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Nations Championship

Pierre Bochaton : « là, on n’a qu’une chance contre les Blacks »

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

Pierre Bochaton, lors d'un entraînement du XV de France au Ballymore Stadium de Brisbane, le dimanche 28 juin 2026 (Photo : Willy Billiard/RugbyPass).
Comments
1 Comment

Le troisième-ligne aile Pierre Bochaton (25 ans, 7 sélections) devrait selon toute vraisemblance retrouver les All Blacks pour lancer le Championnat des Nations ce samedi 4 juillet à Christchurch. Déjà présent lors de la tournée d’été l’an passé (perdue), il ne cache pas son plaisir de retourner dans ce pays que peu de tricolores dans le groupe ont finalement connu.

« C’est incroyable de pouvoir être ici pour ce nouveau championnat et puis en plus pouvoir espérer jouer contre les Blacks, c’est encore mieux, contre les meilleurs du monde », confie-t-il à l’issue du troisième et dernier entraînement des Bleus à Brisbane avant leur départ pour la Nouvelle-Zélande en soirée. Avant le départ, il a accepté de répondre à quelques questions.

Le fait d’avoir déjà joué contre les All Blacks, est-ce que ça rend la rencontre plus facile à appréhender ?

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Pierre Bochaton : Oui, c’est un peu plus facile, on connaît les choses, c’est un peu plus simple. Mais après ça reste quand même un match de très haut niveau donc forcément qu’il y a un peu d’appréhension et qu’il y a les meilleurs joueurs du monde, c’est très impressionnant. Mais on se prépare à ça pendant tout le stage donc on va être prêts pour samedi.

Il y a un groupe qui se dessine avec beaucoup de Bordelais (on parle de 8/15, ndlr). Ça aide à se sentir comme à la maison ?

Oui forcément, quand il y a tous les Bordelais c’est plus facile de s’intégrer, même dans la vie du groupe. Comme on se connaît beaucoup, c’est plus facile. Après sur le terrain aussi chacun se connaît par cœur donc c’est plus simple.

Un journaliste néo-zélandais prétendait que les Hurricanes, champions du Super Rugby, pourraient facilement battre l’UBB, championne d’Europe. Est-ce que vous en parlez entre vous ?

Non on n’en parle pas, c’était beaucoup pour rigoler, ça venait juste après la victoire en Champions Cup donc forcément tout le monde était un peu euphorique. Mais non, on s’en fiche un peu de cette histoire. Maintenant ça va être autre chose, ça va être la France contre la Nouvelle-Zélande donc c’est totalement différent.

Le fait que ce ne soit plus une tournée mais un championnat avec un classement où chaque point compte, ça change des choses ?

Oui, ça change pas mal de choses parce qu’une tournée d’été c’est trois matchs contre la même équipe, et là on n’a qu’une chance contre les Blacks. Si on perd, on sait très bien que pour le titre ça sera plus compliqué. Donc oui ça change beaucoup de choses. On en a parlé ce matin, c’est un championnat et chaque point compte, chaque match est différent.

Et vous visez le titre ?

Si on ne vise pas le titre, c’est compliqué. Mais d’abord on vise la Nouvelle-Zélande, qui va être un gros morceau. On sait très bien ce que c’est, les meilleurs joueurs du monde. Donc match par match, et ça commence par cette tournée ici avec la Nouvelle-Zélande.

Tu connais Maxime Lucu capitaine à Bordeaux, tu le découvres comme capitaine en équipe de France, qu’est-ce que ça change ?

Ça montre que Max c’est quelqu’un d’incroyable au quotidien, avec un très fort leadership. Quand il est capitaine, on a tous envie de le suivre parce que dans sa façon de parler, même sur le terrain, on sait qu’il donne tout pour l’équipe. Être capitaine ici ça lui rend hommage, et surtout à tout le travail qu’il fait depuis le début de l’année. Je suis très content pour lui.

On a vu les finalistes arriver, tu avais connu ça la dernière fois : arriver en cours de rassemblement après une finale. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là ?

Ce n’est pas facile, encore plus pour ceux qui ont gagné parce qu’ils viennent de gagner un titre. Mais après on switch vite quand même. Le voyage est un peu long, on arrive en cours, tout le monde est déjà prêt sur la tactique donc c’est compliqué. Mais on s’intègre vite puisque tout le monde a un seul objectif. Et en plus ils sont plusieurs donc ils connaissent déjà très bien l’équipe de France, ça va être plus facile pour eux.

William Servat disait que quand on allait en tournée dans l’hémisphère sud, on n’en ressortait pas indemne. Toi, comment tu en es ressorti l’année dernière ?

Ça fait grandir. C’est un rêve de gosse de venir jouer ici, surtout face aux Blacks. On regardait tous ça à la télé. Le fait de jouer contre eux, on apprend, on prend des notes. C’est encore plus rapide qu’en club. On en est sortis grandis, avec plein de souvenirs, malgré les défaites. On apprend aussi dans la défaite, et on est sortis grandis de cette tournée.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 6 days ago

Bochaton only has 2 caps. Huge game for him, if he can replicate his CC final performance then France will have a big chance of winning.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 24 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 40 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 49 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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