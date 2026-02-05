Édition du Nord
Six Nations

Qui sont les vétérans français de la dernière défaite des Bleus contre l'Irlande au Stade de France

L'iconique ouvreur irlandais Jonathan Sexton les bras levé après avoir inscrit le drop de la victoire contre la France en 2018. (Photo by Aurelien Meunier/Getty Images).

Huit ans, c’est loin, mais ceux qui y étaient s’en souviennent encore comme si c’était hier. Ces deux longues minutes irrespirables de possession irlandaise après la sirène qui paraissaient deux siècles, à taper et taper encore plein axe sur le mur bleu. Puis au bout de cette torture psychologique, ce drop assassin de Jonathan Sexton de 45 mètres, presque au ralenti mais implaccable, qui congelait tout un stade.

Difficile d’oublier ce France – Irlande du 3 février 2018 (13-15), ces deux maigres pénalités inscrites en 71 minutes par les Bleus puis cet éclair de Teddy Thomas qui redonnait vie au Stade de France avant ce dénouement à la fois terrible pour les Français et incroyablement beau pour les Irlandais.

Sept des vingt-trois joueurs qui composaient l’équipe de France ce jour-là, dont le capitaine Guilhem Guirado, ont depuis arrêté leur carrière de rugbymen professionnels. Les autres jouent encore mais seuls deux d’entre eux seront de la partie huit ans plus tard à Saint-Denis face à ce XV du Trèfle qui a aussi pas mal changé.

VIDEO

Et pas des moindres puisqu’il s’agit de la charnière qui attaquera la rencontre. Matthieu Jalibert, 19 ans à peine, connaissait tout à la fois sa première sélection et sa première titularisation en équipe de France, propulsé sur le devant de la scène par son ancien mentor à l’UBB Jacques Brunel.

Jalibert se blesse pour sa première sélection

Un souvenir bien particulier pour le maestro bordelais, qui n’avait pas passé plus de trente minutes sur la pelouse, fauché dans son jeune élan par une blessure au genou. Il devra attendre deux ans pour connaître sa deuxième sélection, contre l’Angleterre, sous les ordres cette fois de Fabien Galthié.

Jalibert n’a ainsi pas pu être associé ce 3 février 2018 à l’autre rescapé de ce match, Antoine Dupont, qui était le remplaçant de Maxime Machenaud et n’est entré en jeu que dans le dernier quart d’heure. Une entrée importante puisqu’il est impliqué sur le seul essai français, à la réception d’une touche jouée vite par Anthony Belleau et qui a décalé Teddy Thomas après avoir éliminé sur ses appuis son homologue irlandais Conor Muray. Il n’a pu être en revanche que spectateur sur la dernière séquence fatale aux Bleus.

Des images qui pourraient revenir dans l’esprit des deux leaders de jeu ce jeudi et leur servir de levier de motivation supplémentaire au moment d’affronter de nouveau l’Irlande au Stade de France.

La composition du XV de France contre l’Irlande en 2018 : Palis – Thomas, Lamerat, Chavancy, Vakatawa – (o) Jalibert, (m) Machenaud – Camara, Gourdon, Lauret – Vahaamahina, Iturria – Slimani, Guirado (cap.), Poirot.

Les remplaçants : Pélissié, Priso, Gomes Sa, Gabrillagues, Tauleigne, Dupont, Belleau, Fall.

