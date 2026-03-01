Quand ça veut pas... Tevita Tatafu encore forfait pour Écosse - France, son remplaçant est connu

Quand le sort s’acharne sur un joueur. Le pilier droit bayonnais Tevita Tatafu est forfait pour la rencontre de la quatrième journée du Tournoi des Six nations en Écosse samedi comme annoncé par la FFR qui n’a pas précisé les raisons de cette défaillance. Pour le remplacer numériquement, Fabien Galthié a appelé à Marcoussis le droitier du Racing 92 Demba Bamba (27 ans, 29 sélections) qui avait participé à un des trois tests de la dernière Tournée d’été en Nouvelle-Zélande.

Convoqué vendredi dans le groupe des 42 pour la préparation de ce match à Murrayfield, Tatafu avait jusque-là joué 53 minutes seulement en Top 14 cette saison depuis son retour de blessure, 26 minutes contre Castres lors de la 15e journée et 31 minutes contre le Racing 92 lors de la 17e journée.

Une saison polluée par les blessures

Titulaire pour la première fois de la saison samedi avec l’Aviron à Clermont, le massif droitier (142 kg pour 1,85 m) est sorti au bout de 32 minutes avant de revenir sur le terrain pour les dix dernières minutes de la rencontre, perdue 38-15 par son club.

Un jour sans fin pour le pilier bayonnais de 23 ans, sélectionné deux fois sous le maillot bleu, qui avait raté tout le début de la saison en raison d’une blessure à une cheville lors d’un match de préparation cet été contre le Stade toulousain.

Absent donc lors des tests d’automne, il avait été rappelé en janvier par Fabien Galthié dans le groupe des 42 appelé à préparer le Tournoi des Six Nations. Il n’a pour l’instant été retenu pour aucune rencontre et avait déjà déclaré forfait avant le match contre l’Italie de la troisième journée le 22 février à Villeneuve-d’Ascq.