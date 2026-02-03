Petaia s'en va, Reece et De Klerk en approche : les dessous du mercato de l'Usap

Malgré sa 13e position au classement général, l’Usap commence à préparer sa saison prochaine et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est déjà ambitieuse du point de vue des recrutements.

« C’est un recrutement très ambitieux, mais en même temps, et c’est ça qui est le plus important pour notre territoire, c’est un recrutement qui est très raisonnable économiquement », a tenu à préciser le président François Rivière au micro de nos confrères de Ici Roussillon. « Je le dis toujours, j’ai mis dix ans à redresser ce club. On a un club qui est très sain économiquement, qui a zéro dette, où j’ai la chance de pouvoir refinancer les déficits avec quelques partenaires chaque année. On ne vit pas au-dessus de nos moyens. On a une masse salariale qui est à neuf millions, pour un salary cap qui est fixé, vous le savez, à dix millions sept. »

Six millions il y a trois ans, contre neuf millions aujourd’hui, cela reste un budget donc en dessous des autres concurrents d’une ligue qui est chaque année plus compétitive et attractive. « Ce qui est intéressant pour nous, c’est que l’Usap est redevenue un club attractif, sportivement. La région l’a toujours été, il fait bon vivre, c’est agréable pour la famille. Ce qui est nouveau, c’est qu’elle est redevenue attractive aussi sportivement. On le voit avec Jamie Ritchie. Le club est redevenu très attractif sur le plan sportif », appuie François Rivière, soulignant également la gouvernance stable du club qui a tendance à rassurer les meilleurs joueurs.

Faf de Klerk : « c’est pas bon marché »

C’est le cas par exemple de l’arrivée potentielle du demi de mêlée sud-africain Faf de Klerk. « Oui, ce sont des contacts avancés. Est-ce qu’ils iront au bout ? On n’en sait rien. Parce qu’il est au Japon, il est quand même en fin de carrière, il a trente-cinq ans. Et troisièmement, c’est pas bon marché », confie le président de l’Usap. Deux autres candidats à ce poste recherché chez les Catalans ont d’ailleurs été reçus par le coach Laurent Labit ces derniers jours.

Autre renfort de poids annoncé en décembre, celui du All Black Sevu Reece, sous condition de maintien en Top 14. « Sevu Reece à l’Usap, qui l’aurait imaginé y a un an ? D’ailleurs, je ne suis pas sûr que si l’info était sortie quelques jours avant, quelqu’un l’aurait crue », sourit François Rivière, encore étonné.

« Le fait qu’il y ait un seul actionnaire principal, qu’il n’y ait pas de valse de dirigeants, je crois que tout ça est rassurant. Parce que ça montre qu’il y a un parcours, un projet. Avec le lancement du nouveau centre de formation, les joueurs sont très renseignés, très informés et rassurés aussi par le fait que, à la différence d’autres clubs, à l’Usap, les sujets économiques sont parfaitement maîtrisés. »

Urdapilleta et Petaia : une saison et puis s’en vont

À l’inverse, le demi d’ouverture argentin Benjamín Urdapilleta a fait comprendre qu’il ne resterait pas pour une deuxième saison. « J’ai retenté », affirme François Rivière. « Je lui ai dit : “Écoute Benjamin, vous seriez motivé pour poursuivre, non ?” Il m’a dit : “Président, je resterais bien, vraiment, mon seul sujet c’est ma famille qui est loin.” Je lui ai dit : “Bah c’est pas compliqué, tu fais venir ta famille.” Il m’a dit : “Oui, c’est vrai.” Je lui ai dit : “Bon bah alors fais venir ta famille, comme ça on te garde un an de plus.” (rires) On n’en est pas là, mais sachez qu’on le travaille un peu. »

Même chose pour l’Australien Jordan Petaia, grosse surprise de la rentrée, qui avait pris soin d’annoncer son intention de partir assez tôt. « Jordan nous a annoncé qu’il allait partir, puisqu’il va s’engager au Japon l’année prochaine. Voilà, c’était son choix. On n’avait pas forcément entamé les discussions, sachant que sur ce poste-là, comme vous l’avez dit, on a recruté Sevu Reece. Ça faisait peut-être un peu doublon, donc voilà, il a préféré prendre les devants et s’engager dès à présent pour la saison prochaine dans une équipe japonaise », a confirmé le DG de l’Usap, Bruno Rolland.

« Mohamed Haouas ne viendra pas à l’Usap »

Enfin, concernant la rumeur selon laquelle le pilier droit Mohamed Haouas – actuellement au MHR et dont la carrière a flanché depuis ses condamnations notamment pour violences conjugales – pourrait arriver à Perpignan l’an prochain, Rivière a tenu à lever les ambiguïtés. Oui, le joueur est bien venu à Perpignan visiter les installations il y a quelques semaines. Mais non, il ne viendra pas, même si le club concentre prioritairement ses recherches sur ce poste suite aux départs annoncés de Nemo Roelofse (pour les Sharks) et d’Akato Fakatika (pour Agen, Pro D2) en fin de saison.

« Il y a des agents qui ont besoin de vendre leurs joueurs, y a pas d’autre terme », tonne le président de l’Usap. « Ce qui m’étonne encore, c’est qu’il y ait certaines personnes, dans nos entourages à nous tous, à vous, à moi, qui en doutent. De penser, à un moment donné, quand on me connaît depuis dix-douze ans, qu’on serait amenés à faire des choses et à pratiquer des embauches sur des personnes dont je ne partage pas le fond des valeurs… Aucune proposition ne lui avait été faite. Et plutôt que de demander au club ce qu’il en était, on a commencé à parler sur les réseaux sociaux. C’est réglé, c’est clair, il ne viendra pas à l’Usap. »

