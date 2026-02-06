Pour Galthié, l'entame du Tournoi 2026 est déjà une « référence »

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a savouré jeudi 5 février dans la nuit « une des performances les plus justes de l’équipe offensivement depuis très longtemps » après la victoire et les cinq essais marqués contre l’Irlande (36-14). Lui qui appelait quelques jours avant à raviver la flamme, c’est un feu de joie que ses joueurs ont allumé sur la pelouse du Stade de France.

« C’est vrai que sur les entames de Tournoi, 2020 c’était une référence, 2021 aussi. Maintenant, on peut dire que 2026, c’est aussi une référence », a expliqué le sélectionneur. « Malgré les conditions météorologiques difficiles, l’énergie et l’engagement étaient présents. »

Lors du captain’s run la veille sur cette même pelouse, le capitaine Antoine Dupont disait que « commencer le Tournoi avec un match à domicile ça implique quasiment une victoire obligatoire si on veut avoir de l’ambition dans ce tournoi, même si on sait qu’il peut se passer beaucoup de choses ».

Après avoir rempli la mission – victoire bonifiée dès le premier match, Dupont constatait : « Je pense qu’on a acquis de la confiance ce soir. On a réussi à bien se trouver malgré les conditions. Je pense qu’on a été aussi très bons dans les fondamentaux. On a eu une défense très performante, qui nous a donné des turnovers, des bons ballons à jouer. On a eu une conquête très propre, on a été bons sur les ballons hauts aussi – il y en a eu beaucoup ce soir – et je pense qu’au ratio, on a été plutôt très bons là-dedans.

« C’est tout ça qui nous a permis de nous exprimer. Sur les rucks aussi, notamment en première mi-temps, on a encore été très performants. Ça nous permet de pouvoir mettre notre jeu en place. On a su jouer haut, occuper le terrain aussi, on a bien respecté ce qu’on s’était dit. »

« Sur la première partie du match, c’était parfait », enchaînait Fabien Galthié. « On était présents déjà dans la zone, on a réussi à mettre une organisation qui nous permettait d’avoir beaucoup de joueurs présents, avec des responsables engagés totalement, qui ont été performants pendant une grande partie du match. Ça nous a permis de reposséder les ballons, de remettre la main sur ces ballons de pression, dans des conditions météo difficiles. Et en face, c’est l’équipe d’Irlande – c’est quand même une de leurs spécialités – et là, on a réussi à être bons. »

Le secret de la réussit des Bleus selon lui ? « Je pense qu’ils avaient envie », lâchait-il à propos de ses joueurs. « Déjà, eux, c’est eux la première réponse. C’est eux qui doivent l’expliquer. Ils avaient très envie de jouer ce soir. Pourtant c’était un jeudi, et bon, on ne savait pas que c’était jeudi, parce que quand on est dans une bulle pendant dix jours, on croit que c’est toujours samedi ou dimanche. Ils avaient très envie de jouer, et surtout de jouer ensemble. Ça, on l’a senti pendant les dix jours de préparation.

« Pendant cinquante minutes, ils n’ont laissé aucun espace, aucun espoir, aucune porte ouverte à l’adversaire. Ils avaient envie de faire ça. Et moi je les remercie, parce que là-dessus, ils ont suivi la trame qu’on avait construite, et ils ont rajouté leur talent offensif et défensif. Ils se rendent compte, et nous aussi, qu’ils sont capables de faire des choses de grande qualité quand, en plus, on tient la trame. »

Avec le nouveau calendrier du Tournoi, un peu de repos va être accordé aux joueurs avant de préparer la deuxième rencontre, au Principality Stadium de Cardiff contre le Pays de Galles le 15 février. Soit cette fois un dimanche, ce qui donne suffisamment de temps pour récupérer de cette grosse performance avant d’enchaîner avec l’Italie le dimanche suivant (21 février) au Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Après le seul week-end de repos du Tournoi, les deux derniers matchs arriveront vite : déplacement à Murrayfield contre l’Écosse le samedi 7 mars puis ce qui se présente plus que jamais comme la grande finale, la réception de l’Angleterre le 14 mars au Stade de France.