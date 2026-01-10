Quatre blessés et une élimination : sale journée pour Clermont

La Champions Cup, c’est bientôt fini pour Clermont. L’ASM a perdu une troisième fois d’affilée sans prendre le moindre point samedi contre Glasgow (21-33) et ne peut plus prétendre à se qualifier pour les huitièmes de finale. Même un repêchage en Challenge Cup est hors de portée pour les Jaunards, qui n’auront plus que le Top 14 pour égayer leur deuxième partie de saison.

ADVERTISEMENT

Les Warriors avaient déjà le bonus offensif en poche au cours d’une première période où Clermont n’a pas été invité. Ce fut beaucoup mieux en deuxième mi-temps, les Auvergnats ayant pu profiter d’une double infériorité numérique écossaise pour planter deux essais et revenir à cinq longueurs. Mais ils n’ont pas su mettre le petit coup de collier supplémentaire pour renverser totalement la partie et, malgré une belle générosité défensive dans les dix dernières minutes, ont concédé un essai de plus qui leur a enlevé tout espoir dans la compétition.

🏉 #ChampionsCup 🔥 l Et déjà le troisième essai de Glasgow à la 24e minute ! Les Warriors donnent le ton en mettant beaucoup de rythme… C’est dur à suivre pour les Auvergnats. 📺 Suivez en direct le match sur France 2 : https://t.co/6mSOQxtfPd pic.twitter.com/GnRjXxyRqo — francetvsport (@francetvsport) January 10, 2026

Les deux piliers gauche blessés

À ce nouvel échec qui fait tâche, s’ajoutent d’autres mauvaises nouvelles. Dès la 7e minute de jeu, le troisième ligne Selevasio Tolofua a dû sortir suite à un choc et n’a pas répondu favorablement au protocole commotion cérébrale. En deuxième période, l’Argentin Bautista Delguy, percuté involontairement par son partenaire Irae Simone, a vu son coude se retourner et a dû sortir lui aussi avec le bras en écharpe à l’heure de jeu (60e).

VIDEO

Puis une poignée de minutes plus tard, c’est Étienne Falgoux, remplaçant au coup d’envoi, qui a renoncé à continuer, visiblement touché à la cheville gauche et aidé à sortir de la pelouse avec un soigneur moyennant moult grimaces (64e). Le gaucher titulaire Sacha Lotrian est donc revenu sur le rectangle vert mais une intervention sacrificielle devant sa ligne d’en-but l’a obligé à repartir définitivement sur le bord pour passer un protocole commotion cérébrale (71e).

En conséquence, le staff clermontois a dû renvoyer sur le terrain le pilier droit titulaire Giorgi Dzmanashvili, qui avait fort heureusement l’autorisation de jouer à gauche de la première ligne. Au final, c’est pas moins de quatre joueurs clermontois qui sont sortis sur blessure lors de ce match et qui manqueront peut-être les suivants. Un lourd tribut pour une équipe dont l’élimination de toute coupe d’Europe est désormais actée.