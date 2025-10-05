Qui était sur la pelouse en 2008 lors de Clermont - Dax, match du précédent record de points en Top 14 ?

Clermont et Montauban ont fait sauter la banque samedi à Marcel-Michelin pour le compte de la 5e journée de Top 14. Un peu plus l’ASM d’ailleurs, qui a étrillé le promu (84-31), venu en Auvergne en victime expiatoire sans bon nombre de titulaires. Avec 115 points marqués de part et d’autre, il s’agit du match le plus prolifique de l’histoire du Top 14. Le précédent record datait du 14 juin 2008.

C’était déjà au Michelin et le malheureux club corrigé était cette fois l’US Dax. On disputait alors le dernier match de la saison régulière et Clermont, premier de celle-ci, envisageait cette rencontre comme une répétition de gammes à une semaine d’une demi-finale à Marseille contre l’USAP. Les Landais, promus et en souffrance tout au long de la saison (19 défaites pour 6 victoires et un nul), étaient quant à eux assurés de terminer 13e, devant Auch et derrière tous les autres.

Le flanker clermontois Alexandre Audebert avec le ballon face à Dax en 2008. (Photo credit should read THIERRY ZOCCOLAN/AFP via Getty Images)

Autant dire que le niveau d’engagement et de motivation n’était pas le même d’une équipe à l’autre. D’autant plus qu’à l’époque, Clermont, qui n’était pas loin de ce qui se faisait de mieux en France, n’avait pas encore eu la joie de goûter à un titre, au point d’être moqué régulièrement comme étant l’éternel second.

L’ASM affichait donc son équipe-type pour la réception de Dax : du féroce devant avec l’Argentin Mario Ledesma, Jamie Cudmore, Julien Bonnaire ou encore Elvis Vermeulen, une charnière quatre étoiles Pierre Mignoni – Brock James et une ligne de trois-quarts au-dessus de lot, à l’image de l’icône Aurélien Rougerie ou de la star fidjienne Napolioni Nalaga, meilleur marqueur du Top 14 cette année-là avec 18 réalisations.

Triplé pour Nalaga et Rougerie

À Dax, beaucoup moins de paillettes, forcément, et quelques frères de ou ascendants de joueurs un peu plus connus comme le talonneur Yves Pedrosa, frère de Laurent, champion de France avec le Stade français en 1998, le numéro 8 Olivier August, actuel entraîneur des avants à Dax et frère de Benoit (champion de France de 2003 à 2006 avec le Stade français puis Biarritz), ou encore Paul Albaladejo, petit neveu de la légende Pierre Albaladejo.

C’était aussi le dernier match avec l’USD du deuxième ligne Rudolph Berek, qui en a joué en tout plus de 400 avec le club dacquois. Le pauvre garçon n’a pas eu une belle sortie à la hauteur de son investissement dans la cité thermale. Son équipe a encaissé dans cette rencontre 14 essais, dont trois de Nalaga et trois de Rougerie, et un cinglant 52-0 en seconde période.

L’épilogue d’une saison bien étrange, marquée notamment par le départ de son jeune entraîneur Marc Lièvremont, nommé sélectionneur du XV de France à quelques jours de la reprise du championnat. Malgré sa 13e place, Dax sera sauvé grâce à la rétrogradation administrative d’Albi, et jouera une saison de plus dans l’élite avant de la quitter (l’USD n’a plus connu le Top 14 depuis 2009).

Quant à Clermont, ce match record fut un bon entraînement dirigé avant cette demi-finale, bien plus disputée mais tout de même gagnée contre Perpignan (21-7). L’ASM chutera toutefois en finale face au Stade toulousain (26-20), passant une année encore tout près mais à côté de son rêve de Brennus.

Les compositions de Clermont – Dax

Le XV de départ de Clermont : Baby – Rougerie, Nalaga, Bai, Malzieu – (o) James, (m) Mignoni – Audebert, Vermeulen, Bonnaire – Privat, Cudmore – Zirakashvili, Ledesma, Emmanuelli.

Le banc : Lo Zupone, Domingo, Samson, Broomhall, Senio, Garcia, Esterhuizen

Le XV de départ de Dax : Rougé – Albaladejo, Bell, Argel, Tutard – (o) Diaz, (m) Pezet – Pendanx, August, Purdie – Berek, Sierra – Wessels, Pedrosa, Lealamanua.

Les remplaçants : Poulain, Paul, Mazel, Adrillon, Morlaes, Lafourcade, Dion.

