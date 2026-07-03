Poirot, Penaud : deux revenants face à la Nouvelle-Zélande

Pour affronter les All Blacks de Dave Rennie samedi 4 juillet, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a choisi de titulariser deux revenants : Jefferson Poirot (33 ans, 36 sélections) et Damian Penaud (29 ans, 59 sélections), deux joueurs qui ne sont pourtant jamais allés jouer en Nouvelle-Zélande.
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Alors certes, le vétéran Jefferson Poirot, sorti d’une retraite internationale de six ans, a joué deux fois en Argentine et trois fois en Afrique du Sud, en 2016 et 2017. Et Penaud, de retour après un Tournoi des Six Nations au purgatoire, a affronté trois fois les Wallabies en Australie en 2021. Mais aucun des deux n’a joué dans le pays des All Blacks.
Poirot : « une plus-value »
« Clairement, c’est une plus-value », assure William Servat, entraîneur en charge des avants du XV de France en évoquant la figure de Jefferson Poirot. « Il se comporte comme un jeune premier qui a de l’expérience. C’est-à-dire qu’il a de la fraîcheur, il nous amène beaucoup d’engouement et d’énergie sur les entraînements.
« En prenant de l’expérience, j’ose pas dire de l’âge, mais en prenant de l’expérience, il apprend des choses différentes. Les discussions sont aussi très posées dans son évolution, sur le secteur de la mêlée, sur le jeu également. En fait, il a un petit peu plus de recul et il savait discuter avec des joueurs qui ont aussi cette expérience de la vie internationale, et de pouvoir revenir avec la fraîcheur d’un jeune. »
Il n’avait pas prévu d’être là
Le pilier gauche n’est pourtant pas un jeune premier. Né en 1992, formé à Brive avant de s’installer à Bordeaux, il s’est imposé comme l’un des piliers de référence du Top 14. International à 36 reprises entre 2016 et 2020, il avait mis sa carrière en bleu entre parenthèses à 27 ans, avant de connaître une longue période d’absence avec le XV de France. « Ce qui me fait un peu bizarre, c’est qu’il y a trois mois, j’avais réservé mes vacances en plein pendant cette tournée car je ne m’attendais pas à être là », a-t-il confié à nos confrères de L’Équipe.
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« C’est aussi une conscience que le niveau international n’est pas donné à tout le monde », ajoute Servat. « Il a conscience de la chance qu’il a de pouvoir revenir, du travail qu’il a fourni pour être là bien évidemment, mais aussi de la chance qu’il a d’être aujourd’hui sur ce terrain et de porter le maillot bleu ce samedi. Le maillot bleu, c’est quelque chose de sacré, de particulier. On se rend réellement compte de la chance qu’on a de le porter quand on ne l’a plus. Aujourd’hui, il a la possibilité de le reporter, de refouler les pelouses avec un maillot ô combien important. C’est quand même quelque chose de particulier pour lui et pour tous les joueurs qui rentreront sur cette pelouse samedi. »
« Dam, c’est toujours Dam, il se prend pas la tête »
Même chose donc pour Damian Penaud, snobé lors du dernier Tournoi des Six Nations et qui revient en grâce. « Dam, c’est toujours Dam, il se prend pas la tête », sourit son coéquipier du Stade Bordelais Yoram Moefana. « Toujours très content de le revoir ici et je pense que lui aussi. Il n’a pas eu du mal à s’intégrer parce qu’on sait que Damian c’est Damian, il reste toujours pareil, même en dehors de l’équipe et avec l’équipe. Il s’est bien intégré et tout le monde a confiance en lui. Il a confiance en lui aussi. je sens qu’il a beaucoup d’énergie ».
Cette détermination ne fait que renforcer le pari de Galthié. « Damian fait partie des joueurs qui ont beaucoup à gagner sur ce match, à lui de le démontrer dès samedi », a-t-il précisé dans la semaine. « C’est normal qu’il ait été piqué par son absence lors du Tournoi, car c’est un grand compétiteur. Mais j’ai senti qu’il avait envie de rentrer dans cette compétition. Il n’a pas lâché le morceau. Dès ce premier rendez-vous, il va nous montrer de quoi il est capable ! Et pour l’équipe de France, c’est bien. »
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Penaud played for the French Barbarians in 2018 in New Zealand!