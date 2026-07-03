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Nations Championship

Poirot, Penaud : deux revenants face à la Nouvelle-Zélande


Jefferson Poirot, lors d'un entraînement du XV de France le dimanche 28 juin au Ballymore Stadium de Brisbane (Photo : Willy Billiard/RugbyPass).
Comments
1 Comment

Pour affronter les All Blacks de Dave Rennie samedi 4 juillet, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a choisi de titulariser deux revenants : Jefferson Poirot (33 ans, 36 sélections) et Damian Penaud (29 ans, 59 sélections), deux joueurs qui ne sont pourtant jamais allés jouer en Nouvelle-Zélande.

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Alors certes, le vétéran Jefferson Poirot, sorti d’une retraite internationale de six ans, a joué deux fois en Argentine et trois fois en Afrique du Sud, en 2016 et 2017. Et Penaud, de retour après un Tournoi des Six Nations au purgatoire, a affronté trois fois les Wallabies en Australie en 2021. Mais aucun des deux n’a joué dans le pays des All Blacks.

Poirot : « une plus-value »

« Clairement, c’est une plus-value », assure William Servat, entraîneur en charge des avants du XV de France en évoquant la figure de Jefferson Poirot. « Il se comporte comme un jeune premier qui a de l’expérience. C’est-à-dire qu’il a de la fraîcheur, il nous amène beaucoup d’engouement et d’énergie sur les entraînements.

« En prenant de l’expérience, j’ose pas dire de l’âge, mais en prenant de l’expérience, il apprend des choses différentes. Les discussions sont aussi très posées dans son évolution, sur le secteur de la mêlée, sur le jeu également. En fait, il a un petit peu plus de recul et il savait discuter avec des joueurs qui ont aussi cette expérience de la vie internationale, et de pouvoir revenir avec la fraîcheur d’un jeune. »

Il n’avait pas prévu d’être là

Le pilier gauche n’est pourtant pas un jeune premier. Né en 1992, formé à Brive avant de s’installer à Bordeaux, il s’est imposé comme l’un des piliers de référence du Top 14. International à 36 reprises entre 2016 et 2020, il avait mis sa carrière en bleu entre parenthèses à 27 ans, avant de connaître une longue période d’absence avec le XV de France. « Ce qui me fait un peu bizarre, c’est qu’il y a trois mois, j’avais réservé mes vacances en plein pendant cette tournée car je ne m’attendais pas à être là », a-t-il confié à nos confrères de L’Équipe.

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« C’est aussi une conscience que le niveau international n’est pas donné à tout le monde », ajoute Servat. « Il a conscience de la chance qu’il a de pouvoir revenir, du travail qu’il a fourni pour être là bien évidemment, mais aussi de la chance qu’il a d’être aujourd’hui sur ce terrain et de porter le maillot bleu ce samedi. Le maillot bleu, c’est quelque chose de sacré, de particulier. On se rend réellement compte de la chance qu’on a de le porter quand on ne l’a plus. Aujourd’hui, il a la possibilité de le reporter, de refouler les pelouses avec un maillot ô combien important. C’est quand même quelque chose de particulier pour lui et pour tous les joueurs qui rentreront sur cette pelouse samedi. »

« Dam, c’est toujours Dam, il se prend pas la tête »

Même chose donc pour Damian Penaud, snobé lors du dernier Tournoi des Six Nations et qui revient en grâce. « Dam, c’est toujours Dam, il se prend pas la tête », sourit son coéquipier du Stade Bordelais Yoram Moefana. « Toujours très content de le revoir ici et je pense que lui aussi. Il n’a pas eu du mal à s’intégrer parce qu’on sait que Damian c’est Damian, il reste toujours pareil, même en dehors de l’équipe et avec l’équipe. Il s’est bien intégré et tout le monde a confiance en lui. Il a confiance en lui aussi. je sens qu’il a beaucoup d’énergie ».

« Damian c’est toujours un cadre », tranche pour sa part le troisième-ligne Pierre Bochaton, lui aussi un revenant… mais en Nouvelle-Zélande, étant déjà là l’an passé lors de la tournée. « Je pense que ça a touché son ego de ne pas y être pour la saison. Donc là je pense qu’il est revanchard, ça se voit, il travaille même en club, il travaille encore plus. Je pense qu’il est prêt à rejouer et à montrer de quoi il est capable, et continuer de faire ce qu’il fait. »

Cette détermination ne fait que renforcer le pari de Galthié. « Damian fait partie des joueurs qui ont beaucoup à gagner sur ce match, à lui de le démontrer dès samedi », a-t-il précisé dans la semaine. « C’est normal qu’il ait été piqué par son absence lors du Tournoi, car c’est un grand compétiteur. Mais j’ai senti qu’il avait envie de rentrer dans cette compétition. Il n’a pas lâché le morceau. Dès ce premier rendez-vous, il va nous montrer de quoi il est capable ! Et pour l’équipe de France, c’est bien. »

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Commentaires

1 Comment
S
SB 4 days ago

Penaud played for the French Barbarians in 2018 in New Zealand!

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 24 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 40 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 49 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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