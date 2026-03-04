Pourquoi France - Angleterre est directement impacté par les conflits au Moyen-Orient

Quand la guerre au Moyen-Orient entre l’Iran d’un côté, et Israël, les États-Unis et les petits pays arabes de l’autre a une conséquence directe sur un match international de rugby. Le 14 mars, le XV de France reçoit l’Angleterre avec l’ambition de soulever une deuxième fois d’affilée le Tournoi des Six Nations.

Pour ce match particulier, qui célèbrera aussi les 120 ans du « Crunch », c’est l’Australien Nic Berry qui avait été choisi pour arbitrer. Oui mais voilà, pour traverser le monde depuis l’Océanie, l’ancien demi de mêlée devait nécessairement transiter par un des petits pays du Moyen-Orient. Impossible, donc, vu le contexte international et les risques encourus.

Mais pas d’inquiétude, la rencontre va bien se jouer, avec un arbitre européen au sifflet. Ce sera en effet le Géorgien Nika Amashukeli qui officiera au centre.

Les arbitres assistants de cette rencontre seront l’Irlandais Andrew Brace et l’Ecossaise Hollie Davidson, qui est devenue la première femme à arbitrer une rencontre du Tournoi des six nations lors de la deuxième journée, à l’occasion du match entre l’Irlande et l’Italie à Dublin.

As a result of the travel disruption in the Middle East, there will be a change to the @Emirates World Rugby Match Officials for the France v England match (@SixNationsRugby) on 14 March. Nic Berry (Australia) will not be travelling and Nika Amashukeli (Georgia) moves to… — World Rugby Media (@worldrugbymedia) March 4, 2026