le souci, c’est que si Penaud déclare forfait, il n’y a pas énormément d’ailiers de métier dans le groupe des 42 partis dans l’hémisphère Sud.

Galthié a essayé de rassurer : « On a des ailiers qui sont pas là… on a des ailiers qui sont forfait, comme Gaël Dréan et Grégory Arfeuil… Après, on a des trois-quarts polyvalents… Et puis on va voir, on est 42 quand même, donc on a de quoi travailler. » Sans pour autant dire clairement si Penaud est forfait pour la suite ou non.

Penaud avait beaucoup à jouer sur ce match

Penaud, qui fêtait sa 60e sélection au Te Kaha Stadium, faisait son grand retour en équipe de France après avoir été mis de côté pendant le Tournoi des Six Nations.

Pierre Bochaton nous disait quelques jours avant le match : « Je pense que ça a touché son ego de ne pas y être pour la saison. Donc là, je pense qu’il est revanchard, ça se voit, il travaille même en club, il travaille encore plus. Je pense qu’il est prêt à rejouer et à montrer de quoi il est capable, et continuer de faire ce qu’il fait. »

Et Galthié avait aussi prévenu dans la semaine : « Damian fait partie des joueurs qui ont beaucoup à gagner sur ce match, à lui de le démontrer dès samedi. C’est normal qu’il ait été piqué par son absence lors du Tournoi, car c’est un grand compétiteur. Dès ce premier rendez-vous, il va nous montrer de quoi il est capable. Et pour l’équipe de France, c’est bien. »

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

He has played so many minutes, he must rest. I don’t expect to see him again on the field in this tour.

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Comments on RugbyPass

G
GRB13 5 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 31 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 33 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 39 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 41 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 41 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 43 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 56 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
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