Laborde (U20) : « On avait préparé ce match en sachant qu’il y aurait forcément des erreurs »

Les Bleuets ont livré une prestation convaincante face au Pays de Galles (63-19), affichant une belle efficacité offensive avec neuf essais inscrits et une réussite totale au pied par Diego Jurd. Chaque incursion tricolore dans les 22 mètres adverses s’est soldée par des points, démontrant une belle maîtrise dans la finition.

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 4.8 13 Entrées Moyenne des points marqués 1.9 10 Entrées

Les individualités ont brillé, notamment Akrab, Pacome, Mousques et Brau-Boirie, qui ont su exploiter les espaces avec vitesse et justesse. En mêlée, après un début hésitant, les avants français ont progressivement pris l’ascendant, permettant à l’équipe de se structurer et d’imposer son rythme. Défensivement, malgré quelques séquences sous pression, les Bleuets ont globalement su contenir les assauts gallois et capitaliser sur les turn-overs.

Synthèse du match 0 Coups de pied de pénalité 0 9 Essais 3 9 Transformations 2 0 Drops 0 117 Courses avec ballon 99 10 Franchissements 6 24 Turnovers perdus 19 3 Turnovers gagnés 10

Cependant, tout n’a pas été parfait. Les Français ont connu des passages à vide, notamment en première période, avec des fautes d’indiscipline coûteuses, à l’image du carton jaune de Deliance qui a failli inverser la dynamique du match. La gestion du jeu au pied reste un point à améliorer, certaines décisions manquant de précision et d’efficacité pour occuper le terrain adverse.

« En première mi-temps on a eu du mal. Je pense qu’on n’était pas dans notre match. Mais à la deuxième mi-temps on a eu les mots-clés et c’était reparti. Le premier match est toujours important pour montrer de quoi on est capable », confiait le talonneur Lyam Akrab.

De plus, face à une équipe galloise joueuse, les Bleuets ont parfois subi en défense, concédant des essais évitables. Si le score final est large, il ne doit pas masquer ces moments de flottement qui, face à un adversaire plus réaliste, auraient pu leur coûter cher.

Phases statiques 8 Mêlées 9 100% % de mêlées gagnées 100% 16 Touche 15 88% % de touches gagnées 80% 9 Renvois réussis 5 78% % de renvois réussis 60%

« On n’a aucun regret, car c’était un match test, notre premier de la compétition », estime l’entraîneur des Bleuets Cédric Laborde. « On l’avait préparé en sachant qu’il y aurait forcément des erreurs et qu’il ne serait pas parfait. Donc non, pas de regret, mais on a maintenant une vraie connaissance de nos points forts, de nos points faibles et des aspects à améliorer rapidement pour la semaine prochaine. »

Alors que le Pays de Galles avait déjà une poignée de matchs ensemble, pour les Bleuets, c’était leur baptême du feu.

Une mise en route qui n’a pas surpris Xan Mousques, auteur d’un doublé et qui a vu deux de ses essais refusés. « Si on regarde la première mi-temps c’était très compliqué. On a eu du mal à trouver notre rythme, à mettre de l’énergie. Mais en seconde mi-temps on est revenu à beaucoup plus d’ambition et de vitesse. Ça fait un score un peu lourd à la fin et c’est très bien. Avec un nouveau staff, c’est important pour nous de créer des connexions et d’avoir une énergie », confiait celui qui fait partie des tauliers de cette jeune équipe.