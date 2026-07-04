Remplacé contre les All Blacks, inquiétudes autour de Damian Penaud

Si le match contre la Nouvelle-Zélande a cogné fort des deux côtés, l’inquiétude est quand même montée d’un cran pendant la rencontre, quand on n’a pas vu deux joueurs revenir après la pause. Déjà, il y a eu Pierre Bochaton, troisième-ligne, qui est sorti à la 33e et qui a été remplacé par Mickael Guillard. D’après le staff, Bochaton aurait été touché aux cervicales.
Ensuite, il y a eu Damian Penaud, sorti à la mi-temps. Lui, il a été remplacé par Antoine Hastoy, qui a été repositionné à l’arrière pour laisser l’aile à Max Spring. Penaud, du coup, n’a pas pu inscrire un 42e essai, après celui – le tout premier de l’histoire du Championnat des Nations – qu’il a marqué à la 81e seconde de jeu ce samedi 4 juillet à Christchurch.
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Une tension au mollet
Fabien Galthié a expliqué après le match : « Il a préféré arrêter parce qu’il sentait une tension au mollet, avant de se déchirer, c’est ce qu’il nous a dit. »
Le souci, c’est que si Penaud déclare forfait, il n’y a pas énormément d’ailiers de métier dans le groupe des 42 partis dans l’hémisphère Sud.
Galthié a essayé de rassurer : « On a des ailiers qui sont pas là… on a des ailiers qui sont forfait, comme Gaël Dréan et Grégory Arfeuil… Après, on a des trois-quarts polyvalents… Et puis on va voir, on est 42 quand même, donc on a de quoi travailler. » Sans pour autant dire clairement si Penaud est forfait pour la suite ou non.
Penaud avait beaucoup à jouer sur ce match
Penaud, qui fêtait sa 60e sélection au Te Kaha Stadium, faisait son grand retour en équipe de France après avoir été mis de côté pendant le Tournoi des Six Nations.
Pierre Bochaton nous disait quelques jours avant le match : « Je pense que ça a touché son ego de ne pas y être pour la saison. Donc là, je pense qu’il est revanchard, ça se voit, il travaille même en club, il travaille encore plus. Je pense qu’il est prêt à rejouer et à montrer de quoi il est capable, et continuer de faire ce qu’il fait. »
Et Galthié avait aussi prévenu dans la semaine : « Damian fait partie des joueurs qui ont beaucoup à gagner sur ce match, à lui de le démontrer dès samedi. C’est normal qu’il ait été piqué par son absence lors du Tournoi, car c’est un grand compétiteur. Dès ce premier rendez-vous, il va nous montrer de quoi il est capable. Et pour l’équipe de France, c’est bien. »
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He has played so many minutes, he must rest. I don’t expect to see him again on the field in this tour.