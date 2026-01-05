Relance du Stade français et prolongation de Carbonel : Thomas Lombard débriefe

Alors que ne fait que débuter la phase retour du Top 14, le Stade Français est la bonne surprise de ce début de saison avec une troisième place provisoire, à égalité de points (39) avec Bordeaux (4e) et Toulon (5e). À la 6e place et un point derrière seulement, Montpellier est l’autre club qui a réussi son début de saison.

Rien à voir donc avec la saison dernière où les Stadistes avaient passé une année en enfer, se sauvant in extremis en terminant à la 12e place sur le gong après avoir enregistré les départs de Karim Ghezal (septembre) et de Laurent Labit (mars) avant que l’Anglais Paul Gustard ne reprenne l’affaire en main.

ADVERTISEMENT

Le secret de la remontée du club alors que son effectif n’a que très bougé depuis l’an passé ? L’esprit de compétition de ses joueurs. « Quand ils passent à côté d’une saison, ils se préparent mieux, ils arrivent aussi avec un appétit qui est différent », assure le directeur général Thomas Lombard sur Sud Radio. « Rappelons que la saison précédente, on avait fini en demi-finale. Et quand tu finis tard, tu reprends aussi tard, donc il y a une préparation qui n’est pas forcément idéale.

« Et puis, peut-être qu’on s’est vu un peu trop beaux, en se disant : ah, maintenant on a fait barrage, on a fait demi, ça y est, les choses sont installées. Non, le Top 14 ne permet pas de te reposer. Il faut tous les jours travailler plus, tous les jours aller chercher davantage. Et c’est aussi une des leçons, ou un des exemples que donne le Stade Toulousain, c’est à dire cette capacité à aller chercher plus chaque année et à être compétitif chaque année. Il faut qu’on s’inspire de ces équipes-là en termes de motivation, de renouvellement d’énergie. »

Louis Carbonel en passe d’être prolongé

Le DG pointe aussi l’unité et le travail sur la durée de son équipe à l’image de l’arrivée de l’ouvreur Louis Carbonel à l’inter-saison 2024 qui s’était engagé initialement pour trois saisons (jusqu’en 2027) et dont il confirme les discussions en cours pour une prolongation.

« Pour Louis, oui, les discussions sont en cours, elles sont sur le point d’aboutir », affirme Lombard. « En tout cas, on l’espère fortement, on est très satisfaits de ce que Louis amène aujourd’hui au club. C’est un grand professionnel et c’est un joueur qui a encore beaucoup à apporter à notre équipe, donc on souhaite le prolonger dans le temps, même s’il a encore une année de contrat jusqu’en juin 2027. On cherche aussi à amener de la visibilité et de l’engagement à Louis et à d’autres joueurs d’ailleurs, puisqu’il n’y a pas qu’avec lui qu’on est sur des questions de prolongation. »

VIDEO

« Louis est un grand professionnel et c’est un joueur qui a encore beaucoup à apporter à notre équipe, donc on souhaite le prolonger dans le temps… »

Pour couronner le tout, le travail réalisé par Morgan Parra, seul à avoir conservé son poste en charge de l’attaque cette saison-ci, commence à porter ses fruits. « On voit une attaque qui n’est pas parmi les attaques les plus florissantes du Top 14, mais elle retrouve des couleurs, des automatismes », reconnaît Lombard.

« Il faut qu’on continue à travailler ce secteur, à ramener aussi des joueurs qui vont nous permettre de basculer, notamment de la vitesse, peut-être derrière, qui nous manque un petit peu. Ça fait partie des axes sur lesquels on cherche à déjà former nos jeunes, puisqu’on a la chance d’avoir, maintenant, depuis deux saisons, trois saisons, des jeunes qui pointent le nez, à l’instar d’un Noah Nene par exemple, qui sont des joueurs qui gagnent du temps de jeu chaque saison. Thibaut Motassi aussi fait partie de ces joueurs-là. »